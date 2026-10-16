viernes 16  de  octubre 2026
CAMBIO CLIMÁTICO

Fenómeno El Niño es una amenaza "aterradora" para los corales, dice experto en biodiversidad

El científico David Obura declaró que el estudio realizado muestra resultados hasta 2020 y advierte que más del 50% de las especies están en peligro

Los corales están en alto riesgo de extinción (Pixabay)

Los corales están en alto riesgo de extinción (Pixabay)

Por Valeria Montero

PARÍS.- El actual fenómeno de El Niño, de una intensidad excepcional, representa una amenaza “aterradora” para los valiosos arrecifes de coral del mundo, declaró David Obura, presidente del grupo de expertos sobre biodiversidad respaldado por la ONU.

El científico dirigió un amplio estudio, publicado el jueves en la revista Nature, que muestra el severo deterioro del estado de salud de los corales constructores de arrecifes desde el último informe mundial en 2008.

Lee además
Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, trató de mostrar energía a través de variados gestos tras su intervención en el Consejo de Ministros, el 6 de octubre de 2026
CRISIS

Países de la UE critican la política migratoria de Pedro Sánchez que busca "seguir en el Gobierno"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y el primer ministro de Hungría, Peter Magyar. (AFP)
CONFLICTO BÉLICO

Zelenski pide más de 78,000 millones de dólares a la UE para financiar la guerra en 2027

“Nuestros resultados muestran que, en 2020, cerca de la mitad de todas las especies de corales estaban en un alto riesgo de extinción”, principalmente por el cambio climático, concluye el estudio realizado por decenas de investigadores.

Pero este estudio se basa solo en información hasta 2020 y las conclusiones podrían ser más alarmantes hoy, explicó Obura, investigador keniano que preside la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).

Desde entonces, las temperaturas de los océanos han alcanzado niveles récord, con el impacto adicional del actual Fenómeno de El Niño, de una intensidad excepcional.

Esto agrega “un nivel de riesgo adicional aterrador”, dijo. Se trata de un fenómeno natural que eleva la temperatura de la superficie del océano Pacífico y altera los patrones de vientos y precipitaciones en el planeta.

El evento actual, declarado en junio, podría convertirse en el más intenso jamás registrado, amplificando los efectos del cambio climático causado por los humanos.

Obura destaca las consecuencias devastadoras para los corales de un anterior "Súperniño” en 1997-1998. El hecho de que el episodio actual se anuncia incluso más intenso es, para él, una “realidad aterradora”.

Más del 50% en riesgo

“Es completamente posible que una reevaluación del estado de los corales justo después de este El Niño pueda mostrar que más del 50% de las especies están en un alto riesgo de extinción”, teme el científico.

Los corales ya mueren a gran escala, y muchos científicos observan su colapso en los trópicos.

Los corales -barreras contra la erosión y reservas de biodiversidad, que además almacenan carbono- se blanquean por el efecto del calor, lo que los hace particularmente vulnerables al calentamiento climático.

En océanos más cálidos, expulsan los microorganismos que les dan sus colores vibrantes y su alimento, y terminan muriendo de hambre.

El blanqueamiento de los corales ocurre cuando los corales se estresan por cambios en su entorno y expulsan a las zooxantelas, unas algas microscópicas que viven en sus tejidos. Estas algas no solo les dan sus colores brillantes, sino que les proporcionan hasta el 90 % de su energía a través de la fotosíntesis. Sin ellas, el coral se vuelve transparente (dejando ver su esqueleto blanco) y comienza a morir de hambre.

Principales causas del estrés coralino

  • Aumento de la temperatura del agua: el calentamiento global y fenómenos climáticos como El Niño elevan la temperatura del mar. Un incremento de solo 1 °C a 2 °C por encima del promedio normal durante unas pocas semanas basta para desencadenar el blanqueamiento.
  • Radiación solar extrema: los altos niveles de luz solar y radiación ultravioleta (UV), especialmente cuando el mar está calmado y el agua es muy clara, aceleran el daño celular en las algas, obligando al coral a expulsarlas.
  • Acidificación de los océanos: la absorción de exceso de dióxido de carbono (CO) de la atmósfera hace que el agua sea más ácida. Esto dificulta que los corales construyan y mantengan sus esqueletos de carbonato de calcio.
  • Contaminación local: la escorrentía agrícola, las aguas residuales y los sedimentos terrestres introducen nutrientes en exceso(nitrógeno y fósforo) y toxinas que alteran el equilibrio químico del agua.
  • Cambios en la salinidad: las tormentas extremas o inundaciones repentinas arrojan grandes cantidades de agua dulce cerca de las costas, reduciendo rápidamente la salinidad del mar y estresando a los arrecifes.
  • Mareas extremadamente bajas: la exposición directa al aire durante mareas bajas prolongadas deseca los corales y los expone a una radiación solar directa insostenible.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Informe de inteligencia española revela que Marruecos conocía "con detalle" la invasión a Ceuta

El papa León XIV celebra la misa en el hospital Gemelli, tras recuperación de cirugía de cáncer

La Unión Europea afina reformas internas, se prepara para su ampliación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de 2026.
DECLARACIONES

María Corina Machado lanza advertencia sobre Alejandro Betancourt y revela qué podría pasar con Delcy Rodríguez

La alcaldesa Christi Fraga durante la presentación del Estado de la Ciudad de Doral.
Estado de la Ciudad

Christi Fraga habla del temor migratorio en Doral y del impacto en los comercios

Celebración del 41 aniversario de Radio Mambí.
ANIVERSARIO

Radio Mambí celebra 41 años y toma nuevo impulso en Miami

El presidente Donald Trump.
Estrategia electoral

El plan de Trump para movilizar el voto republicano en Florida

La escritora chilena Isabel Allende, ganadora del Premio Planeta 2026 de España, saluda tras recibir el trofeo de manos del rey Felipe VI y la reina Letizia durante la ceremonia de la 75ª edición del premio Premio Planeta en el centro de convenciones Fira de Barcelona, el 15 de octubre de 2026. 
RECONOCIMIENTO

40 años después, Isabel Allende retoma "La casa de los espíritus" y recibe Premio Planeta de manos de los reyes

Te puede interesar

Lluvias y tormentas amenazan la región.
TIEMPO INESTABLE

Frente frío traerá lluvias, fuertes ráfagas y oleaje peligroso al sur de Florida este fin de semana

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
 María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de 2026.
DECLARACIONES

María Corina Machado lanza advertencia sobre Alejandro Betancourt y revela qué podría pasar con Delcy Rodríguez

 James Uthmeier, fiscal general de Florida, hace pública su demanda. 
INTERACTÚAN DEPREDADORES

Depredadores en internet: Florida demanda a Discord por fallas de seguridad

La alcaldesa Christi Fraga durante la presentación del Estado de la Ciudad de Doral.
Estado de la Ciudad

Christi Fraga habla del temor migratorio en Doral y del impacto en los comercios

Ron DeSantis, gobernador de Florida, devela estatua de Colón en Naples. 
LEGADO

DeSantis devela estatua de Cristóbal Colón por el 250 aniversario de América