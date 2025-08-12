martes 12  de  agosto 2025
SUCESOS

España: Un muerto por incendios forestales en medio de la ola de calor

El incendio de Tres Cantos, a 25 km del centro de Madrid, se propagó rápidamente atizado por rachas de viento de 70 km/h

Incendio forestal en España.&nbsp;

Incendio forestal en España. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Live Blog Post

"Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido en el incendio forestal de Tres Cantos", escribió la presidenta regional madrileña Isabel Díaz Ayuso en la red social X.

El hombre fallecido había sufrido graves quemaduras en casi todo el cuerpo, anunciaron previamente las autoridades locales.

Lee además
Un hombre sumerge su sombrero en una fuente para refrescarse en Ronda, en el sur de España, durante la primera ola de calor del verano, el 2 de julio de 2025.
ALERTA

Ola de calor en España rompe récord de mortalidad, 1.180 fallecidos en dos meses
Un hombre sumerge su sombrero en una fuente para refrescarse en Ronda, en el sur de España, durante la primera ola de calor del verano, el 2 de julio de 2025.
CLIMA

Ola de calor en España provocó 1,060 fallecidos durante julio

El incendio de Tres Cantos, a 25 km del centro de Madrid, se propagó rápidamente el lunes por la noche atizado por rachas de viento de 70 km/h.

Cientos de vecinos de urbanizaciones fueron evacuados y uno resultó herido "con dolor torácico", según las autoridades.

"En apenas 40 minutos, [el fuego] ha avanzado 6 kilómetros", explicó por la noche a la prensa Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la región de Madrid.

Ya este martes por la mañana, las autoridades regionales de Madrid informaron en la red social X que la extinción del incendio había "evolucionado favorablemente durante la noche" y el fuego estaba "perimetrado".

Mientras, las playas de Tarifa, en Andalucía, volvieron a verse acechadas por las llamas de los montes cercanos, obligando a la rápida evacuación de miles de turistas.

Estos dos nuevos incendios se unen a las decenas de otros que afectan a España este martes, y que han obligado a miles de personas a abandonar sus residencias.

La ola de incendios coincide con la de calor que este martes entró en su décimo día, previsiblemente el peor, con todas las regiones bajo aviso de riesgo, incluidas la del norte, temperaturas máximas de 40º y mínimas nocturnas que no bajan de 25º.

"Dados los numerosos incendios forestales activos en diferentes comunidades autónomas", el ministerio de Interior del Gobierno de Pedro Sánchez anunció que reunirá este martes a un comité de seguimiento.

En las populares playas de la zona de Tarifa, en la provincia de Cádiz, unas 2.000 personas tuvieron que ser desalojadas el lunes a toda prisa de hoteles y viviendas, como ocurrió hace una semana con otro incendio.

"Hemos logrado salvar la parte de viviendas" del fuego "justo en el último segundo", explicó a la prensa Antonio Sanz, consejero de Interior de Andalucía.

"Hemos vivido momentos, evidentemente, de máximo peligro porque las llamas llegaban justo a la entrada de las urbanizaciones", pero el desalojo se hizo en "un tiempo récord", añadió.

Un agente de la Guardia Civil que ayudó en la evacuación resultó herido al ser arrollado por un coche, informó el consejero.

La región de Castilla y León, en el noroeste, sufría el lunes más de 30 incendios, entre ellos el que afecta al paraje de Las Médulas, en la provincia de León, un lugar que es Patrimonio Mundial de la Humanidad por sus minas de oro de la época romana.

"Trabajamos hoy en 32 incendios forestales en Castilla y León, muchos simultáneos", informaron en la red social X las autoridades de la región más grande de España.

FUENTE: Con informaci{on de AFP

Temas
Te puede interesar

¿Sabes por qué el calor afecta tu cerebro y tu estado de ánimo sin que te enteres?

Los ucranianos deben poder "decidir su futuro", aseguran líderes europeos

Trump anuncia la extensión de la tregua arancelaria con China por 90 días

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro reacciona desafiante tras aumento de recompensa en su contra: "Vengan por mí"

Agentes de ICE realizan un operativo contra delincuentes extranjeros en la ciudad de Miami, Florida. 
INMIGRACIÓN

Estos son los estados donde el ICE realiza más detenciones en EEUU

Trayectoria de la tormenta tropical Erin
VIGILANCIA

Tormenta tropical Erin se fortalece en el Atlántico, ¿Florida está en su trayectoria?

El opositor cubano Félix Navarro. 
REPRESIÓN

Denuncian "grave deterioro" de salud del preso político cubano Félix Navarro

 Raúl Castro Ruz recibió a Li Shulei, miembro del Buró Político y del Secretariado y jefe del Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido Comunista de China.
Análisis

Millones de GAESA serían la "herencia" de Raúl Castro para perpetuar dictadura tras su muerte

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
CUESTIONAMIENTO

Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría enfrentar la Justicia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. 
MAPA ELECTORAL

DeSantis acelera redistribución de distritos en Florida bajo la sombra de nuevo censo de Trump

Funeral de Miguel Uribe
COLOMBIA

Miguel Uribe Turbay, el adiós a un guerrero que deja el compromiso de "volver a liberar a Colombia"

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU anuncia en los "próximos días y semanas" nuevas acciones contra régimen de Maduro

Supraja Alaparthi, víctima del accidente en los cayos de Florida , y  Daniel Gavin Couch acusado de homicidio. 
JUICIO

Acusan a Capitán de parasailing en Los Cayos por muerte de turista