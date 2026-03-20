El oro cae más de 4,5% y la plata 6,5% ante la subida de bonos y del dólar

El oro está en su nivel más bajo desde principios de febrero. (Pixabay)

MADRID . El precio del oro y la plata registran su séptimo día consecutivo de caídas ante las subidas de los bonos y del dólar, de modo que, a cierre de los mercados europeos, el precio de la onza del metal dorado cae más de 4,5% y se encuentra por debajo de los 4.600 dólares, en tanto que la plata baja el 6,52%, hasta los 70,4 dólares.

En el año, el oro minimizó la fuerte subida que registraba hasta 6,45%, mientras que la plata retrocede en el cómputo anual 1,69%.

Un dólar más fuerte encarece las materias primas cotizadas en la divisa estadounidense para los compradores extranjeros, de este modo el oro, considerado activo refugio, se ha visto desplazado al subir el "billete verde" tras el inicio de la guerra de EEUU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

La depreciación de euro frente al dólar

De acuerdo con los analistas de Bankinter, la depreciación del euro frente al dólar provocó que el mercado de bonos anticipe ahora entre una y dos subidas de los tipos de interés en 2026, aunque la entidad considera que es un escenario poco probable bajo la premisa de que un 'shock' de oferta no se arregla con política monetaria, por lo que creen que el Banco Central Europeo (BCE) ganará tiempo para ver cómo transcurre el conflicto.

El BCE anunció este jueves que mantendrá los tipos en 2% como ayer lo hizo la Reserva Federal (Fed) entre 3,50-3,75%, al igual que han hecho ya en esta jornada el Banco de Inglaterra (BoE) al dejar los tipos en el 3,75% y el Banco de Japón (BoJ) en el 0,75%.

Para los analistas de XTB, el hundimiento de los metales preciosos, con el oro en su nivel más bajo desde principios de febrero de este año, no es simplemente una corrección superficial, sino una ruptura completa a la baja tras un mercado alcista de varios meses, amplificada además por el significativo fortalecimiento del dólar ante las expectativas de que los tipos de la Fed se mantengan altos por más tiempo.

Otro factor importante que contribuye a la presión bajista visible es la situación en Irán, que está impulsando al alza los precios globales del combustible y aumentando aún más las expectativas de una política más conservadora por parte del banco central estadounidense ante posibles repuntes de la inflación.

La caída actual en los precios del oro puede interpretarse en gran medida, según XTB, a un reposicionamiento brusco tras un prolongado mercado alcista de más de un año, que llevó los precios del oro a nuevos máximos históricos y atrajo un enorme capital especulativo.

Después de un 'rally' tan fuerte, según esta fuente, es natural que parte del mercado decida tomar beneficios, especialmente cuando aumenta el riesgo de "tipos altos por más tiempo" y cambia el entorno de liquidez.

Una caída del 10 % desde principios de marzo

Para el responsable de Soluciones Multiactivos en Zürcher Kantonalbank, gestora delegada de los fondos Swisscanto, Roger RÜEGG, la razón por la que el precio del oro ha perdido en torno al 10% de su valor desde principios de este mes se debe a que al cotizar en dólares el oro se encarece para los inversores fuera de EEUU, lo que reduce la demanda.

Asimismo, el aumento de los precios del petróleo ha intensificado las preocupaciones inflacionistas.

Por ello, el mercado ha descartado las bajadas de tipos previamente previstas por los bancos centrales y han aumentado las rentabilidades en los tramos largos de la curva. Dado que el oro no genera intereses, pierde atractivo frente a activos que sí ofrecen rentabilidad.

A ello se une que, tras dos años excepcionalmente positivos para el oro, la recogida de beneficios también está influyendo de forma relevante en la evolución reciente del precio.

FUENTE: Con información de EFE