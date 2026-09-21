martes 22  de  septiembre 2026
COOPERACIÓN

Guatemala recibe las primeras armas de EEUU tras embargo de medio siglo

Guatemala adquiere 2.000 fusiles. La compra es parte de un acuerdo por 14.000 armas. El presidente Arévalo destaca la confianza de EEUU en el país centroamericano

Guatemala espera adquirir otros equipos bélicos (Ejército de Guatemala)

Guatemala espera adquirir otros equipos bélicos (Ejército de Guatemala)

Por Valeria Montero

CIUDAD DE GUATEMALA. Guatemala recibió el lunes 2.000 fusiles provenientes de Estados Unidos, su primera compra de armamento estadounidense desde el fin de un embargo militar impuesto hace medio siglo por violaciones de los derechos humanos.

El gobierno de Estados Unidos levantó en marzo la prohibición de venta de armas impuesta por el Congreso en 1977 por las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y los asesinatos perpetrados por las fuerzas estatales guatemaltecas durante la guerra civil, que dejaron unos 200.000 muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996.

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Ese primer cargamento forma parte de una compra total de 14.000 fusiles M4 por más de cinco millones de dólares, dijo el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, al recibir las armas.

A pesar del embargo, Washington siguió donando equipamiento a las Fuerzas Armadas guatemaltecas para combatir el narcotráfico.

“Este paso abre una nueva etapa en nuestra cooperación con los Estados Unidos y representa el nivel de confianza que ellos manifiestan hacia el rumbo que está tomando nuestro país”, dijo el mandatario socialdemócrata en la base de la Fuerza Aérea en Ciudad de Guatemala.

Arévalo señaló que las armas serán utilizadas por las unidades militares que combaten el narcotráfico y el crimen organizado, principalmente en las fronteras.

“Honraremos la confianza (...) con resultados”, agregó el ministro guatemalteco de Defensa, Henry Sáenz.

El funcionario anunció que en el futuro también esperan adquirir aviones, embarcaciones y otros equipos especiales.

Lucha contra el narcotráfico

El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Jorgan Andrews, afirmó que la compra aportará al combate de los traficantes de “drogas, armas y personas” en el marco de la Coalición Anticárteles de las Américas, una alianza impulsada por el presidente Donald Trump, que integra Guatemala.

“Los esfuerzos para lograr la entrega de esos fusiles en tiempo récord es también una muestra del compromiso de los Estados Unidos con socios como Guatemala”, aseguró Andrews.

FUENTE: Con información de AFP

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