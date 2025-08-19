martes 19  de  agosto 2025
MUNDO

Israel anuncia la muerte de miembro de Hamás vinculado al secuestro de Yarden Bibas

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que el ataque fue llevado a cabo en colaboración con la Inteligencia israelí

Esta fotografía, publicada por la oficina de prensa del gobierno israelí (GPO), muestra al rehén recién liberado Yarden Bibas (centro), junto con su hermana y su padre a bordo de un helicóptero militar camino al hospital Sheba en Ramat Gan el 1 de febrero de 2025.

Esta fotografía, publicada por la oficina de prensa del gobierno israelí (GPO), muestra al rehén recién liberado Yarden Bibas (centro), junto con su hermana y su padre a bordo de un helicóptero militar camino al hospital Sheba en Ramat Gan el 1 de febrero de 2025. 

GPO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Ejército de Israel anunció este martes la muerte en la Franja de Gaza de Yihad Kamal Salem Nayar, un miembro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que participó en el secuestro del exrehén Yarden Bibas durante los atentados del 7 de octubre de 2023.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron en un comunicado publicado en redes sociales que el ataque en el que murió Salem --quien pertenecía al ala militar de Hamás-- fue llevado a cabo en colaboración con la Inteligencia israelí el pasado 10 de agosto.

Yarden Bibas fue liberado a principios de febrero en virtud del acuerdo de alto el fuego firmado tan solo un mes antes entre el Gobierno de Israel y Hamás. Tanto su esposa, Shiri, como sus dos hijos pequeños, Ariel y Kfir, fueron secuestrados por las milicias palestinas durante los atentados de octubre y murieron durante su cautiverio.

Miles de personas acudieron al funeral de los tres miembros de la familia Bibas, cuyos cuerpos fueron devueltos a Israel. Sus casos levantaron polémica después de que las autoridades israelíes acusaran a Hamás de incumplir el acuerdo al entregar el pasado 20 de febrero el cuerpo de una persona cuyos restos no coincidían con los de Shiri.

Un día más tarde, las fuerzas israelíes informaron de una nueva entrega de restos que sí encajaban con los de la rehén en cuestión, un extremo que fue confirmado el 22 de febrero por el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos.

La entrega de los cuerpos tampoco estuvo exenta de polémica. El Gobierno de Israel tildó de "repulsivo y horrendo" el "espectáculo monstruoso" dado por Hamás a raíz de la ceremonia celebrada por el grupo armado palestino, que defendió que los tres rehenes murieron como consecuencia de un bombardeo israelí en noviembre de 2023.

FUENTE: EUROPA PRESS

