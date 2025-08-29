EEUU rechaza otorgar visas a funcionarios palestinos antes de Asamblea de la ONU

Esta imagen, proporcionada por la oficina de prensa de la Autoridad Palestina (OPP), muestra al presidente palestino Mahmud Abbas otorgando la Estrella de la Amistad al jefe de la Oficina de Representación de Malta, Franklin Aquilina, durante su reunión en su sede en Ramallah, Cisjordania ocupada, el 5 de agosto de 2025.

WASHINGTON.- Estados Unidos anunció este viernes que denegará visas a miembros de la Autoridad Palestina para asistir a la Asamblea General de la ONU del próximo mes, donde Francia lidera una iniciativa para reconocer un Estado palestino.

Esta medida pone en línea aún más a la administración del presidente Donald Trump con el gobierno de Israel , que rechaza rotundamente un Estado palestino y ha intentado equiparar a la Autoridad Palestina, con sede en Cisjordania, con el movimiento islamista Hamás que controla Gaza.

"El secretario de Estado, Marco Rubio, está rechazando y revocando visas a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina (AP) antes de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas", informó el Departamento de Estado en un comunicado.

"El gobierno de Trump ha sido claro: es en el interés de nuestra seguridad nacional responsabilizar a la OLP y a la AP por no cumplir con sus compromisos y por socavar las perspectivas de paz", añadió.

No quedó claro de inmediato si la orden se aplica a todos los funcionarios palestinos.

El Departamento de Estado acusó a los palestinos de llevar adelante una "guerra jurídica" al recurrir a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia para resolver sus agravios con Israel.

La Autoridad Palestina debe poner fin a los "intentos de eludir las negociaciones mediante campañas de guerra jurídica internacional" y a los "esfuerzos para asegurar el reconocimiento unilateral de un hipotético Estado palestino", declaró.

Abás a la espera

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, un veterano político de 89 años que alguna vez mantuvo cordiales relaciones con Washington, tenía previsto asistir a la reunión de la ONU, dijo a periodistas el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, afirmó que era "importante" que todos los Estados y observadores, incluidos los palestinos, estuvieran representados en una cumbre programada para el día anterior al inicio de la Asamblea General.

"Obviamente, esperamos que esto se resuelva", declaró.

Estados Unidos e Israel han acusado a Francia y a otras potencias de favorecer a la organización palestina Hamás mediante el reconocimiento de un Estado palestino.

FUENTE: Con información de AFP