Tribunales franceses desbordados por juicios a manifestantes

La mayoría de los detenidos en Francia como consecuencia de los disturbios son hombres de entre 18 y 25 años. (AFP)

PARÍS.- El ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, afirmó este jueves que 217 personas fueron encarceladas a raíz de los disturbios del sábado pasado, de las cerca de 2,700 que fueron detenidas en relación con esos sucesos. Según él, esa cifra aumentará.

Los tribunales franceses emiten fallos rápidos, incluyendo órdenes de encarcelamiento, en unos procedimientos acelerados contra los acusados de participar en los disturbios que empañaron las protestas contra la carestía de la vida del pasado fin de semana.

Las cortes están desbordadas y hay abogados que aseguran que, con estos métodos, se corre el riesgo de incurrir en una represión estatal.

El gobierno defiende que este tipo de juicios, acelerados, son necesarios para restablecer el orden tras los altercados del sábado, que acarrearon algunos de los peores episodios de violencia urbana de los últimos años.

La llegada masiva de juicios en el Tribunal de París provocó cierto desorden, así como una tarea ajetreada para los presidentes de las salas. En lugar de las dos habituales, ahora mismo hay cuatro donde celebran estos juicios rápidos. Los magistrados tienen que tratar a menudo casos en los que faltan documentos, lo que les obliga a aplazar las audiencias.

Hay una aglomeración de gente, muchos jóvenes van a apoyar a sus compañeros detenidos, también asisten curiosos. Hacen filas durante horas para entrar a las salas donde se ventilan los casos de los arrestados.

El ministro de Justicia envió una circular a los fiscales y jueces para que “se tengan en cuenta de manera sistemática las circunstancias agravantes” y “encarcelen de manera preventiva a todos los autores de acciones violentas”.

Testimonios

Mathilde B., una estudiante de 19 años, y François D., de 20, que afirmó que quiere ser guía de montaña, vinieron el sábado a París desde Auxerre, una ciudad al sureste de la capital. Pero la policía encontró un puño americano y una navaja en la bolsa del joven y averiguó que ambos habían hablado de “guerra de guerrillas” y de “golpear a los antidisturbios” en redes sociales.

Mathilde B. fue condenada a una pena de cinco meses de prisión condicional, pero François D., en cambio, fue enviada a la cárcel inmediatamente después del juicio, con una sentencia de ocho meses, dos de los cuales los tendrán que pasar en prisión.

El abogado Tristan Lawless contó que defiende a un cliente para el que requirieron cinco meses de cárcel, con obligación de entrar en prisión.

Según él, el juicio se celebra “a partir de un expediente de 50 páginas que, en su opinión, se elaboró con prisas, con información a menudo vaga y poco detallada” y aseguró que a su cliente lo golpearon mientras estaba detenido.

Manuel, un cocinero de 21 años del centro de Francia, sin antecedentes penales, dijo que había venido a París “por capricho” para celebrar su cumpleaños con un amigo.

La policía lo detuvo el sábado cerca de uno de los puntos donde empezaba una de las protestas, y le encontró varias botellas de cristal, trapos y un mechero, elementos que servían, según la fiscalía, para fabricar cócteles Molotov. Fue condenado a ocho meses de cárcel, dos de los cuales tendrán que pasar en prisión.

Souleymane, un joven de 19 años de Costa de Marfil que vive en Francia sin permiso de residencia, fue arrestado en el norte de la capital cuando, supuestamente, robaba una moto tras haber asaltado una tienda. Ya había sido condenado tres veces anteriormente y fue sentenciado a ocho meses de prisión firme.

Y Julien M., un videoartista del sureste de Francia, fue acusado de lanzar un cono de tráfico que por poco golpea a un policía. Según dijo, esa sería su última protesta y el tribunal lo dejó en libertad condicional hasta que se celebre su juicio, a finales de noviembre.

Jueces bajo presión y justicia con firmeza

Este jueves, el ministro Darmanin dijo que de las 217 personas que fueron enviadas a la cárcel, “la mitad no tenía antecedentes penales” y observó que “en general, se trata de hombres de entre 18 y 25 años de edad”.

“Nos oponemos firmemente a lo que vemos como un intento de Gérald Darmanin de hacer más punitivo el sistema de justicia”, declaró el abogado parisino Romain Ruiz, muy crítico con el sistema judicial.

El letrado acusó a Darmanin de “presionar a los jueces para lograr penas más duras” y de “celebrar públicamente el encarcelamiento de gente joven”.

“Nunca aceptaremos que el sistema judicial se convierta en un brazo de la represión”, señaló.

Los fiscales y jueces están encarcelando a gente que, hasta ahora, no tenía antecedentes, señaló Darmanin.

“Esto muestra que las decisiones de la justicia se están aplicando de una manera extremadamente firme”, afirmó.

FUENTE: Con información de AFP/ABC