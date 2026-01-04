Tendencias 2026: "Menos exceso, más piel y personalidad"

La firma Louis Vuitton muestra piezas de la colección femenina ready-to-wear para otoño-invierno 2025/2026 en una edición anterior de la Semana de la Moda de París.

MIAMI.- Desde Nueva York hasta Hollywood, la historia del colomboamericano Emilio Uribe no solo habla de éxito, sino de visión, constancia y una profunda comprensión de la belleza como expresión de identidad.

Reconocido por W Magazine como uno de los 10 mejores estilistas de Estados Unidos, el maquillador de celebridades se ha convertido en una figura clave para entender hacia dónde se dirige la industria en el 2026, especialmente en un momento en el que la belleza reclama autenticidad, salud, y personalidad.

Su trayectoria, que comenzó en el diseño de interiores en la ciudad de Nueva York y evolucionó hasta las alfombras rojas más importantes del país, es hoy una fuente de inspiración para la comunidad latina, ya que ha trabajado con algunas de las figuras más influyentes del entretenimiento mundial, entre ellas Beyoncé, Alicia Keys, Charlize Theron, Anne Hathaway, Johnny Depp y Scarlett Johansson, dejando una huella clara: una estética sofisticada, limpia y atemporal, donde la piel siempre ocupa el centro del escenario.

“Siempre he sido candidato de pieles frescas”, dijo Emilio Uribe a DIARIO LAS AMÉRICAS con la convicción de quien ha pasado décadas observando cómo la cámara, las luces y el paso del tiempo dialogan con el rostro humano. “Estar tantos años en Hollywood trabajando con actrices como Charlize Theron te enseña que menos es más”, añadió.

La revolución de lo natural

Lejos de los excesos, el 2026 se perfila como el año en que la piel deja de ocultarse para mostrarse, y Uribe lo resume con claridad: “Vengo manejando este maquillaje desde el 2004 y hoy es el más gustado. Cada vez la gente opta más por pieles frescas, con bases ligeras, tinted foundations y una cobertura mínima, dejando que la piel sea la protagonista”.

La llamada piel manzana, jugosa, luminosa y saludable, se consolida como el nuevo ideal de belleza. Una tendencia que no busca perfección artificial, sino una apariencia real, cuidada y viva.

En estados como Florida, donde el clima exige ligereza y funcionalidad, esta estética se adapta de forma natural. “Vamos a ver una onda muy fresca y suave, sombras en crema que se puedan aplicar incluso con el dedo y labios luminosos”, explicó.

“Los labios, por su parte, se llevarán con brillo, luz y movimiento. Labios que se vean frescos e iluminados, sin rigidez ni pesadez”, aconsejó.

¿Seguir tendencias?

Uno de los mensajes más potentes de Emilio Uribe es su mirada crítica sobre las modas impuestas. Y es que, para él, la belleza no es una fórmula universal.

“No todo el mundo debe seguir una tendencia. Hay que aprender qué parte de la tendencia funciona para ti, para tu rostro, tu piel y tu estilo de vida”, advirtió. “Las tendencias no son para todo el mundo”.

Este enfoque personalizado es, precisamente, lo que ha definido la carrera de Uribe y lo que hoy conecta con una nueva generación que busca autenticidad por encima de lo impuesto.

En 2008, Emilio Uribe lanzó su línea de herramientas capilares UBeby Emilio Uribe, consolidando su faceta empresarial. Sin embargo, poco después, una experiencia personal marcó un antes y un después en su manera de entender la belleza: fue diagnosticado con cáncer en el punto más alto de su carrera.

Desde entonces, su discurso incorpora una conciencia profunda sobre los productos que se utilizan en la piel y el cabello.

“Todo lo que colocas en tu piel y en tu cabello lo absorbe tu cuerpo. Por eso, los productos imprescindibles deben ser lo más naturales posible, con ingredientes que sean buenos para la mujer y para el ser humano”, sostuvo.

Por eso, el 2026, afirmó, consolida una belleza más responsable, donde estética y salud van de la mano.

Moda: elegancia, contraste y personalidad

En cuanto al vestuario, Uribe mantiene una filosofía clara: la moda debe ser una guía, no una imposición. “Me gusta que cada persona tenga su esencia al vestir. No seguir las cosas tal como vienen, sino adaptarlas a su gusto y personalidad”.

“Para el 2026, los colores protagonistas serán los tonos suaves y profundos: Crema, hueso, chocolate y sus derivados, azul, y negro, como eterno aliado”. Y sobre las combinaciones fue enfático: “No me gusta cuando se combina la ropa con el color del maquillaje. Siempre debe haber contraste”.

Negros con chocolates, bronces y cafés dominarán los looks, creando una estética elegante y sofisticada. Y si hay un elemento que, según Emilio, marcará el 2026, son los accesorios.

“La ropa puede ser simple, fresca y con movimiento, pero siempre hay que tener un buen brazalete, un collar, un turbante… un accesorio que eleve todo el look. Siempre teniendo presente esto: menos exceso, más intención”.

Los 90 regresan reinventados

La influencia de los años noventa continúa marcando el pulso de la moda y la belleza, y seguirá haciéndolo en 2026. Siluetas relajadas, frescura y una estética sin esfuerzo regresan, reinterpretadas desde una mirada más elegante y contemporánea.

“El color del año según Pantone es el cloud dancer, un blanco bastante sereno que puede integrarse no solo en moda sino también en maquillaje, aportando un balance fresco y creativo a looks monocromáticos. Pero más allá de productos, colores o tendencias, mi consejo es que este nuevo año experimenten, jueguen, y no tengan miedo de explorar. Párense frente al espejo, atrévanse a ponerse cosas que nunca se atrevieron… y verán que van a lucir espectaculares”.

Porque si algo define la belleza en 2026, según Emilio Uribe, es “ser fiel a quién eres y dejar que eso se refleje en tu piel, tu estilo y tu presencia”.

Para conocer más de Emilio Uribe,visite el perfil en Instagram @emiliouribebeauty.