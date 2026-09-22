EEUU lleva a la ONU agenda de soberanía, comercio y ofensiva contra cárteles

Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado de EEUU en el sur de la Florida

MIAMI. — Estados Unidos llegó a la Asamblea General de la ONU con un mensaje centrado en la soberanía nacional, la expansión del comercio y una respuesta más agresiva frente a los cárteles del narcotráfico, según explicó Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado para el sur de Florida, en declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Molano sostuvo que el presidente Donald Trump pidió al organismo internacional regresar a sus funciones fundamentales: prevenir y resolver conflictos, respetar la soberanía de los países y contribuir a la estabilidad mundial.

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“El llamado es: vuelva a lo esencial, a su papel esencial”, afirmó la funcionaria desde Nueva York, donde comenzó el debate general del 81 período de sesiones de la Asamblea General, que reúne a cerca de 130 jefes de Estado y de Gobierno.

La descripción de Molano recogió los principales ejes del discurso presidencial, que Trump desarrolló durante una intervención de 37 minutos con énfasis en los desafíos internacionales.

El mandatario defendió la campaña militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, amenazó con “aniquilar” a la República Islámica si no se alcanza un acuerdo y prometió que la guerra entre Rusia y Ucrania terminará antes de lo que muchos anticipan.

Paz bajo liderazgo estadounidense

Molano aseguró que Trump cuestionó la capacidad de Naciones Unidas para responder a las crisis actuales y presentó la intervención directa de Washington como una alternativa ante la inacción del organismo.

“Estados Unidos, con el liderazgo y la valentía del presidente, ha tenido que tomar acción y ha tenido resultados muy tangibles, como lo hemos visto alrededor del mundo con los conflictos que él ha resuelto por medio de sus habilidades como negociador”, manifestó.

Sin embargo, la jornada comenzó con una visión opuesta sobre el papel de la cooperación internacional. En su último discurso anual ante la Asamblea General, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que las grandes potencias no pueden resolver por sí solas los problemas mundiales y pidió defender el derecho internacional sin dobles estándares.

Guterres reconoció la parálisis que afecta al organismo, pero defendió el multilateralismo como una herramienta indispensable frente a las guerras, la crisis climática y los riesgos de la inteligencia artificial.

No obstante, el panorama internacional sigue marcado por numerosos desafíos. La guerra entre Rusia y Ucrania continúa sin una solución inmediata, mientras persisten los conflictos en Gaza, Sudán, la República Democrática del Congo y Myanmar.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ofrece su discurso inaugural durante la 81ª Asamblea General de la ONU este 22 de septiembre de 2026 en Nueva York. EFE/ Octavio Guzmán

Comercio y soberanía

La vocera del Departamento de Estado destacó además la intención de sustituir relaciones basadas en asistencia económica por alianzas comerciales que, según la administración, permitan vínculos más equilibrados.

“Esa es la política de comercio por encima de la asistencia, porque queremos que la prosperidad de Estados Unidos sea también la prosperidad mundial”, dijo Molano.

El tercer eje fue la “primacía de la nación”. Trump volvió a rechazar que entidades supranacionales condicionen las decisiones estadounidenses y exhortó a los países miembros de la Corte Penal Internacional a abandonar ese tribunal. También acusó a sectores de la ONU de promover una agenda de “burócratas globalistas”.

Ese planteamiento chocó con el mensaje inaugural de Guterres, quien alertó sobre el deterioro del derecho internacional y sostuvo que la cooperación resulta más necesaria cuando las divisiones geopolíticas se profundizan.

Escudo de las Américas

En el plano hemisférico, Molano resaltó una reunión prevista entre Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y representantes de países integrantes del Escudo de las Américas, una alianza impulsada por Washington para enfrentar a organizaciones criminales transnacionales.

“Esta iniciativa no es solamente reuniones y declaraciones, sino acciones”, afirmó. Según explicó, los participantes trabajan en operaciones conjuntas para “eliminar y destruir las organizaciones narcoterroristas que operan en nuestro hemisferio”.

Trump presentó ante la ONU a los cárteles como “el ISIS del hemisferio occidental” y prometió emplear el poder estadounidense contra esas estructuras. También defendió las acciones de su gobierno en Venezuela como advertencia para otras amenazas regionales.

La alianza, creada en marzo durante una cumbre en Doral, incluye a gobiernos cercanos a Washington, entre ellos Argentina, Ecuador y El Salvador. Perú anunció recientemente su incorporación para acelerar el intercambio de inteligencia y fortalecer operaciones contra redes delictivas transfronterizas.

Al cierre de esta edición, la reunión del Escudo de las Américas estaba prevista para la tarde del martes, como una de las principales acciones de Washington al margen de la Asamblea General.