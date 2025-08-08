viernes 8  de  agosto 2025
SUCESOS

Extinguen incendio en la histórica mezquita española de Córdoba

La mezquita de Córdoba comenzó a ser construida en el siglo VIII en el sitio de una basílica cristiana bajo el emirato de Abderramán I

La Mezquita-Catedral de Córdoba aparece junto al puente romano el 11 de junio de 2023. El 8 de agosto de 2025 se declaró un incendio en la famosa Mezquita-Catedral de Córdoba, en el sur de España, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y visitada por más de dos millones de personas en 2024, según informaron los bomberos a AFP.&nbsp;

La Mezquita-Catedral de Córdoba aparece junto al puente romano el 11 de junio de 2023. El 8 de agosto de 2025 se declaró un incendio en la famosa Mezquita-Catedral de Córdoba, en el sur de España, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y visitada por más de dos millones de personas en 2024, según informaron los bomberos a AFP. 

Foto de CRISTINA QUICLER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID - El incendio que se declaró el viernes por la noche en la famosa mezquita-catedral de Córdoba, en el sur de España, un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y visitado por más de dos millones de personas, ha sido extinguido, anunció el alcalde de la ciudad.

"El fuego ya está extinguido", escribió José María Bellido en la red social X.

Lee además
El cantante y compositor colombiano Manuel Turizo presenta la gira 201 Tour.
MÚSICA

Manuel Turizo incluye a Sevilla en su paso por España con la gira "201 World Tour"
Un hombre sumerge su sombrero en una fuente para refrescarse en Ronda, en el sur de España, durante la primera ola de calor del verano, el 2 de julio de 2025.
CLIMA

Ola de calor en España provocó 1,060 fallecidos durante julio

Los bomberos locales habían anunciado mas temprano que el incendio estaba controlado. "El incendio está controlado en estos momentos, pero no está extinguido", explicaron, dos horas después de iniciarse el espectacular incendio en esta joya arquitectónica, testimonio de la presencia musulmana en España.

Poco antes, los gestores del templo anunciaron en su cuenta en la red social X que se había "declarado un incendio en la Mezquita-Catedral", mientras circulaban numerosos videos en redes sociales mostrando el fuego alzándose por encima de una parte de los muros de este templo emblemático de la presencia musulmana en España.

Embed

"Protocolo de emergencia"

"Esta tarde se ha declarado un incendio en una capilla de la mezquita-catedral, en la zona de Almanzor. Inmediatamente se ha activado el protocolo establecido", añadieron.

La "zona de Almanzor" se refiere a la ampliación de la mezquita realizada por este líder andalusí en el siglo X.

Según el diario español ABC, una máquina de limpieza habría provocado el fuego al incendiarse alrededor de las 21H00 (19H00 GMT).

Famosa por sus arcos y columnas musulmanas, la mezquita de Córdoba comenzó a ser construida en el siglo VIII en el sitio de una basílica cristiana bajo el emirato de Abderramán I, y fue ampliada en varias fases a lo largo de cuatro siglos.

Tras la conquista cristiana en 1236, se consagró como catedral y se añadieron elementos arquitectónicos propios de este estilo, respetando muchos detalles musulmanes del templo, a diferencia de lo que ocurrió en muchas otras mezquitas de España, sobre cuyas ruinas se erigieron templos cristianos.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Petro anuncia "diálogos de paz" con el Clan del Golfo, el mayor grupo narco de Colombia

EEUU y Rusia confirman cumbre en Alaska; el Kremlin anuncia invitación a Trump para visitar Moscú

Trump confirma reunión con Putin en un intento por poner fin a la guerra en Ucrania

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio, llegan para hablar con los empleados a su llegada al Departamento de Estado en Washington, DC, el 21 de enero de 2025.
PRESIÓN INTERNACIONAL

Marco Rubio: Designación de Cártel de los Soles como terrorista permite acción militar contra Maduro

Jennifer López asiste al estreno de El beso de la mujer araña durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.
CONTROVERSIA

Aseguran que Jennifer López no tuvo acceso a tienda Chanel en Estambul

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU y un vehículo blindado Stryker de ocho ruedas patrullan el área fronteriza en Sunland Park, estado de Nuevo México, EEUU. 
Narcoterrorismo

Trump ordena al ejército combatir los cárteles latinoamericanos designados como "terroristas globales"

Foto de archivo que muestra a una delegación de médicos cubanos.
TESTIMONIO

Médico cubano que estuvo de misión en Bolivia revela casos de corrupción

Los argentinos Tadeo Allende (izquierda) y Rodrigo De Paul (derecha) celebran con el uruguayo Luis Suárez luego del tercer gol del Inter Miami en un partido, el 6 de agosto de 2025.
Fútbol

Leagues Cup 2025: Inter Miami vs Tigres en cuartos de final, todos los cruces y resultados

Te puede interesar

Inmigrantes en la frontera. 
INMIGRACIÓN

¿Cuánto cuesta ser libre? Cubano adeuda medio millón por no acatar orden de deportación

Por DARCY BORRERO BATISTA
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se dan la mano antes de una reunión en Helsinki el 16 de julio de 2018.
Guerra en Ucrania

EEUU y Rusia confirman cumbre en Alaska; el Kremlin anuncia invitación a Trump para visitar Moscú

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU y un vehículo blindado Stryker de ocho ruedas patrullan el área fronteriza en Sunland Park, estado de Nuevo México, EEUU. 
Narcoterrorismo

Trump ordena al ejército combatir los cárteles latinoamericanos designados como "terroristas globales"

En esta foto del 6 de agosto del 2020, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, escucha una pregunta en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York. 
Acusaciones

Justicia abre investigación sobre la fiscal general de Nueva York, Letitia James

Joe Martìnez espera la sentencia. 
MÁS ESPERA

Juez pospone sentencia de Joe Martínez por corrupción en Miami-Dade