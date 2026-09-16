Detienen a dos personas para "explotar" a migrantes en el enclave español de Ceuta

Una vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por los migrantes asentados en la costa de la playa del Trampolín, esta mañana en Ceuta, 6 de septiembre de 2026.

CEUTA. La policía española anunció este miércoles, 16 de septiembre, que detuvo a dos personas por “explotar” a migrantes a quienes cobraban por dejarlos dormir en garajes en condiciones precarias en el enclave español norafricano de Ceuta.

A finales de julio, decenas de millas de personas ingresaron desde Marruecos a esta ciudad española, centro de una crisis migratoria que tiene empantanado al gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Aunque la mayoría regresó a Marruecos, millas de migrantes permanecen en el enclave, muchos en situación precaria.

Los sospechosos habrían “obtenido importantes beneficios económicos aprovechándose de la situación de especial vulnerabilidad de personas migrantes recién llegadas a la ciudad”, indicó la policía en un comunicado.

Una veintena de migrantes llegaron a dormir “en el suelo, en espacios destinados al estacionamiento de vehículos y sin condiciones adecuadas de habitabilidad”, detallaron las autoridades.

Las tarifas

*30 euros (35 dólares) diarios por persona para dormir “en plazas de garaje, trasteros y otros espacios que no reunían condiciones adecuadas", y solo recibían "colchones o mantas" si abonaban completo el dinero, indicaba el comunicado.

*Pagar para cargar los teléfonos y los amenazaban “de muerte” para que no denunciaran su situación, según la policía.

*6.000 euros (7.000 dólares) por la posibilidad de ser trasladados irregularmente a la península.

La policía no especificó si alguno había sido efectivamente transportado.

La policía anunció en agosto haber detenido a cinco personas sospechosas de cobrar hasta 9.000 euros a migrantes que llegaron a finales de julio a Ceuta para transportarlos en lanchas a la península.

Ceuta es junto al otro enclave español norafricano de Melilla son las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África.

Pero tiene una excepción específica dentro del espacio europeo Schengen que impide que las personas viajen a la península sin control fronterizo.

Debate en Eurocámara

Para este miércoles se esperaba que se llegara a un consenso en el Parlamento Europeo para redactar una resolución que diera soluciones a la grave crisis migratoria.

La idea es que la resolución se vote este jueves cuando el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, llegue a España.

En el ínterin, la representación de Marruecos ante la Unión Europea y la OTAN envió este lunes una carta selectiva a eurodiputados españoles, con el propósito de comunicar la postura de Rabat respecto a la crisis migratoria en Ceuta, justo un día antes de que el Parlamento Europeo abordara en Estrasburgo (Francia) la llegada masiva de 80.000 migrantes a la ciudad autónoma durante el 30 y 31 de julio.

Los eurodiputados que recibieron esta comunicación son miembros del PSOE, PNV y ERC, mientras que los grupos de PP, Vox, Sumar, Compromís, Podemos y BNG no la recibieron.

El escrito, fechado el 14 de septiembre, expone la posición oficial de Marruecos ante la resolución sobre Ceuta que será sometida a votación el jueves. En él, Rabat asegura haberse comprometido a aceptar nuevamente a todas las personas afectadas, incluidos nacionales marroquíes, menores no acompañados y otros extranjeros que ingresaron a Ceuta a finales de julio.

Marruecos investiga invasión a Ceuta

Marruecos indica que sus autoridades están investigando las causas y actores implicados en los eventos de Ceuta.

La carta plantea dos interrogantes, preguntando cuál sería el interés de Marruecos para generar una crisis mayor con España y la Unión Europea. Destaca que en este momento la UE es el principal socio de Marruecos y que las relaciones bilaterales se encuentran en proceso de fortalecimiento y consolidación.

Rabat cuestiona si habría provocado deliberadamente esta crisis migratoria durante la celebración nacional, la Fiesta del Trono, una fecha de significado simbólico donde Marruecos conmemora los logros del Reino.

En este marco, la misión diplomática marroquí en Bruselas señala que la gestión de la llegada súbita de decenas de miles de personas en tan poco tiempo, muchas dispuestas a cruzar el Mediterráneo arriesgando sus vidas, no puede manejarse mediante el uso de fuerza letal.

FUENTE: Con información de AFP/Córdoba Buenas Noticias