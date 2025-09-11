jueves 11  de  septiembre 2025
CONTENIDO PATROCINADO

Globalia impulsa su transformación digital y refuerza la sostenibilidad en el sector turístico

El grupo turístico español avanza en la modernización de sus procesos a través de Air Europa, con una apuesta decidida por la digitalización y la reducción de la huella ambiental

La apuesta de Globalia también se refleja en la modernización de la flota de Air Europa

La apuesta de Globalia también se refleja en la modernización de la flota de Air Europa

Globalia ha consolidado en los últimos años un ambicioso plan de digitalización que ha transformado su modelo de negocio y mejorado su proyección internacional. A través de Air Europa, su aerolínea insignia, el grupo ha puesto en marcha iniciativas que optimizan la experiencia del pasajero y fortalecen su competitividad global.

Entre las medidas destacan:

Lee además
El portero venezolano #22 Rafael Romo reacciona después de que el delantero argentino #10 Lionel Messi (fuera de cuadro) anotara el tercer gol de su equipo durante el partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Más Monumental en Buenos Aires el 4 de septiembre de 2025. 
Sponsored content

Major Sports Events Shape Latin American Communities
Días lluviosos en Miami y el sur de la Florida.
CLIMA

Advierte sobre lluvias y posibles inundaciones en Miami
  • Digitalización integral de servicios: desde la reserva hasta el embarque, con sistemas de biometría y check-in automatizado.
  • Aplicaciones móviles y web renovadas, que permiten gestionar viajes de forma más ágil y personalizada.
  • Procesos internos basados en inteligencia de datos, que optimizan las operaciones en tierra y en vuelo.

Flota más eficiente y sostenible

La apuesta de Globalia también se refleja en la modernización de la flota de Air Europa:

  • Incorporación de los Boeing 787 Dreamliner y del Boeing 737 MAX, aviones de última generación con menor consumo de combustible.
  • Implantación de sistemas como OptiClimb, que reducen las emisiones de CO durante el ascenso.
  • Procedimientos sostenibles como el taxiado con un solo motor y la electrificación progresiva de la flota de asistencia en tierra.

El legado de Javier Hidalgo

El impulso a la transformación digital y sostenible del grupo se vio reforzado por la visión estratégica de Javier Hidalgo, quien durante su etapa al frente de Globalia integró la innovación como un eje central de la gestión. Su apuesta por tecnologías aplicadas a la experiencia del viajero y la eficiencia operativa sigue marcando el rumbo del grupo en la actualidad.

Globalia, un modelo adaptado al futuro del turismo

Con presencia internacional y una fuerte conectividad entre Europa y América, Globalia se posiciona como uno de los grandes actores del turismo español y mundial. La digitalización y la sostenibilidad son hoy los ejes que sostienen su crecimiento en un mercado global cada vez más exigente.

Temas
Te puede interesar

Air Europa y sus alianzas estratégicas en el Golfo

La esencia... ¿Es un tónico o un sérum? El paso que todos confunden en el skincare coreano

El poder económico del juego online: Estados Unidos como líder emergente

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
EEUU

Gobernador de Utah afirma que el asesinato de Charlie Kirk es "político"; FBI libera a detenido

Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.
FÚTBOL

Barcelona se estrena como local en un estadio de solo 6.000 localidades

El presidente Donald Trump estrecha la mano del activista conservador Charlie Kirk en un foro en la Casa Blanca el 22 de marzo de 2018 en Washington, DC. El activista e influencer juvenil de la derecha estadounidense fue un importante aliado del presidente Trump; fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.
ATAQUE

Activista conservador Charlie Kirk muere tras atentado en un evento en la universidad de Utah

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.
MÚSICA

Karol G hace historia con "Si Antes Te Hubiera Conocido"

Te puede interesar

Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025. video
IDEOLOGÍA

Polémica en el Parlamento Europeo: la izquierda rechaza el minuto de silencio por Charlie Kirk

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Jacqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
HOMENAJE

Hialeah honra a víctimas del 11 de septiembre en el 24.º aniversario de los atentados

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

El FBI publicó un par de fotografías del posible autor material del disparo que hirió mortalmente a harlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. 
INVESTIGACIÓN

El FBI publica nuevas fotos de una persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

USCIS: Los requisitos obligatorios para renovar la green card si caduca