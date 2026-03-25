Intermediarios paquistaníes confirman envío a Irán del plan de EEUU para terminar el conflicto

Soldados israelíes inspeccionan los restos de un misil iraní que cayó en la aldea de Hares, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 24 de marzo de 2026.

REDACCIÓN .- Las propuestas de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Irán fueron enviadas a Teherán a través de mediadores paquistaníes, indicaron este miércoles a AFP dos altos responsables en Islamabad.

Ambos confirmaron que el plan en 15 puntos para poner fin a la contienda iniciada el 28 de febrero "fue enviado a Irán vía Pakistán".

Pakistán podría ser un mediador en la contienda actual, dadas sus buenas relaciones con Irán y Estados Unidos y todos sus contactos en la región.

Israel mantiene la presión contra Irán

El ministro Defensa, Israel Katz dijo este miércoles que Israel ha arrojado más de 15.000 municiones -bombas, proyectiles- sobre Irán, lo que dijo equivale a "cuatro veces más" que en la guerra de doce días de junio de 2025.

En su declaración, Katz añadió que durante una evaluación de la situación con el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y varios altos funcionarios de Defensa decidieron aprobar nuevos objetivos de ataque tanto en Irán como en el vecino Líbano.

Ya el pasado 6 de marzo, la ONG de monitoreo Airwars, que documenta el daño causado en guerras aéreas a civiles, advirtió que EEUU e Israel habían realizado más ataques diarios en Irán que en cualquier otra campaña de bombardeos de la historia reciente.

Ambos países afirmaron haber bombardeado en Irán, de forma conjunta, unos 4.000 objetivos solo en los primeros cuatro días, según este grupo con sede en Reino Unido; lo que supone más objetivos que en los primeros seis meses de la coalición liderada por EEUU contra el grupo Estado Islámico, y casi el doble del promedio de blancos diarios reivindicados por Israel en los primeros cuatro días de su ofensiva contra Gaza, detalló esta ONG.

Ayer, Israel bombardeó de nuevo Isfahán, en el centro del país, donde el Ejército alega en un comunicado que atacó un centro de investigación submarina encargado del "diseño y desarrollo de submarinos y sistemas de apoyo para la Armada iraní".

Siguen las detecciones en Irán

Las autoridades iraníes informaron este miércoles sobre una nueva campaña de detenciones de 39 personas en varias partes del país a las que acusan de ser "miembros de grupos terroristas" y "mercenarios" al servicio de Estados Unidos e Israel, informó el Ministerio iraní de Inteligencia.

Según el ministerio, citado por la agencia de noticias Fars, 27 de los arrestados fueron acusados de "crear inseguridad mediante la creación de un núcleo operativo" en las provincias de Sistán y Baluchistán, en el sureste del país.

Dos personas fueron acusadas de "crear un ambiente psicológico inseguro en la sociedad a través del ciberespacio", mientras que otras diez fueron acusadas de informar "al enemigo" sobre la ubicación de las fuerzas iraníes en Teherán.

La misma fuente señaló haber incautado 49 bombas caseras, 2 fusiles Kalashnikov, 16 pistolas, 50 cargadores, 1.500 cartuchos de munición y 7 dispositivos de internet satelital Starlink.

Las autoridades iraníes anunciaron ayer, martes, la detención de 466 personas acusadas de socavar la seguridad nacional y de realizar actividades en redes sociales en favor de grupos opositores, en medio de la guerra con Israel y Estados Unidos, siendo una de las mayores redadas de seguridad desde el inicio de la ofensiva israelí y estadounidense en Irán, el 28 de febrero.

En 25 días de guerra, los medios iraníes han informado de más de 1.000 detenciones en todo el país, relacionadas con individuos acusados de filmar lugares sensibles, compartir contenido contrario al Gobierno en internet o “colaborar con el enemigo”.

Información sin confirmar

La marina iraní afirmó este miércoles que lanzó misiles de crucero contra el portaviones estadounidense Abraham Lincoln, y advirtió que podrían producirse nuevos ataques de este tipo, pero la información no ha sido confirmada.

Según el comunicado militar, el bombardeo obligó al portaaviones, desplegado en la zona del Golfo, a "modificar su posición".

va El comandante de la marina iraní, el almirante Shahram Irani, señaló que los movimientos de este portaaviones "son vigilados de forma permanente (...) y en cuanto esta flota hostil entre en el radio de alcance de nuestros sistemas de misiles, será blanco de contundentes ataques".

FUENTE: Con información de AFP/EFE