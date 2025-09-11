jueves 11  de  septiembre 2025
EEUU

A 24 años del 9/11 el peligro terrorista contra Occidente no cesa

El analista Joseph Hage señala que la gran pregunta es cuándo va a pasar otro gran ataque. Indica que occidente no puede bajar la guardia y que para los islamistas no hay diferencia entre Israel y Estados Unido

Bandera de EEUU

Bandera de EEUU

pexels
Foto conmemorativa al 11 de septiembre

Foto conmemorativa al 11 de septiembre

PIXABAY
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, junto al presidente de EEUU, Donald Trump

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, junto al presidente de EEUU, Donald Trump

EUROPA PRESS /ARCHIVO
Por Sofía Nederr

Hace 24 años, el mundo presenció los ataques terroristas del 11 de septiembre al World Trade Center de Nueva York. Ese día, el secuestro de dos aviones provocó la muerte de cerca de 3.000 personas de 90 países.

9/11 representa la abreviatura de los cuatro ataques ejecutados por el grupo extremista islámico Al Qaeda. Fue el 30 de mayo de 2002 cuando se retiró solemnemente la última pieza de acero del WTC, luego del trabajo de miles de voluntarios que acudieron a la Zona Cero para cooperar en las labores de rescate, recuperación y limpieza.

Lee además
Logo de la legendaria empresa de cine y entretenimiento  Warner Bros. Corporation.
COMPRAVENTA

Acciones de Warner Bros. se disparan en Wall Street tras posible venta a Paramount
Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

USCIS: Los requisitos obligatorios para renovar la green card si caduca

Los planes de las organizaciones terroristas no se detienen y tanto Estados Unidos como occidente han sofisticado sus mecanismos de alerta y control.

¿Qué lectura se tiene de esta tragedia y su relación con la geopolítica actual?

“El 9/11 fue para el terrorismo islámico una fecha para lo que pudieron lograr contra el gran Satán como llaman a Estados Unidos. No estamos conscientes todavía de la lucha para conquistar a occidente sea Europa, Estados Unidos y lo que representan. Esto no ha parado”, explica Joseph Hage, especialista en Medio Oriente, en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Agrega que el ataque de septiembre de 2001 formó parte de los planes muchas veces trazados.

“Fue espectacular el tema que ha dejado una imagen de lo que pueden hacer los terroristas cuando verdaderamente quieren impactar. Pero, antes de 9/11 había lucha para atacar al occidente y después del 9/11 hay también planes para atacar”, puntualiza.

Hage explica que la diferencia estriba en que, después del 11 de septiembre, “se ha despertado el mundo occidental a monitorear, a inspeccionar, a infiltrar todas estas organizaciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional”.

El analista puntualiza que, luego de la guerra en Irak y en Afganistán, las autoridades occidentales en distintos niveles “aprendieron la mentalidad de esta gente, aprendieron su modus operandi y cómo fluctúan”.

Asevera que la discusión no es si va a pasar o no otro ataque terrorista de esta naturaleza. A su juicio, la gran pregunta es ¿Cuándo va a pasar otro ataque grande?

Joseph Hage señala que, en el mismo contexto, se encuentra la sociedad de los países musulmanes que no quiere reconocer al islamismo radical o como ellos los llaman, los islamistas.

“Los islamistas son musulmanes, pero no todos los musulmanes son islamistas. Los islamistas son gente que han elegido el camino de la violencia, del Yihad, un camino según el cual la única manera de conquistar el mundo es a la fuerza, el terrorismo”, afirma.

Enfatiza que no se puede bajar la guardia ante las amenazas de los grupos terroristas. “Nosotros no vamos a declarar victoria porque sobre una ideología no hay victoria. Puede uno borrar completamente a un ejército, pero no puede borrar a una ideología”, expresa.

Políticas de Trump

El analista Hage considera que, luego del 11 de septiembre, uno de los grandes logros se dio durante el primer mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Se refiere a su primera visita en 2017 a Arabia Saudita y junto a 53 países musulmanes que se comprometieron a combatir el terrorismo de los islamistas.

Añade que se creó un centro en Irak y Arabia Saudita, “donde los países musulmanes, todos, intercambian información sobre los islamistas en sus países con los países occidentales, como Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Australia, y Nueva Zelanda. Esto para obtener datos de movimientos que están en el occidente”.

El experto indica que el centro instalado en Rial conecta toda la información que se recaba de los países y la difunde entre sus miembros. Estados Unidos, agrega, maneja una base de datos que le permite identificar las amenazas y a los aliados o miembros de una organización terrorista.

“Por eso, cuando las autoridades americanas dicen que arrestaron a una persona con posibles vínculos con una organización terrorista, es porque lo han deducido de alguna manera de la información de inteligencia que tienen de forma directa o de otros países. Esto cambió la manera como se combate el terrorismo y también mejoró las posibilidades de que se capture a la mayoría de los intentos en causar daño, sea en Europa, Estados Unidos o Canadá”, asevera.

El analista también indica: “Hay una fórmula que yo repito muy seguido y es que nuestras inteligencias tienen que acertar 100%, no hay margen de error. Para los islamistas falte que logren uno de 1000 intentos y lo consideran una victoria. Nosotros no podemos equivocarnos, ellos pueden equivocarse 1000 veces”.

Arabia Saudita es la cuna del islam, una religión que fue atacada por Trump durante su primera campaña y la consideró uno de los enemigos de EEUU. En febrero de 2016, el republicano sugirió que funcionarios sauditas habían sido cómplices de los ataques del 11 de septiembre.

Para el experto, el estilo con el que Trump aborda a las organizaciones terroristas en su segunda administración, “aunque no les gusta a muchos políticos, para mí es el único lenguaje que entienden. Le da chance a la paz, a las negociaciones, pero no infinitas. Los islamistas son maestros en ganar tiempo, en extender y lo han hecho con todos los presidentes americanos, juegan con ellos, con las negociaciones”.

EEUU e Israel

Por otra parte, Hage asevera que la alianza de Estados Unidos con Israel no se hizo solamente por este último país.

“El mes pasado, durante la cumbre de los 20, al ser consultado por la televisión alemana, el canciller israelí dijo que Israel está haciendo con Irán, y con toda la toda la región, el trabajo duro de parte de los occidentales”, señala.

Explica que Israel, por su posición en el Medio Oriente, está lo más cerca de los islamistas y tiene una red de información bastante buena para ver todas sus actividades, “y con ello ellos pueden eliminar a esta cúpula que organiza, que planifica, que recluta, que adoctrina. Israel los elimina del mapa”.

Puntualiza, además, que “del otro lado, los islamistas no ven una diferencia entre Israel y Estados Unidos. Para ellos, Israel es el país, vamos a llamarlo, mimado de Estados Unidos”.

Al mismo tiempo, saben que Francia, Alemania, Italia, e Inglaterra, también apoyan a Israel.

“No abiertamente, pero los buques franceses, ingleses, y holandeses, participaron en derrumbar drones de Irán para que no lleguen al territorio israelí”, puntualiza.

Con más tecnología

El experto en Medio Oriente no pierde de vista que los grupos islamistas ahora tienen la tecnología que pueden emplear para los ataques terroristas, cuentan con el avance sobre como esconder las cosas y la posibilidad de trasladarse entre los países de una manera u otra.

“Venezuela es uno de los países candidatos que entrega pasaportes a gente de la Guardia Revolucionaria iraní o de Hezbolá para poder trasladarse en América Latina con un documento venezolano”, asegura.

Llama la atención también sobre “la gran alianza que hay entre los carteles de droga con las organizaciones terroristas”.

Agrega que pudieron lavar dinero en África y Medio Oriente y en países que no están bajo el radar de las autoridades occidentales.

Temas
Te puede interesar

Dato de inflación en agosto contradictorio con desplome de precios mayoristas

El FBI publica nuevas fotos de una persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk

Nueva York conmemora atentados del 11-S

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
EEUU

Gobernador de Utah afirma que el asesinato de Charlie Kirk es "político"; FBI libera a detenido

Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.
FÚTBOL

Barcelona se estrena como local en un estadio de solo 6.000 localidades

El presidente Donald Trump estrecha la mano del activista conservador Charlie Kirk en un foro en la Casa Blanca el 22 de marzo de 2018 en Washington, DC. El activista e influencer juvenil de la derecha estadounidense fue un importante aliado del presidente Trump; fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.
ATAQUE

Activista conservador Charlie Kirk muere tras atentado en un evento en la universidad de Utah

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.
MÚSICA

Karol G hace historia con "Si Antes Te Hubiera Conocido"

Te puede interesar

Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025. video
IDEOLOGÍA

Polémica en el Parlamento Europeo: la izquierda rechaza el minuto de silencio por Charlie Kirk

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Jacqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
HOMENAJE

Hialeah honra a víctimas del 11 de septiembre en el 24.º aniversario de los atentados

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

El FBI publicó un par de fotografías del posible autor material del disparo que hirió mortalmente a harlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. 
INVESTIGACIÓN

El FBI publica nuevas fotos de una persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

USCIS: Los requisitos obligatorios para renovar la green card si caduca