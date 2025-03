¿Cuál será el giro de EEUU respecto a Ucrania?

Los avances que ha logrado el presidente de Estados Unidos (EEUU) Donald J. Trump y su gabinete en un mes y pocos días, no lo ha hecho ningún otro líder estadounidense en la historia de la nación.

REACCIÓN Trump Jr: EEUU no tolerará intimidación de "matones de Maduro"

Zelenski viajó a Washington para supuestamente firmar un acuerdo sobre la explotación por parte de EEUU de recursos minerales y las llamadas “tierras raras” o inexploradas.

Pero en la Oficina Oval, el diálogo dio un giro inesperado cuando Zelenski comenzó a exirgir a Trump algunas perrogativas fuera del acuerdo y fue cuando el vicepresidente JD Vance se interpuso.

Vance pone en su lugar a un Zelenski "inflado" o desesperado

Vance dijo que era “una falta de respeto que Zelensky viniera a la Oficina Oval, a crear un enfrentamiento verbal frente a los medios estadounidenses antes de firmar el acuerdo previsto”.

“¿Has dicho gracias alguna vez?”, intervino el vicepresidente Vance.

“Fuiste a Pennsylvania a hacer campaña por los demócratas y ahora vienes aquí a irrespetar al Presidente”.

Trump le dijo a Zelensky en una parte de la disputa: ¿… "entonces nos estás diciendo que no quieres un alto al fuego”? ... Estás jugando con la tercera guerra mundial, le reiteró el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

El presidente ucraniano, cuya legitimidad es cuestionada en su propio país porque ya venció su mandato, se fue antes de lo previsto de la Casa Blanca tras el inaudito altercado.

Trump advirtió Zelenski, envalentonado por Europa, que "Ucrania tiene que alcanzar un acuerdo con Rusia, o Washington pondrá fin a todo el apoyo a Kiev".

"Su gente es muy valiente, pero o alcanzan un acuerdo o los dejamos solos, y si los dejamos solos, lucharán", dijo Trump en la Casa Blanca, durante un enfrentamiento verbal. "Lucharán, pero no tienen las cartas" en mano, añadió.

Segundos después, Trump dio por terminado el encuentro y le pidió a Zelenski que saliera de la Casa Blanca.

"Se le va la olla" al presidente ucraniano

La embajadora ucraniana en Washington, Oksana Markarova, quien también participó en la reunión en la Oficina Oval, quería que el piso se abriera a medida que Zelenski se hundía cada vez más con cada una de sus palabras y manoteos. Llegó hasta decirle a Vance que bajara el tono de su voz, momento en el que Trump salió en defensa de su vicepresidente y reprendió a Zelenski por su descompuesta postura; al tiempo que Vance le exigía más respeto.

Zelenski se atrevió a decir que EEUU, aunque estaba al otro lado del Atlántico, sentiría las consecuencias de la guerra en Ucrania, a lo que Trump aclaró: Espera, Espera... no tienes que venir aquí a decirnos lo que sentiremos nosotros. Estaremos muy bien y más fuertes que nunca. Te has permitido estar en una situación muy mala para tí, no tienes ninguna carta sobre la mesa sin EEUU. ¡Tienes que ser más agradecido!

Horas después el presidente ucraniano dijo que no creía que había hecho algo malo y durante una entrevista con la cadena Fox News Zelenski estimó que la relación con Estados Unidos se podría reencauzar

"Por supuesto" que se puede reconducir; sin embargo, estimó que no debe una disculpa a su homólogo estadounidense.

En respuesta, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, le pidió durante una entrevista en CNN que "se disculpara" por hacerles "perder el tiempo en una reunión que terminó de esa forma".

Algunos analistas habían adelantado antes del encuentro en la Oficina Oval que Zelenski venía también a pedir algunas garantías para su rumorada dimisión, tras una ola de críticas -entre ellas las de Washington- de que es un dictador -entre otras cosas- por imponer una ley marcial que prohíbe a los hombres entre los 18 y 60 años de edad salir de Ucrania, a menos que se le considere no apto para el servicio militar.

El presidente ucraniano intenta quedar como un líder derrotado y no como un líder investigado, cuyo final podría ser la cárcel o enfrentarse a un juicio ante una Corte Marcial.

Las especulaciones ruedan en torno al destino de Zelenski, pero las dudas las ha levantado el propio Zelenski mediante desesperadas concesiones, que han recibido una lluvia de críticas dentro de Ucrania. Y es que el calificado “héroe militar” da señales de desesperación, como el que quiere salir lo mejor y antes posible del atolladero en que se encuentra.

El ucraniano reconoció públicamente que había recibido apenas una cuarta parte del dinero que le envió el gobierno de Joe Biden a nombre de EEUU y a costa de los contribuyentes estadounidenses.

El nerviosismo o la necesidad de liberarse de acusaciones y responsabilidades han puesto en apuros a Zelenski, quien ha hecho declaraciones muy agresivas por una parte y en extremo comprometedoras por la otra.

Su actitud el viernes en la Casa Blanca corrobora el nivel de tensiones y presiones a las que se enfrenta desde que la Cámara de Representantes de EEUU frenó toda la ayuda militar y financiera a Kiev, antes de la contundente victoria de Trump en las elecciones del 5 de noviembre.

También el jefe de la diplomacia estadounidense frenó un plan de cientos de millones de dólares de la era Biden para restaurar parte del sistema energético de Ucrania dañado por los ataques rusos.

Le piden la renuncia

La popularidad de Zelenski, de la que no se habla en ninguna parte y menos en Europa, está en el suelo: apenas un 4% de los ucranianos lo apoyan.

Un amplio sector ucraniano exige en este momento que renuncie y realice elecciones presidenciales, mientras que el cuestionado mandatario de Kiev se defiende y afirma que esa cifra forma parte de la desinformación de Rusia.

La socialista y presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de entregar a Kiev 3.500 millones de euros en medio de negociaciones para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Tal pareciera que la élite globalista europea se opone a la paz, quizás para proteger oscuros intereses y verdades detrás del conflicto bélico.

Mientras, Trump quiere recuperar parte de los 350.000 millones de dólares que de forma directa e indirecta se enviaron supuestamente a Ucrania, dinero de los contribuyentes norteamericanos para “financiar la guerra contra Rusia”. Una guerra que Trump considera, y lo ha reiterado en múltiples ocasiones, que “jamás debió ocurrir”.

Hasta donde se conoce en medio de la catástrofe, el saldo de muertos y heridos en tres años de enfrentamiento militar supera el millón de personas, entre ellas decenas de miles de niños, adolescentes y ancianos. Más de 6 millones de ucranianos han salido del país a causa de la guerra, el mayor desplazamiento poblacional después de la Segunda Guerra Mundial.

La ONU estima que otros cuatro millones se han asentado en otras regiones del país menos afectadas por la invasión rusa.

Trump quiere un acuerdo lo antes posible entre Moscú y Kiev para enfocarse en su gran lista de prioridades nacionales y concluir un tema que pertenece a Europa, no a EEUU y que le regalaron como obsequio Biden y los demócratas con su agenda globalista.

El líder republicano manifestó a periodistas que “Europa es quien tiene que garantizar la seguridad de Kiev y la paz entre Rusia y Ucrania, no Washington”; no obstante “nos aseguraremos que todo salga bien”, aseveró.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, quien se reunió con su homólogo ruso, Serguei Lavrov, logró que el presidente Vladimir Putin aceptara la presencia de tropas europeas en Kiev para garantizar el cese definitivo de los enfrentamientos armados y nuevas incursiones aéreas.

No está claro si las tropas europeas estarían estacionadas dentro de las áreas ocupadas por Rusia en el este de Ucrania o dentro del territorio controlado por Kiev para disuadir más ataques aéreos.

La postura de Europa

El presidente Francés, Emmanuel Macron, en su reciente visita a la Casa Blanca, se comprometió a trabajar con Trump en lograr la paz y dijo que un posible despliegue de tropas francesas en Ucrania “estarían para mantener la paz, no estarían en las líneas del frente, no serían parte de ningún conflicto. Ellos estarían allí para garantizar que se respete la paz”.

El mandatario estadounidense ha mostrado públicamente su molestia con la postura históricamente hostil económica de Europa respecto a EEUU y anunció ya la imposición del 25% de aranceles en general a los productos que entren al país procedentes del Viejo Continente.

“Nos han tratado siempre muy mal y llegó la hora de responder y crear un intercambio comercial justo para EEUU. Basta ya de que el mundo se aproveche y se beneficie de la bondad de los estadounidenses”, puntualizó el nuevo jefe de la Oficina Oval.

El discurso del vicepresidente JD Vance, durante un encuentro con líderes europeos en la Conferencia de Seguridad en Múnich, lo dejó bien claro. La brillante intervención de Vance pautó el nuevo rumbo de Washington respecto al llamado Nuevo Orden Mundial, las políticas WOKE, el anticristianismo, el retroceso de la libertad de expresión y el uso de EEUU como escudo militar cuando es rechazado por los supuestos “aliados” a quienes defiende.

“En Washington hay un nuevo sheriff. Bajo el liderazgo de Donald J. Trump defenderemos siempre el derecho a la libre expresión en el espacio público, aunque estemos o no de acuerdo con determinados asuntos”, manifestó Vance en un nítido mensaje reconciliador y a la vez definitorio de lo que será EEUU a partir de ahora.

Trump no está dispuesto a continuar por mucho tiempo con el tema ucraniano. Sabe que tiene dos años asegurados de mayoría en ambas Cámaras del Congreso federal para que se aprueben sus planes de Hacer Grande a América Otra Vez (Make America Great Again), que más que un lema de campaña es una plataforma de acciones específicas en respuesta a los reclamos de casi 80 millones de estadounidense que lo eligieron; entre otras cosas, para contrarrestar las fallidas políticas del gobierno de Joe Biden.

Inversiones, Venezuela y otras prioridades

El presidente le ha dado prioridad al papel de EEUU en Latinoamérica; a la guerra comercial, tecnológica, geopolítica y militar contra China; la desarticulación de las políticas socialistas (“progresistas”) dentro de EEUU; el retorno de las grandes empresas al país; la eliminación de la inflación y el fomento de la prosperidad, que durante cuatro años fue truncado por su predecesor mediante una agenda de ultraizquierda.

Como medio de presión mediante aranceles ha puesto contra la pared a México y Canadá para frenar el contrabando de drogas sintéticas hacia EEUU, exigir el orden en las fronteras y un comercio justo.

México, a solicitud de la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA) y del presidente Trump, extraditó a EEUU 29 jefes narcos y secuaces de alto perfil dentro del crimen organizado en México. La semana anterior había enviado un primer grupo de 11 criminales.

Periodistas y exagentes estadounidenses de inteligencia vinculan los estratos de poder político en México, entre ellos la presidencia de la nación, con la influencia directa o indirecta del narcotráfico y otras bandas criminales.

Trump expresó que continúa con los aranceles del 25% a ambos países, y que no ve respuestas contundentes a las solicitudes de EEUU en temas cruciales.

Pero su verdadero éxito radica en que, con un dólar no tan fortalecido como estrategia, está atrayendo inversiones descomunales hacia EEUU.

Primero fueron los 100.000 millones de dólares de la sociedad japonesa de inversiones Softbank y ahora se suma el gigante Apple, que acaba de anunciar un desembolso para los próximos cuatro años de 500.000 millones de dólares.

La compañía prevé aumentar la capacidad de sus plantas de producción ya existentes en Estados Unidos y construir en 2026 una nueva fábrica en Houston, Texas, destinada a hacer servidores que ahora se fabricaban "fuera de Estados Unidos".

El jefe de la Oficina Oval atacó el miércoles 26 de febrero otros de sus flancos: echar abajo las concesiones de Biden y la ultraizquierda a los regímenes socialistas en América Latina, entre ellos Cuba, Venezuela y Nicaragüa.

En noviembre de 2022, Biden autorizó a la petrolera estadounidense Chevron reanudar sus operaciones en Venezuela.

El acuerdo de transacción petrolera está vinculado a "condiciones electorales dentro de Venezuela, que han sido violadas por el régimen de Nicolás Maduro", escribió Trump en su plataforma digital Truth Social.

Washington no reconoce la reelección de Maduro en un tercer mandato (2025-2031) y apoya al exiliado Edmundo González Urrutia, quien reivindica un triunfo en los comicios presidenciales de julio pasado.

Trump acusa además al narcorégimen de Maduro, de no aceptar a migrantes venezolanos al ritmo "que habían acordado".

Biden reimpuso parte de las sanciones al petróleo y el gas venezolano en abril de 2024, después de que Maduro se robara las supuestas “elecciones libres” y se consolidara como un dictador, pero mantuvo las licencias a algunas petroleras como la estadounidense Chevron.

El “Acuerdo de Concesión” de Biden debía renovarse el 1ro de marzo, pero Trump ya ordenó rescindirlo.

La Casa Blanca ha dejado entrever que -junto a Venezuela- vienen también acciones concretas contra Cuba y Nicaragüa.

Plan presupuestario y comercio

Se espera que el Senado federal respalde el proyecto presupuestario del presidente Trump estimado en 4,5 billones (trillions) de dólares, recién aprobado en la Cámara Baja por la mayoría de los republicanos y el voto contrario de los demócratas, como era de esperar.

De ser aprobado finalmente, abre las puertas al Presidente para iniciar sus proyecciones económicas, otra de las promesas de campaña entre las que se incluyen cero impuestos a las propinas, cero impuestos a las horas extras laborales y la reducción de las tasas impositivas a nivel general.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, logró el apoyo de los conservadores al proyecto de ley que frena el inaceptable despilfarro de dinero en Washington, sacado a la luz por el asesor presidencial Elon Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

El Congreso tiene como fecha límite el 14 de marzo. Después de ese día, el gobierno federal entraría en una parálisis, algo que no se espera que ocurra.

El Senado de Estados Unidos confirmó también la nominación de Jamieson Greer para el puesto de representante comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés), un cargo clave para la política arancelaria del actual gobierno.

Greer recibió 56 votos a favor y 43 en contra. Fue jefe de gabinete del exrepresentante comercial de Trump, Robert Lighthizer, durante su primer mandato.

Lighthizer es considerado el artífice de la vuelta de los aranceles en EEUU, en particular contra los productos chinos, así como el acero y el aluminio europeos.

Como parte de su confirmación, Greer defendió la idea de que “somos un país de productores” y la necesidad de imponer aranceles universales, que permitirían reducir el déficit comercial del país, otra terrible herencia de Biden.

El USTR depende directamente de la Casa Blanca y comparte responsabilidad de la política comercial con el Departamento de Comercio.

Sin embargo, Trump anunció que desea poner al USTR bajo supervisión directa de su secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Panamá, un tema pendiente

Entre los asuntos pendientes de alta prioridad está el Canal de Panamá y el control que ejerce China en la vía interoceánica.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció a mediados de febrero la cancelación del acuerdo económico con China de la importante y denominada Ruta de la Seda, tras las presiones de Estados Unidos para reducir influencia de Pekín sobre el canal de Panamá.

Mulino aseguró que la embajada de Panamá en Pekín "presentó el documento correspondiente" para "anunciar la cancelación con 90 días antes", como establece el acuerdo.

La decisión se llevó a cabo después de su encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio, como parte de su exitosa gira por Centroamérica.

Ahora, el fiscal general de Panamá, Luis Carlos Gómez, solicitó a la Corte Suprema del país anular por "inconstitucional" la concesión otorgada en 1997 a una empresa china para operar dos puertos en los accesos del canal interoceánico, en medio de advertencias de la Casa Blanca.

El contrato fue otorgado a Panamá Ports Company, subsidiaria de la empresa Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, China, y que se encuentra bajo auditoría para determinar si cumple con sus compromisos financieros con el Estado.

El fiscal asegura que el contrato viola 15 artículos de la Constitución panameña, por acordarse "de forma indebida la transferencia de derechos privativos del Estado panameño, que afectan el interés social y el interés público".

También, "se dañó la libre competencia", la exoneración de impuestos "no procedía" y es anticonstitucional la cláusula que permitió en 2021 renovar la concesión de manera automática por otros 25 años "en condiciones desventajosas para el interés público".

Las demandas buscan que el Máximo Tribunal anule el contrato que permite a Panamá Ports Company operar los puertos de Balboa y Cristóbal, en las entradas pacífica y atlántica de la ruta marítima, respectivamente.

Primer encuentro con su equipo

En la primera reunión con su gabinete, la gran mayoría ya confirmado por el Senado en Washington, Trump elogió una vez más la encomiable labor de Elon Musk como asesor presidencial y al frente de las auditorías que realiza el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), antes llamado Servicio Digital de Estados Unidos.

En un comunicado de la Casa Blanca, Amy Gleason, fue presentada como la administradora interina de DOGE

El encuentro se hizo para tomar el pulso de trabajo en las direcciones orientadas por el Presidente y marcar pautas para los primeros 100 días de gobierno en el que la velocidad de las acciones ha dejado atónitos y desconcertados a la oposición de ultraizquierda, que esperaba un ritmo similar a su primer mandato (2017-2021).

Entre las informaciones se supo que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. canceló un contrato a farmacéuticas firmado por Biden para fabricar una nueva “vacuna” contra el COVID-19 con fondos de los contribuyentes.

Además, se habló del desmantelamiento de las agencias de FEMA, USAID y la reducción del 68% de la Oficina del Medio Ambiente con una nómina que supera los 17.000 empleados.

El cierre de la frontera sur y el envío de tropas para reforzar la seguridad han sido claves para el arranque de las deportaciones masivas de ilegales bajo la orden ejecutiva de emergencia nacional.

A un mes de la llegada de Trump a la Casa Blanca y las medidas emprendidas, el arribo de inmigrantes a la frontera sur es casi nulo en comparación con lo permitido por los demócratas y Biden.

Como un desafío abierto a las leyes y a la seguridad del país, la legisladora radical de izquierda, Alexandria Ocasio-Cortez, ofreció un tutorial (webinar) por internet de cómo violar las leyes migratorias, enfrentarse a los agentes federales, huir de ellos o negarse a entregar alguna identificación.

La desesperación de la ultraizquierda es tal que este tipo de “consejos” a los inmigrantes, quizás sin antecedentes criminales, les traen más problemas. Serán arrestados y deportados, pero sin ningún derecho en el futuro a regresar por una vía legal.

Trump no ha perdido tiempo ni las críticas lo han distraído de su enfoque de trabajo. Se ve confiado en su equipo, relajado y sereno, incluso hasta frente a los ataques de la prensa neoliberal. Y es que contra Trump lo han probado todo, hasta eliminarlo físicamente.

La experiencia ganada en los últimos ocho años de acoso intenso durante su primer mandato y luego la persecución y el hostigamiento diario lo curtieron para esta decisiva ofensiva: “la era dorada para EEUU”.

FUENTE: Con información de AFP y otras fuentes.