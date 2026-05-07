EEUU ataca estructura militar de Irán tras agresión a buques estadounidenses

Los aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han utilizado para atacar buques de la armada iraní durante la Operación Furia Épica @CENTCOM

El ejército de Estados Unidos informó que atacó objetivos militares iraníes el jueves después de que las fuerzas de Teherán agredieran a tres destructores estadounidenses que transitaban por el estrecho de Ormuz.







"Las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y lanchas pequeñas" contra tres buques de guerra, pero ninguno fue alcanzado, dijo en X el Centcom, el mando militar estadounidense a cargo de las operacionesen Oriente Medio.

Las fuerzas estadounidenses "eliminaron las amenazas entrantes y atacaron las instalaciones militares iraníes responsables" del ataque, agregó. Una vez más se demuestra que el régimen terrorista de Irán, desesperado y ahogado económica y militarmente, no quiere ningún acuerdo de paz ni respeta ninguna tregua. FUENTE: Con información de AFP.

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