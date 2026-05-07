EEUU ataca estructura militar de Irán tras agresión a buques estadounidenses

El ejército de Estados Unidos informó que atacó objetivos militares iraníes el jueves después de que las fuerzas de Teherán agredieran a tres destructores estadounidenses que transitaban por el estrecho de Ormuz.
"Las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y lanchas pequeñas" contra tres buques de guerra, pero ninguno fue alcanzado, informó el Centcom, el mando militar estadounidense a cargo de las operacionesen en el Medio Oriente
El ejército de Estados Unidos informó que atacó objetivos militares iraníes el jueves después de que las fuerzas de Teherán agredieran a tres destructores estadounidenses que transitaban por el estrecho de Ormuz.
"Las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y lanchas pequeñas" contra tres buques de guerra, pero ninguno fue alcanzado, dijo en X el Centcom, el mando militar estadounidense a cargo de las operacionesen Oriente Medio.
Las fuerzas estadounidenses "eliminaron las amenazas entrantes y atacaron las instalaciones militares iraníes responsables" del ataque, agregó.
Una vez más se demuestra que el régimen terrorista de Irán, desesperado y ahogado económica y militarmente, no quiere ningún acuerdo de paz ni respeta ninguna tregua.
FUENTE: Con información de AFP.