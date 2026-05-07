jueves 7  de  mayo 2026
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EEUU ataca estructura militar de Irán tras agresión a buques estadounidenses

"Las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y lanchas pequeñas" contra tres buques de guerra, pero ninguno fue alcanzado, informó el Centcom, el mando militar estadounidense a cargo de las operacionesen en el Medio Oriente

Los aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han utilizado para atacar buques de la armada iraní durante la Operación Furia Épica

Los aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han utilizado para atacar buques de la armada iraní durante la Operación Furia Épica

@CENTCOM
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El ejército de Estados Unidos informó que atacó objetivos militares iraníes el jueves después de que las fuerzas de Teherán agredieran a tres destructores estadounidenses que transitaban por el estrecho de Ormuz.

"Las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y lanchas pequeñas" contra tres buques de guerra, pero ninguno fue alcanzado, dijo en X el Centcom, el mando militar estadounidense a cargo de las operacionesen Oriente Medio.

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Las fuerzas estadounidenses "eliminaron las amenazas entrantes y atacaron las instalaciones militares iraníes responsables" del ataque, agregó.

Una vez más se demuestra que el régimen terrorista de Irán, desesperado y ahogado económica y militarmente, no quiere ningún acuerdo de paz ni respeta ninguna tregua.

FUENTE: Con información de AFP.

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