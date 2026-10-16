Fenómeno El Niño es una amenaza "aterradora" para los corales, dice experto en biodiversidad

PARÍS.- El actual fenómeno de El Niño, de una intensidad excepcional, representa una amenaza “aterradora” para los valiosos arrecifes de coral del mundo, declaró David Obura, presidente del grupo de expertos sobre biodiversidad respaldado por la ONU.

El científico dirigió un amplio estudio, publicado el jueves en la revista Nature, que muestra el severo deterioro del estado de salud de los corales constructores de arrecifes desde el último informe mundial en 2008.

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“Nuestros resultados muestran que, en 2020, cerca de la mitad de todas las especies de corales estaban en un alto riesgo de extinción”, principalmente por el cambio climático, concluye el estudio realizado por decenas de investigadores.

Pero este estudio se basa solo en información hasta 2020 y las conclusiones podrían ser más alarmantes hoy, explicó Obura, investigador keniano que preside la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).

Desde entonces, las temperaturas de los océanos han alcanzado niveles récord, con el impacto adicional del actual Fenómeno de El Niño, de una intensidad excepcional.

Esto agrega “un nivel de riesgo adicional aterrador”, dijo. Se trata de un fenómeno natural que eleva la temperatura de la superficie del océano Pacífico y altera los patrones de vientos y precipitaciones en el planeta.

El evento actual, declarado en junio, podría convertirse en el más intenso jamás registrado, amplificando los efectos del cambio climático causado por los humanos.

Obura destaca las consecuencias devastadoras para los corales de un anterior "Súperniño” en 1997-1998. El hecho de que el episodio actual se anuncia incluso más intenso es, para él, una “realidad aterradora”.

Más del 50% en riesgo

“Es completamente posible que una reevaluación del estado de los corales justo después de este El Niño pueda mostrar que más del 50% de las especies están en un alto riesgo de extinción”, teme el científico.

Los corales ya mueren a gran escala, y muchos científicos observan su colapso en los trópicos.

Los corales -barreras contra la erosión y reservas de biodiversidad, que además almacenan carbono- se blanquean por el efecto del calor, lo que los hace particularmente vulnerables al calentamiento climático.

En océanos más cálidos, expulsan los microorganismos que les dan sus colores vibrantes y su alimento, y terminan muriendo de hambre.

El blanqueamiento de los corales ocurre cuando los corales se estresan por cambios en su entorno y expulsan a las zooxantelas, unas algas microscópicas que viven en sus tejidos. Estas algas no solo les dan sus colores brillantes, sino que les proporcionan hasta el 90 % de su energía a través de la fotosíntesis. Sin ellas, el coral se vuelve transparente (dejando ver su esqueleto blanco) y comienza a morir de hambre.

Principales causas del estrés coralino

Aumento de la temperatura del agua: el calentamiento global y fenómenos climáticos como El Niño elevan la temperatura del mar. Un incremento de solo 1 °C a 2 °C por encima del promedio normal durante unas pocas semanas basta para desencadenar el blanqueamiento.

el calentamiento global y fenómenos climáticos como El Niño elevan la temperatura del mar. Un incremento de solo 1 °C a 2 °C por encima del promedio normal durante unas pocas semanas basta para desencadenar el blanqueamiento. Radiación solar extrema: los altos niveles de luz solar y radiación ultravioleta (UV), especialmente cuando el mar está calmado y el agua es muy clara, aceleran el daño celular en las algas, obligando al coral a expulsarlas.

los altos niveles de luz solar y radiación ultravioleta (UV), especialmente cuando el mar está calmado y el agua es muy clara, aceleran el daño celular en las algas, obligando al coral a expulsarlas. Acidificación de los océanos: la absorción de exceso de dióxido de carbono (CO) de la atmósfera hace que el agua sea más ácida. Esto dificulta que los corales construyan y mantengan sus esqueletos de carbonato de calcio.

la absorción de exceso de dióxido de carbono (CO) de la atmósfera hace que el agua sea más ácida. Esto dificulta que los corales construyan y mantengan sus esqueletos de carbonato de calcio. Contaminación local: la escorrentía agrícola, las aguas residuales y los sedimentos terrestres introducen nutrientes en exceso (nitrógeno y fósforo) y toxinas que alteran el equilibrio químico del agua.

la escorrentía agrícola, las aguas residuales y los sedimentos terrestres introducen nutrientes en exceso (nitrógeno y fósforo) y toxinas que alteran el equilibrio químico del agua. Cambios en la salinidad: las tormentas extremas o inundaciones repentinas arrojan grandes cantidades de agua dulce cerca de las costas, reduciendo rápidamente la salinidad del mar y estresando a los arrecifes.

las tormentas extremas o inundaciones repentinas arrojan grandes cantidades de agua dulce cerca de las costas, reduciendo rápidamente la salinidad del mar y estresando a los arrecifes. Mareas extremadamente bajas: la exposición directa al aire durante mareas bajas prolongadas deseca los corales y los expone a una radiación solar directa insostenible.

FUENTE: Con información de AFP