miércoles 29  de  julio 2026
REPRESIÓN

Rusia emite orden de búsqueda internacional contra el fundador de Telegram por "complicidad en terrorismo"

En Rusia, este servicio de mensajería es uno de los más populares, utilizado tanto por ciudadanos de a pie como por los servicios públicos

Logo de la plataforma Telegram

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MOSCÚ.- Rusia el miércoles anunció que emitió una orden de búsqueda internacional contra el fundador de Telegram, Pavel Durov, a quien acusa de "complicidad en terrorismo" y afirma que su aplicación de mensajería es utilizada por los servicios de seguridad ucranianos con fines de reclutamiento.

Nacido en Rusia y titular de pasaportes de Francia y Emiratos Árabes Unidos, Durov, de 41 años, está procesado en Francia desde 2024, acusado de no actuar contra la difusión de contenidos criminales en Telegram.

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En Rusia, este servicio de mensajería es uno de los más populares, utilizado tanto por ciudadanos de a pie como por los servicios públicos, entre ellos el Kremlin, los principales ministerios y las fuerzas del orden.

Este miércoles el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso anunció haber emitido una "orden de búsqueda internacional" contra Durov, sin precisar la naturaleza de dicha orden ni si otros países la aceptarían.

Durov se enfrenta en Rusia a acusaciones de "complicidad en terrorismo" en el marco de "una investigación penal" sobre el entrenamiento de jóvenes rusos por parte de los servicios especiales ucranianos en actividades de sabotaje, precisamente el servicio de seguridad de Moscú.

Contactados por la AFP tras este anuncio, sus abogados franceses prefirieron no reaccionar por el momento.

El FSB acusa a Telegram de no haber eliminado un popular bot de citas que, según las autoridades, la inteligencia ucraniana utilizaba para involucrar a hombres rusos "en actividades terroristas y de sabotaje".

Según el comunicado, 46 ciudadanos de entre 12 y 22 años que utilizaron el bot Leo Match, prohibido en Rusia, han sido detenidos desde julio de 2025 en diferentes regiones del país por agredir a miembros de las fuerzas de seguridad y cometer actos contra infraestructuras energéticas y de transporte.

Restricciones en Rusia

Todos ellos fueron contactados a través de esa herramienta tecnológica por agentes de inteligencia ucranianos que se hacían pasar por chicas jóvenes con el fin de chantajearlos posteriormente, explicó el FSB.

Rusia, que lleva a cabo una ofensiva en Ucrania desde febrero de 2022, ha impulsado desde hace meses restricciones digitales sin precedentes en su territorio, que afectan también a la aplicación occidental WhatsApp.

Estas aplicaciones de mensajería son acusadas de ser utilizadas por los servicios ucranianos contra la seguridad del país.

Durov es un libertario declarado, adalid de la confidencialidad en internet pero controvertido por su negativa a cualquier moderación en la aplicación de mensajería Telegram, que cofundó en 2013.

Las autoridades rusas ya habían intentado bloquearla en 2018, antes de dar marcha atrás.

Durov, naturalizado francés en 2021, fue detenido en agosto de 2024 cerca de París al bajar de un avión e imputado por una serie de delitos relacionados con el crimen organizado.

La justicia francesa lo señala, en general, de no haber tomado medidas contra la difusión de contenidos delictivos en su plataforma de mensajería y le prohibió salir de su territorio sin autorización.

Además de una fianza de 5 millones de euros, su control judicial le prohibió al principio viajar y le obligaba a presentarse cada dos semanas en una comisaría, pero obtuvo una flexibilización en 2025.

En un primer momento, consiguió que se levantaran las medidas que le impedían viajar, lo que le permitió desplazarse a Dubái, donde se desarrolló, y después, en una segunda fase, obtuvo la eliminación de la obligación de fichar en la comisaría de Niza (sureste de Francia), por lo que ya no está obligado a regresar a Francia cada 14 días.

A finales de julio, afirmó en su cuenta de Telegram que se trasladó a Georgia, una exrepública soviética del Cáucaso.

FUENTE: Con información de AFP

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