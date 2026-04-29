Irán cancela su presencia en el Congreso de FIFA por "insulto" en aeropuerto de Toronto

La bandera de Irán se muestra en una pantalla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, D.C., el 5 de diciembre de 2025.

TEHERÁN.- Los dirigentes de la Federación Iraní de Fútbol cancelaron este miércoles su participación en el Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá , por un "insulto" proferido por un policía de inmigración en el aeropuerto de Toronto, según un comunicado de la organización recogido por las agencias de prensa iraníes.

El presidente y el secretario general de la Federación Iraní, que viajaron a Canadá con "visados oficiales", decidieron "volver a Turquía en el primer vuelo disponible por el comportamiento inapropiado de los agentes de inmigración en el aeropuerto y el insulto a uno de los órganos más honorables de las fuerzas armadas iraníes", reza el comunicado, que no da más precisiones.

En 2024, Canadá clasificó a los Guardianes de la Revolución iraní como grupo terrorista, una designación que prohíbe a sus miembros la entrada en su territorio.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, es un antiguo miembro de los Guardianes de la Revolución. En diciembre no había obtenido visado por parte de Estados Unidos para estar presente en el sorteo del Mundial 2026, realizado en Washington.

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Canadá será, junto a Estados Unidos y México, sede del Mundial de fútbol del 11 de junio al 19 de julio, mientras que Vancouver alberga el Congreso de la FIFA este jueves.

Estados Unidos no pretende excluir a los jugadores iraníes del Mundial 2026, indicó recientemente el secretario de Estado, Marco Rubio.

Sin embargo, expresó sus reservas sobre las personas susceptibles de acompañar al equipo, "algunas de ellas con lazos con los Guardianes de la Revolución islámica".

Lamento de la FIFA

Irán, enfrentado principalmente a Estados Unidos e Israel en un conflicto bélico en Oriente Medio que estalló el 28 de febrero, debe disputar sus partidos del Grupo G del Mundial en Los Ángeles contra Nueva Zelanda (15 de junio) y Bélgica (21 de junio) y luego en Seattle contra Egipto (26 de junio). Se prevé que su campamento base esté ubicado en Tucson, Arizona.

El comunicado de la Federación Iraní de Fútbol señala, igualmente, que después del incidente en el aeropuerto de Toronto estuvo en contacto con responsables de la FIFA, que habrían lamentado lo ocurrido.

FUENTE: AFP