martes 18  de  noviembre 2025
CAÍDA MUNDIAL

Fallo en la red de Cloudflare impide usar X, ChatGPT y League of Legends

La empresa de servicios de seguridad de Internet y servidores informó de un problema en su red, que ha impedido el uso y acceso con normalidad a las aplicaciones o páginas de web.

El acceso a Internet es cada día es más importante para un buen desempeño en el trabajo, la educación, la atención médica y para mantenerse conectado con sus seres queridos

PIXABAY

REDACCIÓN.- Cloudflare está investigando un fallo en su red global que provocó la caída de varios de sus clientes, entre los que se encuentra la red social X, el 'chatbot' ChatGPT y el videojuego League of Legends.

La empresa de servicios de seguridad de Internet y servidores informó este martes en su página de Estado, de un problema en su red, que ha impedido el uso y acceso con normalidad a las aplicaciones o páginas de web.}

El mensaje asegura que: "Investigando : Nuestro proveedor de portal de soporte está experimentando problemas, por lo que los clientes podrían tener dificultades para ver o responder a sus casos de soporte. Las respuestas a las consultas de los clientes no se ven afectadas y pueden seguir contactándonos mediante el chat en vivo (Business y Enterprise) a través del Panel de Cloudflare o mediante la línea telefónica de emergencia (Enterprise). Estamos trabajando con nuestro proveedor externo para comprender el impacto total de este problema y solucionarlo".

En su lugar, los servicios afectados, entre los que también se encuentran Movistar y Canva, muestran un mensaje que indica: "Por favor, desbloquee challenges.clouflare.com para continuar".

Otro servicio muy popular que se cayó completamente es Menéame. El agregador de noticias español mostraba un "error de servidor interno" relacionado con la red de Cloudflare.

Aproximadamente a las 13:00, Cloudflare confirmó que estaba "continuando" la investigación del problema, sin visos de una posible solución temprana.

ChatGPT es uno de los servicios que más sufre por la caída de Cloudflare. Los usuarios reportan que no pueden usar el asistente basado en IA, en parte porque no pueden demostrar que no son bots con el servicio de Cloudflare.

