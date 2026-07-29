miércoles 29  de  julio 2026
INDEMNIZACIÓN

Familiares de víctimas del vuelo de Germanwings estrellado a propósito en 2015 demandan a Alemania

El copiloto aprovechó que el capitán se había levantado para ir al baño para dirigir deliberadamente el avión, contra una montaña. Demanda puede ser desestimada

Foto referencial (Internet)

Foto referencial (Internet)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BERLÍN.- Una treintena de allegados de víctimas que murieron en 2015 cuando un copiloto de la aerolínea Germanwings estrelló un avión contra los Alpes franceses han demandado al Estado alemán para pedir una indemnización, según informó este miércoles la Audiencia Territorial de Braunschweig, que dirimirá el caso.

En concreto, la demanda se dirige contra la Oficina Federal de Transporte Aéreo, dependiente del Ministerio de Transporte e Infraestructura Digital, de acuerdo con el tribunal, que programó la vista oral del juicio para el próximo 28 de agosto.

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No obstante, el tribunal señaló de antemano que ya ha advertido que, según una estimación preliminar, es posible que la demanda sea desestimada.

El motivo es que posiblemente los allegados podrían tener derecho a reclamar una indemnización contra la aerolínea, por lo que esto les impediría exigírsela también al Estado alemán, explicó el comunicado.

Los demandantes han reclamado compensaciones de entre 110,000 y 500,000 euros, sobre la base de que la salud psíquica del copiloto que estrelló el aparato el 24 de marzo de 2015, provocando la muerte de 144 pasajeros y seis tripulantes, no fue supervisada de forma adecuada.

Regulaciones no se cumplieron

Según argumentan, las regulaciones existentes para la vigilancia y supervisión de la aptitud para volar de los pilotos no fueron implementadas ni cumplidas de modo apropiado.

Una primera demanda contra Lufthansa, el grupo al que pertenece Germanwings, fue rechazada por la Audiencia de Essen en 2020, con el argumento de que la aerolínea no es responsable de la supervisión de la aptitud de vuelo de los pilotos.

El copiloto del vuelo 4U9525 aprovechó que el capitán se había levantado para ir al baño para dirigir deliberadamente el avión, que recorría la ruta Barcelona-Düsseldorf, contra una montaña.

Lufthansa pagó en su momento 10,000 euros a cada familiar directo de las víctimas y hasta 25,000 al heredero legal de estas.

FUENTE: Con información de AFP

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