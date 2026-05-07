jueves 7  de  mayo 2026
Migración

ICE moviliza a 7.000 nuevos agentes para retomar la promesa de deportaciones masivas de Trump

El principal asesor migratorio de la Casa Blanca afirmó que los nuevos miembros están siendo distribuidos en alrededor de 40 estados

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

ICE/GOV
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, informó este jueves que unos 7.000 nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están siendo movilizados a diferentes ciudades y aseguró que el plan de deportaciones masivas será retomado para cumplir con las promesas electorales del presidente, Donald Trump.

Sus palabras llegan en un momento en que las bases del trumpismo han alzado la voz contra el tono más moderado adoptado por el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, después de que dos ciudadanos estadounidenses murieran a manos de agentes federales en operativos contra inmigrantes en Mineápolis.

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"Tenemos 7.000 agentes nuevos a bordo y tenemos a otros 3.000 en formación en la academia", dijo Homan en una entrevista con la cadena Fox News.

El principal asesor migratorio de la Casa Blanca afirmó que los nuevos miembros están siendo distribuidos en alrededor de 40 estados.

Deportaciones aumentarán

"Preveo que las cifras de deportación aumentarán (...) mientras las detenciones en la frontera disminuyen", concluyó.

El miércoles, Homan adelantó que ICE arrestó a más de medio millón de inmigrantes indocumentados el año pasado y que ahora se están realizando alrededor de 1.200 arrestos diarios. Trump había hecho campaña con la promesa de un millón de deportaciones al año.

Homan ha retomado el discurso de mano dura en materia migratoria por primera vez después de lo acaecido en enero en Minneapolis, cuando agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra las redadas y realizaron ataques a agentes de migración.

Desde el nombramiento del exsenador republicano Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional, por parte de Trump, la institución ha lanzado una campaña para intentar suavizar la imagen de ICE ante la población y la opinión pública.

El martes, Trump compartió en Truth Social un logotipo no oficial que sugería que el ICE pasara a llamarse "Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas", formando el acrónimo "NICE" ("AGRADABLE", en inglés).

FUENTE: Con información de EFE

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