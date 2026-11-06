viernes 6  de  noviembre 2026
GOBIERNOS

Macron aboga por una "coalición" frente al extremismo de Francia

Desde las legislativas anticipadas de 2024, la Asamblea Nacional (cámara baja) se encuentra dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y extrema derecha

El presidente de Francia, Emmanuel Macron.&nbsp;

El presidente de Francia, Emmanuel Macron. 

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

PARÍS.- El presidente francés, Emmanuel Macron, aboga por una "coalición" desde la centroizquierda hasta la derecha para la elección presidencial de 2027, cuando los candidatos de extrema derecha y de izquierda radical lideran los sondeos, indicó un allegado.

Macron llegó al poder en 2017 con una candidatura desde el centro, que debilitó el bipartidismo entre el Partido Socialista (izquierda) y la tradicional formación de derecha, representada actualmente en Los Republicanos (LR).

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Pero tras dos mandatos consecutivos, ya no puede presentarse a la presidencial prevista el 18 de abril y 2 de mayo próximos. Según los sondeos, la candidata Marine Le Pen se impondría en el balotaje al líder de izquierda radical, Jean Luc Mélenchon.

Macron "no se resigna a un duelo" entre Le Pen y Mélenchon, aseguró este interlocutor habitual del presidente centroderechista, que pidió el anonimato, confirmando informaciones publicadas en prensa.

El jefe de Estado abogaría por una "lógica de coalición" que iría desde el candidato socialdemócrata Raphaël Glucksmann hasta el aspirante derechista liberal David Lisnard, que dejaría fuera a los candidatos de izquierda y de extrema derecha.

"En lo referente a Europa, al estado de derecho, a la economía de mercado, al rechazo de los extremos, lo que une desde Lisnard hasta Glucksmann es más fuerte que lo que divide", agregó el allegado del mandatario.

Desde las legislativas anticipadas de 2024, la Asamblea Nacional (cámara baja) se encuentra dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y extrema derecha. El gobierno centroderechista de Macron, sin mayoría, se apoyó en la derecha para poder gobernar.

Sin embargo, este bloque cuenta con varios candidatos a la presidencia y con el impopular legado del presidente, que le impiden por ahora alcanzar el balotaje. Su ex primer ministro Édouard Philippe es quien aparece con más opciones, pero en tercer lugar.

Philippe rechaza participar en unas primarias para designar a un único candidato del centro y la derecha, como piden sus rivales: el también ex primer ministro y líder del partido macronista, Gabriel Attal, y el conservador y jefe de LR, Bruno Retailleau.

Tanto Lisnard como Glucksmann rechazaron cualquier acercamiento con el "macronismo".

Según un sondeo del gabinete especializado Elabe, Macron, con solo 13% de nivel de confianza, batió el récord de impopularidad de su predecesor socialista, François Hollande.

FUENTE: Con información de AFP

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