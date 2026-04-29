EEUU aportará hasta cien millones de dólares para nuevo sarcófago de central de Chernóbil

El sarcófago resultó dañado por un ataque de un dron ruso en 2025. (AFP)

WASHINGTON.- Estados Unidos anunció este miércoles, 29 de abril, que aportará hasta cien millones de dólares para garantizar la seguridad del nuevo sarcófago que protege al reactor de la central nuclear de Chernóbil en Ucrania, que resultó dañado en 2025 debido al ataque de un dron ruso.

El aporte de Washington, anunciado por el Departamento de Estado, forma parte los esfuerzos coordinados del G7 para asegurar el Nuevo Confinamiento Seguro.

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"En consonancia con el liderazgo constante que ejerce EEUU en materia de seguridad nuclear y no proliferación, y en colaboración con el Congreso, Estados Unidos se compromete de manera proactiva a aportar el 20 % —es decir, 100 millones de dólares— del costo estimado total de 500 millones de dólares que el G7 calcula necesario para rehabilitar el arco del NSC", explicó el Departamento de Estado en un comunicado.

"Hacemos un llamamiento a nuestros socios del G7 y a nuestros socios europeos para que sigan nuestro ejemplo y asuman compromisos financieros sustanciales, a fin de compartir la carga que suponen estas reparaciones esenciales", concluye el texto.

Washington ha aportado un total de más de 365 millones de dólares para la construcción del NSC, que comenzó a levantarse en 2012.

Francia, que preside en estos momentos el G7, ha declarado como prioridad para este año la financiación internacional de las reparaciones necesarias para asegurar Chernóbil. Afirmó en marzo que las reparaciones costarían unos 500 millones de euros (580 millones de dólares) y pidió a los demás miembros del club de las principales democracias industrializadas que aportaran fondos.

Perdió contención

Por este ataque del dron ruso, del año pasado, perdió su capacidad para contener la radiación.

El nuevo sarcófago quedó completamente terminado en 2018 y recubre la antigua bóveda, que protege a su vez a la unidad 4 de fisión de la planta atómica. Fue entre 2026 y 2017, que se instaló la nueva cubierta exterior de alta tecnología, el Nuevo Confinamiento Seguro (NSC) y diseñada para sustituir finalmente al sarcófago, que no estaba pensado como una solución permanente.

Los restos de la central están cubiertos por una estructura interna de acero y hormigón conocida como el sarcófago, construida a toda prisa tras el accidente de 1986.

La peor tragedia atómica

El desastre de Chernóbil, central situada en la frontera ucraniana con Bielorrusia, es considerada la peor tragedia acaecida en una planta atómica.

El 26 de abril de 1986 el edificio del reactor 4 de la central sufrió una explosión por acumulación de hidrógeno debido a un aumento de potencia muy súbito de la unidad de fisión durante un ejercicio de simulación.

Se calcula que miles de personas murieron como resultado de la exposición a la radiación.

FUENTE: Con información de EFE y AFP