España en alerta por ola de calor extrema

El país está experimentando una temporada de incendios muy intensa, con 157,501 hectáreas ya reducidas a cenizas desde principios de año

Dos mujeres usan abanico de manos para mitigar el calor abrasador que afecta el país, en Sevilla, España.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Toda España se encuentra este viernes en alerta por una ola de calor y el frente de incendios sigue preocupando a las autoridades, especialmente después de que la agencia meteorológica emitió una alerta de riesgo de "muy alto a extremo" para gran parte del país.

Toda la península permanece en alerta por la ola de calor por decimotercer día consecutivo e incluso la región cantábrica del noroeste, que hasta ahora se había mantenido a salvo, experimentará un pico de temperatura que podría superar los 40 grados, informó Aemet.

La agencia meteorológica advirtió que el riesgo de incendios "seguirá en niveles muy altos o extremos durante el fin de semana y el lunes, días en los que continúa la ola de calor que nos afecta desde comienzos de mes".

El país está experimentando una temporada de incendios muy intensa, con 157,501 hectáreas ya reducidas a cenizas desde principios de año, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). Sin embargo, aún estamos lejos de 2022, cuando más de 306,000 hectáreas se convirtieron en cenizas.

España, que ya ha registrado tres muertes en estos incendios, incluyendo dos jóvenes voluntarios de unos treinta años, que fallecieron intentando extinguir el fuego en Castilla y León (noroeste), recibió refuerzos el jueves por la mañana de dos aviones Canadair, enviados por Francia.

En esta región se centra gran parte de la atención, ya que hay al menos una docena de incendios muy activos.

La línea de tren que conecta Madrid con Galicia (noroeste) permanece cortada, al igual que una docena de otras carreteras del país.

El tema de los incendios está presente en el debate político con los dos principales partidos, el socialista PSOE y el conservador PP, que discuten sobre su gestión en un país donde los incendios forestales son generalmente competencia de las regiones, no del Gobierno central, que sólo interviene en casos de mayor magnitud y puede movilizar al ejército, en este caso la Unidad Militar de Emergencias (UME), muy demandada en los últimos días y llamada como refuerzo en muchas regiones del país.

En Grecia, que también se enfrenta a una ola de incendios, se constata una mejoría en la mayoría de los frentes gracias al descenso de las temperaturas y la intensidad del viento, informaron los bomberos.

Sin embargo, precisaron que se movilizan en los alrededores de Patras, la tercera ciudad más grande del país, con una población de 250,000 habitantes, ante la presencia de incendios "dispersos" y que permanecen vigilantes ante un posible resurgimiento de las llamas.

El incendio más activo se mantiene en la isla de Quíos en el noreste del mar Egeo. Ocho aviones siguen desplegados para intentar extinguirlo.

En el sur del mar Egeo, en el Ática y el Peloponeso, el riesgo de incendios sigue siendo muy alto, advirtió Protección Civil el viernes.

FUENTE: Con información de AFP

