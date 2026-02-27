La Esquinita de Reme

*El discurso del Estado de la Unión fue el más demorado jamás. Excelente presentación por parte de Trump, aunque “perdió la tabla” mirándole las caras a las dos congresistas del Squad. Y era para perderla, viéndolas con letreros que decían “F… ICE”. ¡Qué falta de respeto! Hay que destacar la presentación que le hizo el Presidente a Marco Rubio y los aplausos que este recibió. Públicamente Trump dijo que era el mejor secretario de Estado de todos los tiempos. !Y todos estamos de acuerdo!!

*El príncipe Andrew, en el Reino Unido, fue arrestado bajo acusaciones de sospechas de mala conducta. Todo provocado por la amistad de Andrés con el pedófilo Jeffrey Epstein. Andrew era el hijo preferido de la reina Elizabeth IIy siempre fue “una cabecita loca”.

BÉISBOL Aumentan las negativas de visa para la delegación de Cuba rumbo al Clásico Mundial

*El Tribunal Supremo de Estados Unidis, en una votación de 6-3, anunció que la imposición de tarifas adicionales a varios países no podía ser realizada por orden ejecutiva, sino solamente por el Congreso. Un serio revés para la administración Trump. Trump está “echando espuma por la boca” ante esta decisión.

*El senador John Kennedy es uno de los hombres más inteligentes y simpáticos del Senado. Sus expresiones y respuestas son geniales. Dijo que lacongresista Ocasio Cortes, de New York, hablaba dos idiomas: inglés y estúpido. Es realidad, querido senador, está zocotroca habla tres idiomas: inglés, español y estúpido.

*Yoon Sook Yoel, el expresidente de Corea del Sur, ha sido condenado a cadena perpetua por su decisión de tratar de mantenerse en el poder indebidamente.

*Melania Trump envió al Museo Smithsonian uno de sus vestidos de gala para unirlo a la colección de ropa de las primeras damas. Un bellísimo traje blanco y negro que utilizó durante la toma de posesión de su esposo y que después exhibió en el documental “Melania”.

Agentes de seguridad cubanos, que estaban en Venezuela, abandonaron el país junto a miembros de las “supuestas misiones médicas “. Aparentemente Delcy Rodríguez recibió instrucciones concretas de devolver a Cuba a esos elementos.

*Susan Rice, la exmano derecha e izquierda de Barack Hussein Obama, acaba de declarar que “se pongan los republicanos en remojo” si pierden las próximas elecciones. !Un mensaje altanero e irresponsable! La Susan fue el verdadero poder detrás del trono durante el Gobierno del viejito senil.

*Nuestro excelente gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que el número de turistas que visitaron la Florida en el 2025 fue de 143.3 millones de personas, entre el turismo doméstico e internacional. ¡Otro récord para nuestro estado y otro triunfo para DeSantis!

*Cuba ha tenido una notable caída en el número de turistas estadounidenses en la Isla: 22% en el último año, y se espera que en este año las cifras sean más bajas (a no ser que el régimen comunista sea sacado del poder).

*El reverendo Jesse Jackson, que fue, en una época, el líder de los afroamericanos en los Estados Unidos, murió a los 84 años. Jackson fue un gran enemigo de la causa de una Cuba Libre cuando abrazó y apoyó al asesino Fidel Castro en medio de fusilamientos y encarcelamientos de jóvenes cubanos patriotas. Al final de su vida dejó el tema a un lado y no viajó más a Cuba.

*El jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, visitó Caracas, Venezuela, para conversar con Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Parecería que estaban recibiendo a uno de sus aliados rusos. ¡Ver para creer!

*El famoso músico Willie Colón murió a los 75 años de edad. Su familia anunció su muerte sin reportar el motivo de la misma. Uno de los grandes de la salsa, nacido en New York, de padres puertorriqueños. ¡Descanse en paz!

*El Congreso de Perú eligió a José María Balcázar como presidente provisional hasta Julio 28. Ocho Presidentes en 10 años. Simplemente un escándalo. El señor Balcázar es un juez retirado, de 83 años. Veremos si puede llegar a julio 28.

*Hasta le fecha, 22 congresistas demócratas y 29 republicanos han anunciado su intención de no ir a la reelección en las elecciones de noviembre 2026. ¡Una cifra enorme que no tiene precedente!

*El aplaudido y galardonado actor de Hollywood Robert Duvall, de 95 años, falleció en su casa de California. Duvall actuó en The Godfather, Apocalipse Now, To Kill a Mockingbird y The Natural, entre otras películas. ¡Descanse en paz!

*El multimillonario Peter Thiel acaba de mover sus oficinas de Palantir, de la ciudad de Denver, a Miami. Esto es una decisión muy importante y que ayuda a nuestra ciudad enormemente.

“Disculpa, ¿te puedo invitar a salir?”, “Jajaja ¿Estás loco? Tengo novio y lo amo”. “Es que ya vamos a cerrar la tienda”.