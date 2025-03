Cumbre de Londres alumbra una coalición para aplicar un futuro acuerdo de paz para Ucrania

Además, acordaron mantener la ayuda militar e incrementar la presión económica sobre Rusia, así como defender la necesidad de que Ucrania esté representada en cualquier mesa en la que se negocie la paz.

"No todos los países podrán contribuir, pero eso no significa que nos vayamos a quedar sentados", argumentó Starmer. Por contra "quienes estén dispuestos van a intensificar la planificación de inmediato, con una auténtica urgencia". "Reino unido está dispuesto a respaldarlo con presencia militar sobre el terreno y aviones, junto a otros medios", ha explicado.

Starmer ha asegurado que hay "varios países" dispuestos a participar en esta iniciativa. "Varios países han indicado hoy que quieren ser parte del plan que estamos preparando. Voy a dejar que sean ellos los que se pronuncien sobre cómo quieren aportar exactamente", indicó.

"Pero hemos podido avanzar. Acepto sin críticas y respeto la postura de otros países que no sieten que quieran contribuir de esa forma, pero fiesnto que a menso que alguien avance, seguiremos en este punto y no podremos avanzar", ha argumentado.

Starmer ha afirmado que Reino Unido "dará un paso adelante y liderará" esta iniciativa. "Lo hemos hecho a lo largo de la historia como nación y tenemos que hacerlo otra vez", ha argumentado.

Un plan para Ucrania

La cita ha servido además para diseñar un plan para parar el combate en Ucrania y presentárselo al presidente estadounidense, Donald Trump, explicó Starmer desde la Casa de Lancaster, sede de los contactos en Londres.

Reino Unido, Francia y otros países trabajan ya en un plan para acabar con la violencia en Ucrania. De hecho, Starmer ha explicado que ya ha tratado los detalles del plan con Trump en una conversación telefónica la noche del sábado al domingo.

"Miren. Hablé con el prediente Trump anoche. No voy a dar los detalles de la conversación, pero no daría a dar ningún paso en esta dirección si no creyera que es algo que puede dar resultado para garantizar que avanzamos juntos: Ucrania, Europa, Reino Unido y Estados Unidos, juntos hacia una paz duradera".

"El objetivo de la reunión de hoy era unir a los aliados europeos en esto. Nuestra posición inicial debe ser poner a Ucrania en la posición más fuerte posible", argumentó, porque "cualquier acuerdo debe estar respaldado por la fuerza".

Estos líderes se reunirán "muy pronto" para "actuar" y "mantener elñ ritmo" para lograr materializar este plan. "Hoy estamos en un cruce de caminos histórico", ha advertido. "No es momento de hablar más. Es el momento de actuar", ha remachado.

Además, Starmer se ha referido a las "garantías" necesarias para evitar "más conflictos". "No quiero conflicto en Ucrania, ni en Europa y evidentemente tampoco en Reino Unido. Quiero estabilidad en Reino Unido", ha apuntado. "La forma de garantizar la estabilidad es garantizar que podamos defender un acuerdo en Ucrania porque lo que nos dice la Historia es que si hay conflicto en Europa, llegará a nuestras costas", ha remachado.

El dirigente británico ha subrayado que Rusia "no puede dictar los términos de la paz" y ha abogado "evidentemente" por incluir a Rusia en cualquier proceso. "Si se consigue, habrá que defender el acuerdo", ha indicado, ya que "en otras ocasiones el cese de hostilidades sin respaldo ha ido seguido de incumplimientos de Rusia. Es una situación que tenemos que evitarlo", ha proseguido.

Nuevos fondos para armamento

Starmer reveló además que destinarán 1.600 millones de libras (más de 1.900 millones de euros) para la adquisición de 5.000 mililes de defensa antiaérea para Ucrania, una inversión que generará empleo en Reeino Unido. "Es vital para proteger la infraestructura crítica y reforzar a Uccrania", ha subrayado.

Esta cifra se suma a los 2.200 millone de libras (más de 1.900 millones de euros), anunciados el sábado y respaldados por un préstamo sobre fondos embargados a Rusia.

El dinero servirá para comprar 5.000 misiles "que se fabricarán en Belfast y crearán empleo en nuestro brillante sector de la defensa", según Starmer.

Por otra parte, Starmer ha rechazado que Estados Unidos "no sea un socio fiable" y ha recordado el apoyo estadounidense "desde hace muchas, muchas décadas". "Y sigue siendo fiable", ha recalcado antes de explicado que las conversaciones de este domingo se basan en que Europa colaborará con Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP/EUROPA PRESS