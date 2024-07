En punto muerto, las negociaciones para elegir a primer ministro en Francia

Ningún partido o coalición obtuvo la mayoría absoluta, de 289 diputados, en la nueva Asamblea Nacional.

El Nuevo Frente Popular (NFP), una alianza que incluye a ecologistas, socialistas, comunistas y la izquierda radical, quedó en primer lugar con 193 escaños, la alianza de Macron obtuvo 164 y el ala más conservadora con 143.

El NFP, que exige el puesto de primer ministro, había prometido que propondría un candidato antes de que finalice la semana, pero este viernes admitió que probablemente no podrá hacerlo.

"Prefiero no fijar una fecha límite", señaló a la cadena TF1 Manuel Bompard, coordinador del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), señalando que "puede ser necesario más tiempo".

Las negociaciones podrían extenderse incluso hasta el 18 de julio, día de la primera sesión de la Asamblea Nacional, añadió.

"No es porque no se haya decidido la cuestión del primer ministro que no hayamos avanzado", aseguró la líder ecologista Marine Tondelier. "Es normal que lleve un poco de tiempo", añadió.

Cuatro nombres

Una fuente de los socialistas señaló que LFI había propuesto cuatro nombres, entre ellos el del polémico Jean-Luc Mélenchon, que genera reticencias en otras fuerzas.

Los socialistas apuestan por el jefe de su partido, Olivier Faure, que, según ellos, sería aceptable como primer ministro para un amplio abanico de diputados, desde la izquierda hasta el centro-derecha.

"¿Faure o Mélenchon? Esa es la verdadera cuestión", señaló un alto cargo socialista que habló bajo condición de anonimato.

La líder del opositor RN, Marine Le Pen, ya advirtió que sus diputados censurarían cualquier gobierno que incluya ministros de LFI o de los Verdes.

Esta amenaza también la han hecho varios dirigentes del bloque centrista, empezando por el primer ministro saliente, Gabriel Attal, que se comprometió el viernes a "proteger a los franceses de cualquier gobierno que incluya ministros de RN o LFI".

Para el presidente francés, "nadie ganó" las elecciones legislativas y llamó a la formación de una "amplia coalición" que incluya al centro, a la derecha y a la izquierda, pero no a RN ni a LFI.

Macron pidió a su primer ministro Gabriel Attal continuar en el cargo "por el momento" para "garantizar la estabilidad" del país, que acogerá del 26 de julio al 11 de agosto los Juegos Olímpicos.

Varias figuras de la derecha y el centro apoyan la posición de Macron, entre ellas el presidente del Senado, Gérard Larcher, quien estima que se puede aplazar la formación de gobierno hasta "inicios de septiembre".

El poderoso sindicato CGT convocó a los franceses a salir a las calles el 18 de julio, día de la primera sesión de la Asamblea Nacional, "para que se respete el resultado de las elecciones".

FUENTE: Con información de AFP