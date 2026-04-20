lunes 20  de  abril 2026
CIENCIA

Gravedad afecta cerebro de astronautas varios meses después aun sin estar sin ella, según estudio

De acuerdo con el estudio, se sugiere que el cerebro se adapta gradualmente a diferentes entornos gravitacionales

Los investigadores esperan seguir recopilando datos de los astronautas. (Europa Press)

Los investigadores esperan seguir recopilando datos de los astronautas. (Europa Press)

NASA/EUROPÄ PRESS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOVAINA.- A propósito de la misión espacial Artemisa II de sobrevuelo lunar, mucha gente se pregunta ¿cómo los astronautas pueden vivir un tiempo sin gravedad y luego, experimentarla de nuevo? La respuesta está en un estudio realizado por de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) e Ikerbasque (España), publicado en “Jneurosci”.

La gravedad deja una huella duradera en el cerebro incluso después de que las personas hayan estado en entornos sin gravedad durante varios meses según este trabajo.

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En la tierra, las personas sujetan los objetos para evitar que se caigan. En el espacio, este proceso cambia: cuando los astronautas sostienen un objeto sin moverlo y luego lo sueltan, el objeto no cae porque no hay gravedad. Pero cuando los astronautas mueven el objeto en cualquier dirección, la inercia lo desplaza hacia arriba, abajo, izquierda o derecha si el agarre no es firme.

Según este nuevo trabajo, los astronautas sobrecompensaron con su agarre al sujetar objetos en el espacio porque sus cerebros anticiparon la atracción gravitatoria. Esta sobrecompensación fue especialmente evidente cuando los astronautas movían objetos. De manera similar, tras regresar a la Tierra, los astronautas inicialmente hicieron predicciones incorrectas sobre cómo sujetaban y manipulaban los objetos, pero con el tiempo ajustaron progresivamente su agarre.

Adeptación gradual

De esta forma, este trabajo sugiere que el cerebro se adapta gradualmente a diferentes entornos gravitacionales y que las estrategias de control de la fuerza de agarre a menudo dependen de las predicciones del cerebro sobre el riesgo de sufrir accidentes.

Philippe Lefèvre (Universidad de Lovaina) se muestra entusiasmado con la publicación de estos hallazgos, destacó la intensa preparación y el arduo trabajo que supuso coordinar con la agencia espacial y esperar el lanzamiento exitoso de una nave espacial, un proceso que se extendió durante casi 20 años, que incluyó la recopilación y el análisis de datos.

Los investigadores esperan publicar más datos recopilados de astronautas sobre la precisión del movimiento punto a punto con objetos, los ajustes tras la colisión con objetos y los ajustes basados en la fricción de la piel con los objetos.

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FUENTE: Con información de Europa Press

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