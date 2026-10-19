La vivienda pasa factura a la izquierda española: "¿A quién diablos voto yo ahora?"

Manifestantes proconunistas movilizados por el gobierno de Pedro Sánchez como "cortina de humo" para desviar la atención.

Devorada por pugnas internas, narcisismo político y cierto carácter estalinista insuflado en vena, la izquierda radical española se empeña en sobrevivir en unas elecciones generales en noviembre que ya tienen su cuenta atrás, además de una pancarta bastante ilustrativa entre los "indignados" de la Plaza del Sol: "¿A quién 'coño' voto yo ahora?".

El enfoque sobre "el derecho a la vivienda" que criminaliza a los propietarios de apartamentos de alquiler, le ha salido mal como estrategia al presidente Pedro Sánchez (líder del Partido Socialista Español, PSOE) para tapar más de una decena de casos de corrupción, no solo en su partido, sino también en su ámbito familiar.

MUNDO La izquierda española se presenta dividida a las elecciones y con las encuestas en contra

Los 8 años de desgobierno

Al parecer, Sánchez se lanzó a la desesperada luego de ocho años sin ocuparse de un asunto clave y sus decretos ejecutivos, que parecen proteger las ocupaciones ilegales y fueron aprobados en contra de la voluntad del Congreso, causaron la retirada de 4.235 viviendas del alquiler en sólo diez días.

Pero esta realidad que reduce drásticamente la oferta de techo no es la peor pesadilla para Sánchez, quien nunca ha ganado unas elecciones y llegó al poder mediante [raras alianzas] con partidos independentistas.

Sánchez, o sus asesores, no calcularon que su Gobierno está repleto de ministros y altos cargos que figuran como dueños de propiedades de alquiler, lo que ellos han demonizado como parte de su natural esencia de doble moral.

El caso más notorio ha sido el de la exportavoz del PSOE, Montse Mínguez, cuya pareja tiene una empresa con 30 apartamentos de alquiler, e incluso ha efectuado algún desahucio. Mientras el PSOE de Sánchez dice que "la vivienda es un derecho y no un negocio", la empresa de la pareja de su portavoz significa exactamente lo que el Gobierno quiere regular. La polémica sobre si se trata de un conflicto moral o una cuestión política obligó a Mínguez a dimitir el viernes 16 de octubre.

El chalet de Iglesias vuelve a la palestra pública

Mientras Sánchez respira profundo, a sabiendas de que tiene perdidas las elecciones y solo le queda asegurar el puesto de jefe de la oposición, la izquierda radical, con la que se asoció en las elecciones pasadas, también busca sobrevivir, y de paso mantener unos escaños (léase buenos salarios como diputados) tras la estrepitosa caída de Podemos, que en 2015 llegó al Congreso como la tercera fuerza política del país.

Si bien Pablo Iglesias, el extinto líder del partido "Podemos", invocaba a Karl Marx con aquello de "tomar el cielo por asalto", y a la vez señalaba con un dedo a una "casta" que ahora serían los propietarios de apartamentos, una nueva formación política de ultraizquierda quiere hacer lo mismo bajo el sello de Frente Amplio, pero no logran ponerse de acuerdo.

En 2011, Iglesias e Íñigo Errejón, los fundadores de "Podemos", eran dos profesores universitarios de ideología comunista que aprovecharon las manifestaciones y acampadas contra la corrupción política y la precariedad laboral.

En un podcast de la cadena radial "Onda Cero" sobre la historia de ese partido, una de los entrevistados y a todas luces disidentes de la organización, confiesa que parte de la estrategia que usaron fue copiar la campaña presidencial de Barack Obama en 2008.

Pero hay un momento todavía más interesante y es cuando otro entrevistado revela que, durante la fundación de "Podemos", Errejón se encontraba en Venezuela y le costaba regresar a España, porque ganaba muy buen dinero al lado de Chávez.

El podcast, titulado "Compañeros. La historia de 'Podemos'", dibuja un panorama de pugnas y purgas internas que terminó con la renuncia de Iglesias como vicepresidente del Ejecutivo de Sánchez y como el candidato perdedor a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Pero hay que ser justos: no solo la ambición de poder llevó a Iglesias al descalabro. Fue un asunto precisamente de vivienda lo que lo remató. La opinión pública nunca le perdonó que, junto a su mujer, Irene Montero, actual secretaria política de Podemos, comprara un chalet con piscina en las afueras de Madrid. Entonces Iglesias dejó de ser el líder progresista con coleta que vivía en el barrio obrero de Vallecas.

“No estábamos preparados para entrar en la primera división de la política española de la noche a la mañana”, afirma uno de los entrevistados.

El video de Irene Montero que indigna a los cubanos

En estos momentos, todas las encuestas encargas por medios de comunicación dan como amplio ganador en noviembre al Partido Popular (PP, derecha, actualmente en la oposición). Todas menos la realizada por el gubernamental Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de España, que dice que la izquierda va por delante.

Ante una realidad como esta, matizada por manifestantes "indignados" que han perdido el norte y confiesan que no saben a quién votar, a Montero, que también es eurodiputada en el Parlamento Europeo, no se le ocurre otra cosa que sacar a Cuba como bandera. Cuba, un país que hace mucho rato tocó fondo arrasado por un régimen comunista.

Ya Montero había dicho en el Parlamento Europeo una frase tan poética como descabellada: "Cuba es una reserva moral de la humanidad". Ahora, frente a cámara, también con su brújula perdida o extremadamente ideologizada, asevera que "Cuba exporta solidaridad.... envía médicos en cada crisis humanitaria". Montero no sólo se pone del lado de una de las dictaduras más atroces y longevas del mundo, sino también se burla en la cara de los cubanos que sufre la agudización del hambre y los apagones diarios en una isla marcada desde hace décadas por una dinastía castrista de 67 años en el poder a costa de las penurias, el espionaje y el terrorismo de estado.

De copiar la campaña de Obama a revivir a Mujica

Cuando un político, si se le puede llamar así, utiliza a Cuba como ejemplo de "progreso y dignidad" es la mejor señal de desesperación o desenchufe marginal; y necesita agarrarse de un "clavo ardiendo" a pesar de las consecuencias.

Mientras tanto, diversos partidos y organizaciones de extrema izquierda agrupados bajo el paraguas del "Frente Amplio" no terminan de ponerse de acuerdo, aunque sí parece bastante claro que no cuentan con "Podemos".

Su cabeza de cartel probablemente sea la exalcaldesa comunista de Barcelona Ada Colau, durante cuya gestión, según portales especializados del sector inmobiliario, el precio de los alquileres subió un 54,6% y la ocupaciones ilegales un 22,4%.

El nombre de "Frente Amplio" no es original. Se inspira en el de la coalición política de izquierda en Uruguay impulsó al guerrillero José (Pepe) Mujica como imagen mundial del comunismo tardío.

El movimiento conocido como 15-M que llevó a "Podemos", primero al Parlamento Europeo, y luego a formar parte del Ejecutivo español, terminó mal.

Las elecciones del 2011 resultaron en mayoría absoluta de la derecha, con la presidencia de Mariano Rajoy. Ahora, con unos manifestantes en la Plaza del Sol que ya saben que el tema de la vivienda es una cortina de humo, podría suceder lo mismo.

Pero, agotado el tema de la invasión a Ceuta y el del desahucio y posterior muerte de la tristemente famosa Maricarmen, Sánchez necesita otras maniobras de distracción de aquí al 29 de noviembre.

No parece casual que la Fiscalía, en las últimas horas, haya dado un giro de 180 grados para avalar una investigación a Julio Iglesias por presunta agresión sexual a dos exempleadas, luego de archivarse el caso. Cualquier cosa le sirve a Sánchez para sobrevivir.

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