martes 12  de  agosto 2025
Guerra

Los ucranianos deben poder "decidir su futuro", aseguran líderes europeos

Los líderes europeos insistieron en que el camino hacia la paz en Ucrania "no puede ser decidida" sin ella

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su despacho.

Archivo Europa Press

Los líderes de los países de la Unión Europea insistieron el martes en la necesidad de que los ucranianos puedan "decidir su futuro", a tres días de la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, para discutir la guerra.

"Nosotros, los dirigentes de la Unión Europea, aplaudimos los esfuerzos del presidente Trump para poner fin a la guerra de agresión de Rusia en Ucrania y lograr una paz justa y duradera para Ucrania", escribieron.

"Los ucranianos deben tener la libertad para decidir su futuro", añade la declaración.

Los líderes europeos insistieron en que el camino hacia la paz en Ucrania "no puede ser decidida" sin ella y consideraron que solo se pueden tener negociaciones sustanciales "en el contexto de un alto el fuego o una reducción de las hostilidades".

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y los gobernantes europeos tienen previsto reunirse el miércoles con Trump.

El gobernante estadounidense fue vago sobre sus expectativas para la cita con Putin el viernes en Alaska, y señaló que quiere ver las ideas del gobernante ruso para terminar la guerra en Ucrania.

Al respecto, Zelenski ha descartado ceder territorios de su país tomados por Rusia.

Trump dijo estar "un poco molesto" por esa postura de Zelenski e insistió en que debía haber un canje de territorio para poner fin a la guerra.

FUENTE: Con informaci[on de AFP

