Embajador iraní en Pakistán niega conversaciones sobre el fin de la guerra con EEUU

ISLAMABAD . El embajador de Irán en Pakistán , Reza Amiri Moghadam, indicó que, si bien no existen conversaciones directas o indirectas entre su país y Estados Unidos , naciones que mantienen relaciones cordiales con ambas han establecido consultas para explorar una salida al conflicto en Oriente Próximo.

De acuerdo con lo informado por la cadena Al Jazeera, estas consultas surgen en medio de los esfuerzos diplomáticos de Islamabad y de otras capitales de la región por facilitar un acuerdo que ponga fin a la escalada bélica iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

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El embajador iraní en Pakistán aseguró este miércoles, 25 de marzo, que no se han efectuado conversaciones de ningún tipo con Estados Unidos, a pesar de la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump de que hay un diálogo en curso para poner fin a la guerra.

“Según la información que tengo, no se han producido hasta ahora negociaciones ni directas ni indirectas entre los dos países, contrariamente a lo que afirma Trump", afirmó el embajador Reza Amiri Moghadam. “Según la información que tengo, no se han producido hasta ahora negociaciones ni directas ni indirectas entre los dos países, contrariamente a lo que afirma Trump", afirmó el embajador Reza Amiri Moghadam.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, respondió a los anuncios de Trump, señaló que se trataría de maniobras orientadas a influir en la cotización internacional del petróleo, según reportó Al Jazeera. Esta postura pone en duda los avances mencionados por el mandatario estadounidense y subraya la distancia entre ambas capitales a la hora de abordar el diálogo

Las autoridades de Pakistán se ofrecieron este martes, 24 de marzo, a "acoger" unas "conversaciones significativas" entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra desatada en Oriente Próximo.

"Pakistán acoge con beneplácito y apoya plenamente los esfuerzos en curso para impulsar el diálogo con el fin de poner fin a la guerra en Oriente Próximo, en aras de la paz y la estabilidad en la región y más allá", dijo primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Subrayó que "sujeto a la aprobación por parte de Estados Unidos e Irán", Pakistán "se muestra dispuesto y honrado de ser anfitrión para facilitar conversaciones significativas y concluyentes que permitan una solución integral al conflicto en curso", tras las informaciones en medios sobre el posible papel mediador de Islamabad.

Sharif ha citó además en su mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el enviado estadounidense, Steve Witkoff; y el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, sin que por ahora se hayan registrado reacciones oficiales a la propuesta formulada por Islamabad.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.

FUENTE: Con información de Europa Press, Infobae