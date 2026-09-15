martes 15  de  septiembre 2026
EEUU

JD Vance afirma que la guerra de Irán "entrará en una fase muy diferente en un par de meses"

El vicepresidente afirmó que la guerra tiene dos fases, la primera ya concluyó al destruir el programa nuclear y desmantelar su capacidad militar

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este martes que la guerra de Irán "entrará en una fase muy diferente dentro de un par de meses", introduciendo así un nuevo matiz sobre la afirmación del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, de que el conflicto terminará "justo después" de las elecciones de medio mandato estadounidenses --las 'midterms'--, que tendrán lugar el 3 de noviembre.

"No podemos predecir el futuro, pero creo que el presidente está en lo cierto al decir que esto entrará en una fase muy diferente dentro de un par de meses", respondió Vance en una entrevista con el diario en línea New York Post, en alusión al calendario esbozado por Trump, que situó el fin de la guerra "justo después" de las 'midterms' o incluso antes.

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De cualquier modo, el 'número dos' del Ejecutivo estadounidense subrayó que Trump, además de presidente, "es también el comandante en jefe, por lo que es quien determina cuándo comienzan y cuándo terminan los conflictos".

Dos fases de la guerra

"En realidad, esto consta de dos fases, y la primera ya ha concluido", manifestó Vance, argumentando que "la primera fase consistía en destruir el programa nuclear (de Irán), desmantelar su capacidad militar convencional y acabar con su capacidad de proyectar poder tal como lo hacían hace apenas un par de años". "La segunda fase", explicó, "consiste en garantizar que no puedan reconstruirse y tratar de mantener la mayor estabilidad mundial posible tras todo ello".

El vicepresidente subrayó que "Estados Unidos no está llevando a cabo operaciones agresivas" actualmente. "Simplemente no lo estamos haciendo", remarcó, tras asegurar entender "perfectamente que exista cierta impaciencia entre los estadounidenses" al respecto de las hostilidades.

"Lo que sí sucede es que los iraníes disparan ocasionalmente contra buques comerciales, aunque por lo general sin éxito", aseveró.

Las palabras de Vance sobre una nueva fase de la guerra de Irán dentro de dos meses llegan después de que Trump haya estado incidiendo en que el conflicto terminará tras las 'midterms' o, según afirmó el pasado jueves, "tal vez antes".

El mandatario estadounidense afirmó que la guerra con Irán terminará «inmediatamente después» de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

«Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones porque (los iraníes) ya no pueden resistir más», declaró a la prensa antes de abordar el avión presidencial rumbo a Texas, donde los republicanos celebraban una convención previa a los comicios.

Trump pronosticó además que el precio de la gasolina, que actualmente supera los cuatro dólares por galón, caerá de forma considerable tras el fin del conflicto y aseguró que podría situarse por debajo de los dos dólares.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE

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