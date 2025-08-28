jueves 28  de  agosto 2025
Rubio afirma que EEUU está abierto a conversaciones "directas" con Irán por su programa nuclear

"La reimposición (de sanciones) no contradice nuestra sincera disposición a la diplomacia, solo la refuerza", dijo Rubio en un comunicado

JIM WATSON /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el jueves que Washington busca conversaciones directas con Irán para poner fin a su programa nuclear después de que las potencias europeas decidieran activar el mecanismo que permite restaurar las sanciones de la ONU contra Teherán.

Rubio celebró el "restablecimiento inmediato" de sanciones por parte de los europeos, impulsado durante mucho tiempo por el presidente Donald Trump, pero agregó: "Al mismo tiempo, Estados Unidos sigue disponible para un compromiso directo con Irán, en pos de una resolución pacífica y duradera del problema nuclear con Irán".

Camino de la paz

"Insto a los líderes iraníes a tomar los pasos inmediatos necesarios para garantizar que su nación nunca obtenga un arma nuclear; a caminar por el camino de la paz; y, por extensión, a avanzar en la prosperidad del pueblo iraní", añadió.

Francia, Gran Bretaña y Alemania activaron el jueves un mecanismo para volver a imponer sanciones de las Naciones Unidas a Irán por no cumplir con los compromisos sobre su programa nuclear, un paso que fue un objetivo principal para Donald Trump en su primer mandato y que causó una gran fricción entre Estados Unidos y Europa.

Trump, en su segundo mandato, buscaba un acuerdo negociado, pero luego ordenò ataques aéreos estadounidenses en sitios nucleares en apoyo de una campaña militar israelí.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

