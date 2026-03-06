Exigen "total transparencia" en la extracción de oro acordado entre EEUU y Venezuela

Régimen de Maduro protege la extracción ilegal del oro en el Arco Minero, en Venezuela.

MIAMI .- La organización SOS Orinoco exigió "total" transparencia al gobierno de EEUU en el acuerdo sobre la apertura minera que implica la extracción de oro , con Venezuela , y pidió considerar la vinculación histórica del mineral con redes del crimen organizado que actúan en el sur del país y la devastación del medio ambiente.

“La minería no puede tratarse como el sector petrolero venezolano”, advirtió la directora ejecutiva de SOS Orinoco, Cristina Burelli. “Sin transparencia y trazabilidad desde el principio, el mundo corre el riesgo de financiar las mismas redes criminales que Venezuela intenta desmantelar”, añadió.

La organización fijó posición por la red social X, tras las informaciones que indican que Minerven, organismo que regula la minería en el país, podría suministrar hasta 1,000 kilos de barras de oro doré a la comercializadora de materias primas Trafigura, con el metal supuestamente destinado a refinerías estadounidenses.

Los informes surgieron tras la visita del secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, a Caracas para promover la inversión en el sector minero del país, y el anuncio del presidente del Parlamento de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, sobre una próxima reforma de la ley sobre el área.

“Si el oro venezolano ingresa ahora a los mercados internacionales con la participación de Estados Unidos, los venezolanos y la comunidad internacional merecen una transparencia total, dólar por dólar y kilogramo por kilogramo”, dijo Burelli.

Transparencia con el oro

SOS Orinoco, que se ha dedicado por años a monitorear la minería ilegal y el daño ecológico en el estado Bolívar, apuntó que cualquier acuerdo relacionado con el oro venezolano “debe estar sujeto a un estricto escrutinio”, dada la relación de la actividad ilegal en esa zona con grupos irregulares, bajo el amparo de militares, que operan en el llamado Arco Minero.

Recordó que las sanciones de EEUU contra el sector aurífero del país están destinadas a evitar que la comercialización del oro financiara la corrupción y la represión durante el régimen de Nicolás Maduro, por lo cual consideró “crucial” que sigan vigentes.

La extracción de oro ilegal es denunciada incluso en fecha reciente por periodistas independientes tras constatarla durante visitas a las zonas del sur de Venezuela.

Crimen organizado en Venezuela

“Venezuela está emergiendo de décadas de un gobierno opaco y criminal”, dijo Burell, y se enfocó en la proveniencia del oro que suministra Minerven.

“Gran parte de la producción venezolana proviene de operaciones ilegales en áreas protegidas como el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, devastado por la contaminación por mercurio, la deforestación y las incursiones en territorios indígenas”, afirmó.

Tras indicar la necesidad de que se conozca las refinerías estadounidenses que procesarán el oro y los mecanismos para garantiza el cumplimiento de las sanciones, Burelli enfatizó que si bien Venezuela posee una inmensa riqueza mineral, “el desarrollo responsable debe comenzar con total transparencia, estrictas salvaguardias ambientales y respeto por los derechos indígenas”.

