sábado 7  de  noviembre 2026
TENSIONES

EEUU amplía el bloqueo a Irán con la operación "Puerta de hierro" para cerrar sus rutas terrestres

El objetivo es "limitar aún más la capacidad de Irán para financiar el terrorismo, reconstruir fábricas de armas y reabastecer a su ejército", dijo el Centcom

Esta captura de pantalla, tomada el 26 de julio de 2026 a partir de un video distribuido sin fecha por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) el 25 de julio de 2026, muestra lo que CENTCOM afirma que son operaciones para hacer cumplir su bloqueo naval contra Irán.&nbsp;

Esta captura de pantalla, tomada el 26 de julio de 2026 a partir de un video distribuido sin fecha por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) el 25 de julio de 2026, muestra lo que CENTCOM afirma que son operaciones para hacer cumplir su bloqueo naval contra Irán. 

CENTCOM/AFP
El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.

@CENTCOM
Por Julián Varela

WASHINGTON — El Comando Central de los Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés), anunció este sábado el inicio de la operación llamada Puerta de Hierro que pretende bloquear el comercio de Irán por vía terrestre y complementar así el bloqueo naval impuesto al país en la zona del golfo Pérsico.

El objetivo es interrumpir las rutas terrestres iraníes que apoyan envíos ilegales y evitar que Irán utilice esas rutas" para transportar armamento avanzado y otros materiales", explicó en un comunicado el Mando Centro de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

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Unos 20 trabajadores civiles y militares trabajarán desde Florida para coordinarse con las agencias gubernamentales estadounidenses para "evitar el movimiento de armas avanzadas, tecnología de doble uso, materiales sancionados y fuentes de ingresos ilegales a través de las fronteras terrestres de Irán y el Mar Caspio".

"La creación de la fuerza de tarea Puerta de hierro refuerza el éxito de nuestro férreo bloqueo por mar contra Irán", destacó el comandante del Mando Centro estadounidense, el almirante Brad Cooper.

En los últimos meses, el bloqueo naval de Estados Unidos ha impedido que Irán exporte más de 25 mil millones de dólares en petróleo crudo. La aplicación estricta en el mar continúa contra todos los barcos que entran o salen de los puertos iraníes.

Así se restringirá la "financiación del terrorismo, la reconstrucción de fábricas de armamento y la reposición de su material militar", afirmó Cooper, que destaca que el bloqueo naval de los últimos meses ha impedido que Teherán exportara más de 25.000 millones en crudo.

Ataques de "alcance limitado"

El presidente Donald Trump confirmó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo nuevos ataques limitados contra Irán, dirigidos contra un sistema de defensa antiaérea que, según afirmó, fue destruido en cuestión de minutos.

"No quiero hablar de eso. Hacemos ataques menores, pero construyeron un pequeño dispositivo antiaéreo y lo destruimos en unos 15 minutos, quizá cinco", dijo Trump a los periodistas poco después de llegar a West Palm Beach, Florida, sin ofrecer más detalles sobre la operación.

Los medios estatales iraníes informaron de que se escucharon dos explosiones en la zona de Suza, en la isla de Qeshm, situada en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte mundial de petróleo.

Trump calificó la acción militar de "menor", sin precisar cuándo se produjo ni aportar detalles sobre los daños causados.

Diferentes medios, como el Wall Street Journal han reportado que Estados Unidos ha continuado con ataques menores y focalizados en infraestructura de defensa en la isla iraní desde hace semanas y el objetivo central sería debilitar la infraestructura que la República Islámica utiliza para mantener control sobre el estrecho de Ormuz.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE

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