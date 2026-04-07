martes 7  de  abril 2026
HISTÓRICO

Astronautas de la misión Artemis II llegan a la cara oculta de la Luna

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se convirtieron en los seres humanos que más lejos de la Tierra han estado

Esta captura de pantalla de una transmisión en directo de la NASA muestra la nave espacial Orion acercándose a la Luna el 6 de abril de 2026.

Esta captura de pantalla de una transmisión en directo de la NASA muestra la nave espacial Orion acercándose a la Luna el 6 de abril de 2026.

NASA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los astronautas de Artemis II alcanzaron en la madrugada de este martes la cara oculta de la Luna en el sexto día de misión, desde que el pasado jueves el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) despegara desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

La nave espacial Orion alcanzó su máximo acercamiento a la Luna (6.530 kilómetros) y, unos minutos después, su distancia máxima desde la Tierra (406.772 kilómetros).

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De este modo, los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, se convirtieron en los seres humanos que más lejos de la Tierra han estado.

"Aunque estamos a punto de perder la comunicación por radio, seguiremos sintiendo vuestro cariño desde la Tierra. A todos vosotros, allá abajo en la Tierra y alrededor de ella, os queremos desde la Luna. Nos veremos al otro lado", expresó Glover poco antes de que Orion entrara en un periodo de interrupción de las comunicaciones, de unos cuarenta minutos, previstas al pasar por detrás de la Luna.

Los cuatro astronautas viajan a bordo de la nave espacial Orion, su hogar durante su viaje de aproximadamente 1,1 millones de kilómetros y diez días. Viven y trabajan en el módulo de tripulación de la nave, mientras que su módulo de servicio proporciona los productos esenciales que los astronautas necesitan para mantenerse con vida, incluyendo agua potable, nitrógeno y oxígeno para respirar.

La nave espacial orbitó la Tierra varias veces antes de emprender un viaje de cuatro días a la Luna. Tras sobrevolar el satélite natural, regresará a la Tierra a los diez días del lanzamiento de la misión.

La cabina de la Orion tiene un volumen habitable de 9,34 metros cúbicos, ofreciendo a la tripulación aproximadamente el mismo espacio vital que dos minivans.

La nave Orion tiene casi un 60 por ciento más de espacio que los 5,95 metros cúbicos del módulo de mando del Apolo, el programa espacial tripulado que llevó al ser humano a la Luna en la década de los 60.

Al regresar a la Tierra, la tripulación soportará la reentrada de alta velocidad y alta temperatura a través de la atmósfera de la Tierra antes de amerizar en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego, donde serán recibidos por un equipo de recuperación compuesto por personal de la NASA y del Departamento de Defensa, que los llevará de vuelta a tierra firme.

MANIOBRA DE CORRECCIÓN DE TRAYECTORIA PARA AJUSTAR LA RUTA

El día antes del vuelo alrededor de la cara oculta de la Luna, el quinto día de la misión, los equipos de control en Houston y la tripulación de Artemis II realizaron una maniobra de corrección de trayectoria para ajustar la ruta de la nave espacial Orion hacia la Luna, que duró 17,5 segundos.

En el quinto día de misión, la tripulación también completó un objetivo de prueba clave de la misión: el traje del Sistema de Supervivencia de la Tripulación Orion (OCSS).

Los cuatro tripulantes realizaron una serie completa de pruebas, que incluyeron ponerse y presurizar el traje, comprobar si había fugas, simular el acceso a los asientos y evaluar su movilidad y su capacidad para comer y beber.

El traje protege a los astronautas durante las fases dinámicas del vuelo y proporciona soporte vital en caso de despresurización de la cabina y para las operaciones de supervivencia tras el amerizaje.

Al finalizar la quinta jornada, la tripulación entró en la esfera de influencia de la Luna. Así, la gravedad lunar se convirtió en la fuerza dominante que controla la trayectoria de Orion, un hito que preparaba el terreno para el evento principal: el vuelo alrededor de la cara oculta de la Luna, que se produjo en la madrugada de este martes.

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FUENTE: EUROPA PRESS

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