Trump afirma que alto al fuego y negociaciones con Irán siguen en pie; EEUU mantiene bloqueo naval

Uno de los aviones militares de Estados Unidos participa en la operación Furia Épica.

El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) navega en el Océano Índico en el área de responsabilidad del Comando Central de EEUU.

El portaviones George H.W. Bush (CVN 77) navega por el mar Arábigo mientras las fuerzas estadounidenses mantienen el bloqueo naval contra Irán desde el Golfo de Omán y apoyan el Proyecto Libertad en el Estrecho de Ormuz. El portaaviones transporta más de 60 aeronaves a bordo.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su país mantiene negociaciones con Irán, pese a un nuevo intercambio de ataques entre ambos países que elevó la tensión en el estrecho de Ormuz y que afecta al frágil alto el fuego vigente desde hace casi un mes.

Trump aseguró —a periodistas en la Casa Blanca— que luego del intercambio de fuego en Ormuz se encuentran negociando un acuerdo con Irán.

CONFLICTO Trump aumenta la presión para llegar a acuerdo de paz y amenaza a Irán con nuevos bombardeos

Al ser consultado si el cese al fuego seguía en pie a pesar de los ataques, Trump respondió: "Sí, lo está. Hoy se metieron con nosotros. Los fulminamos. Se metieron con nosotros. Yo a eso lo llamo una nimiedad".

El ejército de Estados Unidos informó que atacó objetivos militares iraníes el jueves después de que las fuerzas de Teherán agredieran a tres destructores estadounidenses que transitaban por el estrecho de Ormuz.

"Quizás no se concrete, pero podría suceder cualquier día. Creo que ellos desean el acuerdo más que yo", aseguró Trump, quien ha repetido durante semanas que Teherán "desea un acuerdo", pese a que la república islámica ha condenado las peticiones y supuestas violaciones a la tregua que le atribuye a Washington, pese a que iniciaron el ataque a embarcaciones estadounidenses.

Una respuesta al ataque iraní

El Comando Central de Estados Unidos informó que respondió al fuego iraní en el estrecho de Ormuz cuando misiles balísticos y drones fueron lanzados contra sus tres buques militares, que se encargan del bloqueo naval desplegado en la zona desde hace tres semanas.

"Las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y lanchas pequeñas" contra tres buques de guerra, pero ninguno fue alcanzado, dijo en X el Centcom, el mando militar estadounidense a cargo de las operaciones en Oriente Medio.

Las fuerzas estadounidenses "eliminaron las amenazas entrantes y atacaron las instalaciones militares iraníes responsables" del ataque, agregó.

Trump ha negado que la confrontación se trate de una "escalada" pese a que Irán ha considerado lo sucedido como una violación al alto el fuego que cumplirá este viernes un mes de haber sido decretado.

Trump culpa a Irán de ataque fallido

"Tres destructores estadounidenses de primera clase acaban de cruzar con éxito el estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo (...) Se lanzaron misiles contra nuestros buques, pero fueron derribados con facilidad", dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

Previamente, el Comando Central estadounidense había comunicado que atacó centros de "mando y control e instalaciones militares iraníes", como respuesta a un ataque de misiles, drones y embarcaciones rápidas de parte de Teherán en contra de sus tres buques destructores, USS Truxtun, USS Rafael Peralta y USS Mason, mientras atravesaban la vía marítima internacional que conecta el estrecho de Ormuz con el golfo de Omán.

"¡Los derrotaremos con mucha más fuerza y violencia en el futuro si no firman su acuerdo, rápido!", sentenció el mandatario.

EEUU mantiene bloqueo

Luego del intercambio de fuego, Trump defendió ante la cadena ABC que el alto el fuego "sigue vigente" y que solo se había tratado de un "golpecito de amor".

Sin embargo, el mandatario, en su cuenta de Truth Social, amenazó con atacar con mayor fuerza militar y violencia a Teherán si Irán no firma un acuerdo con prontitud.

El republicano celebró que los tres buques de las fuerzas armadas de su país resultaron ilesos y que se reincorporaron al bloqueo naval que mantiene vigente sobre la República Islámica, como medida de presión para forzar a Irán a un acuerdo.

El nuevo incidente de violencia deja un halo de incertidumbre sobre las posibilidades reales de que ambas partes logren concretar conversaciones de paz, pese a que 24 horas atrás Trump insistió en la Casa Blanca en que el diálogo iba por buen camino.

FUENTE: Con información de EFE