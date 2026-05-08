Tenerife: Trabajadores de la salud protestan por llegada de cruceros con hantavirus

Los estibadores portan pancartas con el lema "Trabajadores del puerto de Tenerife - TPT (Trabajadores del Puerto de Tenerife) - Respeten Tenerife - no somos de segunda clase" en protesta por la llegada de un crucero afectado por el hantavirus a Santa Cruz de Tenerife el 8 de mayo de 2026.

MADRID .- El sindicato de los trabajadores sanitarios de Tenerife CCOO denunció que Sanidad Exterior afronta alertas sanitarias, como el brote de hantavirus, con plantillas insuficientes, vacantes sin cubrir y carencias materiales que "comprometen" la capacidad de respuesta.

VIRUS Pareja vinculada a brote de hantavirus en crucero viajaron por Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar

ALERTA EN ALTA MAR Qué se sabe del contagio con hantavirus en un crucero de lujo Hondius

Los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus comenzarán a ser trasladados en avión a sus países de origen cuando el buque llegue el domingo al archipiélago de Canarias, informó el gobierno español este viernes.

El MV Hondius tiene prevista su llegada al puerto de Granadilla -en la isla de Tenerife, frente a las costas de África occidental- el domingo por la mañana, indicó a los periodistas el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

"Ese mismo día vamos a tener aviones y podremos ya empezar a que estas personas lleguen" hasta ellos, explicó.

En los días anteriores, fuentes del Ministerio del Interior habían indicado que las evacuaciones comenzarían el lunes.

El destino del MV Hondius despertó preocupación internacional tras saberse que tres personas que habían estado a bordo de este crucero que inició su travesía en abril desde Argentina habían muerto.

Otros tres pasajeros enfermos fueron desembarcados el miércoles frente a Cabo Verde, antes de que la embarcación pusiera rumbo hacia las Islas Canarias con casi 150 personas a bordo, entre pasajeros y miembros de la tripulación, de 23 países.

Las autoridades españolas ya habían informado previamente que el crucero no atracará frente a la costas de la isla de Tenerife, sino que solo fondeará, y que los pasajeros serán trasladados entonces embarcaciones más pequeñas.

Después serán conducidos en autobús a un aeropuerto cercano, explicó la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, en la televisión pública.

"En principio son personas asintomáticas, no necesitan un traslado especial", explicó.

Los ciudadanos extranjeros serán entonces trasladados desde el aeropuerto a sus países de origen, indicó la ministra española de Sanidad, Mónica García. También serán repatriados aquellos que pudieran presentar algún síntoma, si no requieren atención médica urgente.

"Estamos tomando todas las decisiones que tengamos que tomar, siempre sabiendo que tenemos que valorar todos los escenarios posibles", resaltó la ministra en la televisión pública española.

El sindicato CCOO ha denunciado que Sanidad Exterior afronta alertas sanitarias, como el brote de hantavirus, con plantillas insuficientes, vacantes sin cubrir y carencias materiales que "comprometen" la capacidad de respuesta.

Según CCOO, a ello se suma la propuesta de la Administración de excluir a la enfermería de las guardias destinadas a atender estas alertas, una medida que, a su juicio, carece de fundamento técnico y que "debilitaría aún más un servicio ya tensionado".

En este sentido, subraya que en Canarias, tanto Tenerife como Gran Canaria, cuentan únicamente con cuatro personas para enfermería y tres médicas por centro. En el conjunto del Estado advierte de que solo hay 80 en enfermería y 51 médicos en activo, mientras que existe un 20 por ciento de vacantes de enfermería y un 30 por ciento en el colectivo médico. "Esta falta de personal limita la capacidad operativa de los equipos y aumenta la presión sobre las y los profesionales que sostienen el servicio", añade.

CCOO señala que a las carencias humanas se suman deficiencias materiales persistentes. "En numerosos centros los Equipos de Protección Individual no se revisan adecuadamente o presentan faltas de elementos esenciales como gafas, capuz, calzado adecuado o guantes largos, lo que compromete la seguridad de los profesionales y la eficacia de la respuesta ante situaciones de riesgo", apunta.

El sindicato incide en que Sanidad Exterior es un "pilar fundamental" en la vigilancia y control de amenazas sanitarias internacionales. Y considera que, para garantizar una respuesta eficaz, es imprescindible mantener equipos mixtos de personal médico y de enfermería en todas las guardias, cubrir las vacantes existentes y asegurar que los centros cuenten con los recursos materiales necesarios.

"La salud pública exige decisiones basadas en evidencia y no en recortes que debilitan un servicio esencial para la protección de la ciudadanía", finaliza.

FUENTE: Con información AFP