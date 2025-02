El papa Francisco, aún crítico, enfrenta fake news que buscan forzar su renuncia

papa Francisco ha pasado una "noche tranquila, lleva 12 días en el hospital"> vaticano="" cuando="" se="" cumplen="" 13="" d="" as="" de="" la="" hospitalizaci="" n="" del="" jesuita="" argentino="" 88="" a="" os="" que="" padece="" doble="" neumon="">

VATICANO.- El estado de salud de papa Francisco sigue siendo crítico a 13 días de su hospitalización, a pesar de que pasó una "noche tranquila", mientras que los médicos mantienen un "pronóstico reservado" y el Vaticano se encuentra entre la peocupación y la incertidumbre ante los "fake news" que buscan forzar la renuncia del sumo pontífice.

El jesuista argentino, hospitalizado desde el 14 de febrero en la clínica Gemelli de Roma por una doble neumonía, la mañana de este miércoles, 26 de febrero, "se levantó y continuó su tratamiento", pero sigue necesitando una silla de ruedas y oxígeno, informó el Vaticano.

De acuerdo con el parte médico ofrecido esta mañana, Francisco, de 88 años, ya no se encuentra en "cuidado intensivos".

"El boletín de la Santa Sede (ofrecido el martes en la noche) confirmó que el papa Francisco en este momento tiene una condición de salud crítica, sin embargo, se encuentra estable. No ha presentado otros episodios respiratorios agudos como el que sufrió el sábado pasado y la leve insuficiencia renal que habrían diagnosticado el fin de semana, al parecer, ya está controlada y no es una preocupación", indicó la periodista Marinellys Tremamunno, acreditada en el Vaticano, en conversación con Diario Las Américas.

Según ese parte médico, los valores hemodinámicos del Papa se encontraban estables la noche anterior y se estaba a la espera de los resultados de una tomografía computarizada, conocida como TAC, "programada" para monitorear su neumonía bilateral, que podrían conocerse este miércoles hacia las 18:00 GMT.

"En los resultados se podrá determinar si está respondiendo positivamente al tratamiento contra la neumonía bilateral, que es la enfermedad que lo mantiene hospitalizado desde hace 13 días. (...) Él está siendo ayudado con oxígeno de alto flujo, que viene suministrado a través de unas cánulas nasales, y está recibiendo el tratamiento para la neumonía bilateral. Entonces, la tomografía es la que va a aclarar cómo está su estado de salud. Al momento, los médicos todavía mantienen un pronóstico reservado", apuntó Tremamunno.

Preocupación el el Vaticano y el mundo

La salud de Jorge Bergoglio mantiene sumido en la preocupación al Vaticano y al mundo, que desde su hospitalización y tras la crisis respiratoria sufrida el sábado, realizan oraciones simultáneas por su pronta recuperación que van desde su natal Buenos Aires hasta la Santa Sede.

"Esta hospitalización ha generado obviamente mucha preocupación (...) Se vive (en el Vaticano) un ambiente de mucha preocupación por su estado de salud y de mucha expectativa de cómo se van a desarrollar los acontecimientos", señaló la periodista, quien resaltó la multitudinaria presencia de profesionales de la comunicación en la parte externa del hospital Gemelli, a la espera de información sobre el estado de salud del Papa.

Para este miércoles, a partir de las 20:00 GMT, está prevista por tercera noche consecutiva una velada de oraciones en la plaza de San Pedro, donde en la víspera ya acudieron decenas de fieles y cardenales a pedir por la salud del Santo Padre.

Esta fue una escena que para muhco recordó a las concentraciones que hubo antes de la muerte de Juan Pablo II, en 2005. Sin embargo, para el cardenal hondureño Óscar Rodríguez Maradiaga, reseñado por la AFP, "aún no es momento para que él se vaya al cielo".

"Siempre rezamos por él y ahora redoblamos", dijo el martes por la noche Marcela Oviedo, una mujer de 55 años durante una misa por la salud del Papa celebrada en Santa María Dolorosa, iglesia nacional argentina en Roma.

Esta mañana, velas, dibujos y mensajes de apoyo al papa Francisco decoraban la estatua de Juan Pablo II ante el hospital Gemelli, epicentro mediático vaticano desde hace casi dos semanas, según pudo constatar la AFP.

AFP PAPA HOspitalizado febrero 2025 ItalyVaticanReligionPopeHealth.jpg Un hombre reza ante la estatua de Juan Pablo II en el exterior del hospital Gemelli, donde el papa Francisco está internado en Roma, el 25 de febrero de 2025. Tiziana FABI / AFP

¿Hacia una renuncia?

Esta hospitalización, la cuarta y más larga desde 2021, genera preocupación por los problemas previos que debilitaron su salud en los últimos años: operaciones en el colon y el abdomen, y dificultades para caminar.

Y ha reabierto los interrogantes sobre su capacidad para desempeñar sus funciones, máxime cuando el derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de un problema grave que pueda afectar a su lucidez.

La decisión el lunes del Papa de convocar un consistorio de cardenales, en una fecha por precisar, reavivó además las especulaciones sobre la posibilidad de que renuncie.

Aunque reconoce que han habido reuniones privadas entre algunos cardenales del Sacro Colegio Cardenalicio, "probablemente para evaluar la situación y prepararse en caso de que sea necesaria la activación de un cónclave para elegir al nuevo Papa", Tremamunno aclara que los rumores sobre su renuncia "son falsos".

"Él no ha renunciado. Lo que hay es una carta que firmó en el 2013, cuando inició su pontificado, que es un protocolo que firman todos los papas. Esto se hace desde Pablo VI (1963-1978) y, sí existe esa carta, pero está guardada en caso de impedimento total de sus funciones, cosa que no ha sucedido así que ese escenario no está planteado en este momento", recalcó.

A su juicio, la cantidad de rumores y fake news que han rondando en los últimos días pueden obedecer a una "campaña de presión" para forzar a Francisco a renunciar al papado "aprovechando su condición de salud".

"En este momento creo que sería improbable de que él renuncie a su cargo, conociendo su carácter tan decidido. Es un escenario posible, pero lo descartaría al inmediato porque el año pasado, cuando se le preguntó sobre su impedimento para mantenerse de pie por el problema de las rodillas y que lo hemos visto en silla de ruedas, él (papa Francisco) afirmó en una entrevista que él gobernaba con el cerebro y no con las rodillas. Entonces, creo que si él supera esta crisis, a pesar de que pudiera estar impedido o limitado en su actividad física, seguiría gobernando sin problema la Iglesia católica", sostuvo.

Antecedentes

El diario La Repubblica recordó que Benedicto XVI anunció su renuncia al papado en 2013 durante un consistorio sobre canonizaciones, "palabra que más allá del Tíber suscita una instintiva aprensión" desde entonces.

Pero para el rotativo Il Messaggero, esta convocatoria manda "una señal clara a toda la curia, una forma elegante de dejar claro que (Francisco) sigue al mando y que no tiene intención de dar un paso atrás".

"Benedicto demostró que el Papa puede renunciar y creo que Francisco tiene la libertad interior para hacer lo mismo, si lo considera necesario", aseguró al diario La Stampa el cardenal italiano Augusto Paolo Lojudice.

El pontífice argentino ha dicho no obstante varias veces que ese momento aún no ha llegado y, desde inicios de semana, se ha mostrado más activo.

El lunes, llamó a la parroquia de Gaza, como lo ha hecho desde el comienzo de la guerra, y autorizó varias canonizaciones, entre ellas "el médico de los pobres" José Gregorio Hernández, que se convertirá en el primer santo de Venezuela.

Papa Frncisco hospital Gemelli. jpg El 20 de febrero de 2025, en Roma, se colocan velas a los pies de una estatua del papa Juan Pablo II en el exterior del hospital Gemelli, donde el papa Francisco está internado para someterse a pruebas y recibir tratamiento por bronquitis. El papa Francisco, a quien se le ha diagnosticado neumonía en ambos pulmones, pasó una "noche tranquila", dijo el Vaticano el 19 de febrero de 2025, en medio de crecientes preocupaciones por la condición del hombre de 88 años. (Foto de Stefano COSTANTINO / AFP)Contenido relaciona

FUENTE: Con información de AFP / EUROPA PRESS / Redacción DLA