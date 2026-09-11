El socialismo democrático es un oxímoron

El «socialismo democrático» encierra una contradicción fundamental. El socialismo exige una concentración de poder económico, político y cultural incompatible con el pluralismo, la propiedad privada y los límites institucionales que sostienen una democracia. La experiencia histórica demuestra que, cuando el proyecto socialista pretende transformar integralmente la sociedad, la democracia deja de ser un fin y se convierte en un instrumento temporal para alcanzar y consolidar el poder.

El «socialismo democrático» es una conveniencia retórica, no una categoría política coherente. Es un oxímoron porque los fines del socialismo (la propiedad colectiva o el control estatal decisivo de los medios de producción, la subordinación de la propiedad privada, la cultura y las señales del mercado a un plan integral de justicia social, y la reconfiguración de las relaciones humanas según un modelo moral igualitario) no pueden alcanzarse ni mantenerse por medios democráticos. Su aplicación requiere coacción. La coacción a esa escala corroe las mismas instituciones que hacen posible la democracia. El patrón histórico es constante: lo que comienza como una promesa de empoderamiento popular se endurece hasta convertirse en una administración autoritaria y, con frecuencia, en un control totalitario.

El socialismo no es, ante todo, un ordenamiento económico. La economía es el instrumento. El proyecto más profundo es político y antropológico: el rediseño de la sociedad para que el interés privado, la autoridad tradicional y la asociación espontánea cedan ante una concepción dominante del bien. Los derechos de propiedad, los contratos, las formas familiares, la producción cultural e incluso el lenguaje moral deben alinearse con esa concepción. Una vez que el objetivo es una reestructuración integral en lugar de una redistribución gradual, las herramientas de la deliberación democrática se convierten en obstáculos. Los votantes pueden rechazar el aumento de los impuestos, las nacionalizaciones, los códigos de expresión o las imposiciones curriculares. Los mercados pueden generar desigualdades que el plan no puede tolerar. La sociedad civil puede dar cobijo a asociaciones disidentes. En ese momento, el proyecto socialista debe o bien retroceder o bien sortear los obstáculos. Sortearlos es la opción más habitual.

El siglo XX nos lo demuestra. Los bolcheviques, tras hacerse con el poder en nombre de los trabajadores, reprimieron rápidamente a los partidos socialistas rivales, a los sindicatos independientes y a la prensa libre. El partido de Vladimir Lenin había entrado en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso como una facción; salió de él como el monopolio del poder. La China de Mao, la Cuba de los Castro, el Bloque del Este después de 1945: todos comenzaron con el discurso de la liberación popular y terminaron con un régimen de partido único, policía secreta y criminalización de la iniciativa privada. Incluso los experimentos más moderados que mantuvieron una competencia multipartidista formal, el Chile de Allende, durante un tiempo, se basaron en la presión extralegal, la expropiación sin una compensación fiable y la polarización de las instituciones hasta que el orden constitucional se derrumbó. Este patrón no es casual. Cuando el Estado reclama la autoridad para reasignar el capital, la mano de obra y el capital cultural según un único plan, también debe reclamar la autoridad para silenciar, reeducar o liquidar la resistencia. La democracia, que presupone elecciones disputadas, un poder judicial independiente y esferas privadas protegidas, no puede sobrevivir indefinidamente a esa reivindicación.

Los marxistas occidentales contemporáneos comprendieron la dificultad y cambiaron el campo de batalla. György Lukács, Antonio Gramsci y la Escuela de Frankfurt reconocieron que el determinismo económico por sí solo era insuficiente en las sociedades avanzadas. La hegemonía cultural (el control de las universidades, los medios de comunicación, las iglesias, la familia y el lenguaje de la vida cotidiana) se convirtió en la condición previa necesaria para el poder político. Una vez capturados los medios de producción culturales, el moralismo socialista puede presentarse como sentido común y la disidencia como patología. El proyecto sigue siendo totalizador; solo ha cambiado la secuencia. Las formas democráticas se mantienen mientras promueven la hegemonía y se descartan cuando la obstaculizan.

Por eso hay que leer con atención a los Socialistas Democráticos de América en los Estados Unidos. Su programa no es un Estado del bienestar al estilo nórdico. Es el desmantelamiento gradual de la arquitectura liberal-democrática y republicana que hace posibles los mercados y un gobierno limitado. La analogía con el entrismo de Lenin no es exagerada. Una minoría disciplinada pretende hacerse con el control de un partido mayoritario, redefinir su vocabulario y utilizar el éxito electoral como plataforma para una transformación institucional más profunda. La retórica de la «democracia» funciona como camuflaje. Estados Unidos se enfrenta actualmente a la amenaza de esta ofensiva del caballo de Troya.

La confusión con la socialdemocracia o la democracia cristiana es, por lo tanto, un error de categoría. Ambas tradiciones operan dentro de una economía de mercado y un orden constitucional que protegen la propiedad privada y el pluralismo político. Gravan, regulan y redistribuyen en diversos grados, a veces de forma considerable, pero no pretenden abolir el sistema de precios ni rediseñar a la persona humana. Otto von Bismarck introdujo las primeras prestaciones sociales modernas precisamente para socavar la agitación socialista, al tiempo que preservaba el orden existente. Los países nórdicos siguen siendo economías capitalistas con una gran flexibilidad en el mercado laboral, propiedad privada de la mayor parte del capital y una sólida competencia democrática. Su éxito es prueba de que los mercados, junto con las prestaciones sociales, pueden coexistir con la democracia. No es prueba de que el socialismo pueda hacerlo.

La distinción es sumamente significativa para cualquier sociedad que contemple una transición democrática, incluida Cuba. Una Cuba poscomunista que adopte un modelo de Estado del bienestar dentro de un marco de mercado y una auténtica competencia multipartidista no sería socialista. Una Cuba que mantenga el monopolio del partido sobre los sectores clave de la economía y la cultura, limitándose a rebautizarse como «socialista democrática», seguiría siendo dictatorial bajo una nueva etiqueta. La primera opción conserva la posibilidad de corregir el rumbo; la segunda, no.

El atractivo moral del socialismo es real. Muchos de sus defensores son sinceros en su deseo de reducir el sufrimiento. La sinceridad, sin embargo, no altera la lógica institucional. Para imponer un rediseño integral de la vida política, social, cultural y moral se requieren instrumentos de poder que las sociedades democráticas limitan, con razón. Esos instrumentos, una vez normalizados, no permanecen limitados. El «socialismo democrático», por lo tanto, designa un híbrido temporal e inestable. La democracia es el envoltorio; el socialismo es el producto. La historia demuestra qué elemento prevalece.

Conclusión

La democracia y el socialismo responden a lógicas incompatibles. La primera exige pluralismo, límites al poder y espacios de autonomía individual; el segundo necesita subordinarlos a un proyecto colectivo dirigido desde el Estado. Por eso, el «socialismo democrático» no constituye una síntesis estable: tarde o temprano, uno de sus dos términos debe ceder ante el otro.

Autor

Científico político, autor, conferencista y comentarista en medios, Julio M. Shiling es director de Patria de Martí y The CubanAmerican Voice, dos plataformas líderes dedicadas a la defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad en Cuba y el hemisferio occidental. Invitado frecuente en televisión, radio, podcasts y medios internacionales, es ampliamente reconocido por su análisis sobre autoritarismo, transiciones democráticas y guerra ideológica. Es autor de catorce libros, incluido el aclamado Dictatorships and Their Paradigms: Why Some Dictatorships Fall and Others Do Not, actualmente en su tercera edición, una obra fundamental en los estudios comparativos sobre el autoritarismo. Posee una maestría en Ciencia Política por la Florida International University (FIU), es miembro de la American Political Science Association y del PEN Club of Cuban Writers in Exile, y ha sido reconocido por sus contribuciones a la promoción de los derechos humanos y una cultura de libertad.

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com