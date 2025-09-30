martes 30  de  septiembre 2025
Según Conference Board, baja en septiembre confianza de los consumidores

El índice de confianza del consumidor medido por Conference Board bajó 3,6 puntos, hasta 94,2, en septiembre, frente a los 97,8 revisados del mes anterior

Una cliente en un mercado minorista en Estados Unidos.

FREDERIC J. BROWN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La confianza de los consumidores en Estados Unidos cedió en septiembre, de acuerdo con datos publicados de una encuesta que realiza el Conference Board de forma mensual.

El índice de confianza del consumidor del Conference Board bajó 3,6 puntos, hasta 94,2, en septiembre, frente a los 97,8 revisados del mes anterior.

Los analistas esperaban una caída menor, según el consenso publicado por MarketWatch.

El índice no había estado tan bajo desde abril, cuando el anuncio de Trump de aranceles creó ciertas preocupaciones impulsadas por los medios de prensa de izquierda y analistas vinculados a la misma tendencia.

La campaña mediática antiaranceles

"Las referencias a los aranceles disminuyeron este mes, pero se mantuvieron asociadas a la preocupación por el supuesto aumento de precios", señala la economista del Conference Board, Stephanie Guichard,

La inflación en Estados Unidos ha aumentado de forma ligera con una recaudación de más de 125.000 millones de dólares por concepto de aranceles sólo al aluminio, al acero y algunos productos de la industria automotriz.

La administración del presidente Trump en busca de un mercado internacional verdaderamente justo y libre, impuso tarifas aduaneras tanto a aliados como a adversarios con el objetivo de reestructurar las relaciones comerciales de Estados Unidos.

Como era lógico ante reformas radicales necesarias para el país y la economía, esto ha creado en principio cierto ruido entre los analistas y en especial la prensa controlada por los demócratas, que ha aprovechado la oportunidad para hacer campañas sobre la incertidumbre. Nunca lo hicieron con el desastre económico de Joe Biden y su gobierno que desató la peor crisis inflacionaria en el país en las últimas cinco décadas, y que disparó todos los precios a niveles insospechados.

FUENTE: Con información de AFP.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU realizan operativos contra migrantes irregulares. 
DIPLOMACIA

EEUU acuerda con Irán deportación de 120 iraníes de 400 que entraron de forma irregular

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Maduro decreta "estado de conmoción", la respuesta al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
OPERACIÓN POLICIAL

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

