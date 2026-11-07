sábado 7  de  noviembre 2026
DESCONTENTO

Decenas de miles de personas protestan para "mantener la presión" sobre el gobierno en Francia

Es el cuarto sábado de manifestaciones consecutivas para reclamar por el encarecimiento de la vida y mejores condiciones para los jóvenes

En el cuatro sábado de protestas consecutivas, nuevamente 70.000 agentes de seguridad salieron a las calles de Francia (AFP)

En el cuatro sábado de protestas consecutivas, nuevamente 70.000 agentes de seguridad salieron a las calles de Francia (AFP)

Por Elena Moreno

PARÍS -- Decenas de millas de personas manifestaron por cuarto sábado consecutivo en Francia, donde el gobierno convocó reuniones la próxima semana con sindicatos, patronales y estudiantes para abordar los reclamos de aumento salarial y de mejores condiciones en los liceos.

El presidente Emmanuel Macron enfrenta un final de mandato convulso con las protestas sociales, casi medio año antes de que los franceses escojan a su sucesor. La líder Marine Le Pen lidera los sondeos, si se le permite participar en las elecciones de 2027.

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El jueves, entre 575.000 y 1,6 millones de personas ya salieron a las calles para reclamar mejores salarios y un alza del poder adquisitivo, y en apoyo a los estudiantes que denuncian desde mediados de septiembre la ausencia de profesores, aulas deterioradas o un sistema de admisión a la universidad poco transparente.

“Hoy es una fecha que permite mantener la presión”, dijo la vocera de la Unión Estudiante, Sabrine Kharbach, quien subrayó que los sindicatos educativos convocaron una nueva huelga y protestas el próximo martes.

Tras las manifestaciones del jueves, el gobierno anunció una “conferencia social” el próximo lunes con sindicatos y patronal consagrada al poder adquisitivo ya los salarios. Ese día también hay previstos encuentros con organizaciones estudiantiles.

En París, la manifestación del sábado recorrió el centro de la capital, entre las plazas de la República y de la Nación, en un ambiente festivo.

Baja la asistencia a manifestaciones

Aunque el ministro del Interior, Laurent Núñez, movilizó de nuevos 70.000 agentes para evitar las escenas de caos registradas el 17 de octubre, las autoridades constataron una movilización “claramente a la baja”.

En París, fueron 46.000 manifestantes, según la policía.

A diferencia de los sábados anteriores, el movimiento de los Chalecos Amarillos, que ya sacudió el primer mandato de Macron en 2018 y 2019, protestó por separado.

En la capital, llamaron a concentrarse en la plaza de la Concordia, pese a la prohibición de la policía.

Varias decenas de personas respondieron a su llamado a protestar en esta céntrica plaza, situada cerca de la presidencia francesa, y uno de sus líderes fue detenido en las proximidades Asamblea Nacional (cámara baja).

Los comerciantes se atrincheran y fijan tablones de madera en sus vitrinas. Una farmacéutica mandó instalar los suyos hace unos días. “Los pusimos tras los disturbios. Como hubo daños en el bulevar, preferimos tomar medidas preventivas. Cuesta mucho dinero, entre 2.000 y 5.000 euros instalar unas tablas que ni siquiera son del mismo tamaño. Es una fortuna”, explica.

FUENTE: Con información de AFP/RFI/Yahoo News

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