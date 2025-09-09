Advierte sobre lluvias y posibles inundaciones en Miami

El meteorólogo Alfredo Finalé alertó que Miami atraviesa una semana marcada por intensas lluvias debido a la presencia de una vaguada frontal casi estacionaria en el sur de la península de Florida.

“El flujo de viento del sur-suroeste con elevada humedad estará trayendo lluvias y tormentas, sobre todo en las tardes al sur de la península, propiciando tormentas eléctricas y posibles inundaciones urbanas. Recuerden que estamos en pleno periodo lluvioso”, explicó.

Finalé recomendó a la población tomar precauciones en los próximos días: “Eviten conducir sobre áreas que estén inundadas”.

El especialista indicó que las lluvias se mantendrán entre miércoles y viernes con probabilidades de entre un 60 % y un 80 %, y agregó que la buena noticia es que desde el sábado comenzará una disminución del potencial de precipitaciones, con condiciones más estables para el domingo y lunes.