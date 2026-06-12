Canadá consigue un punto histórico en su debut en el Mundial 2026

El delantero Cyle Larin, de Canadá, celebra luego de anotar el gol del empate para su selección en un partido del Mundial, el 12 de junio de 2026.

TORONTO.- Un tanto de Cyle Larin en la segunda mitad permitió a Canadá sumar el primer punto de su historia en un Mundial , con un empate 1-1 ante Bosnia-Herzegovina este viernes en Toronto.

Fue en el primer partido del Mundial 2026 en suelo canadiense, donde Larin, en el 78', envió un tiro desde la entrada del área, rodeado de rivales, para equilibrar un partido donde los europeos se habían adelantado en el 21' con un gol de cabeza de Jovo Lukic en un córner.

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Este reparto de puntos abre un Grupo B en el que Suiza y Catar miden fuerzas el sábado en San Francisco.

Después de contar por derrotas sus seis partidos mundialistas anteriores, los tres de 1986 y los tres de 2022, Canadá rompió esa mala racha con un punto festejado en la grada casi como un triunfo por el actor Ryan Reynolds y el resto de la marea roja.

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El empate de Larin fue un premio para un Canadá que llegó con mucha más fluidez y entusiasmo, ante una Bosnia que solo se apoyaba en su solidez defensiva.

El defensa Sead Kolasinac, el hombre que sirvió el saque de esquina que permitió el gol de Lukic, había salvado una primera vez a su equipo en el inicio de la segunda mitad: despejó casi sobre la línea con su arquero ya batido, el balón dio en el larguero y el peligro se alejó.

La insistencia local terminó llevando al gol de Larin y a salvar en cierta forma la fiesta local, que había comenzado a ritmo de Alanis Morissette y Michael Bublé en una ceremonia inaugural previo a un partido histórico para Canadá, que nunca antes había acogido la cita suprema del fútbol.

Brasil puede competir con "todos"

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dijo este viernes que los pentacampeones del mundo tienen una cualidad individual y una preparación adecuada que les permiten pelear contra cualquier equipo en el Mundial de Norteamérica 2026, en el que debutarán el sábado ante Marruecos.

Tras ganarlo todo como entrenador de clubes, el afamado italiano se estrenará como técnico en la cita máxima del fútbol al mando de una Canarinha que no gana la Copa del Mundo desde 2002.

"Es una experiencia nueva, es una responsabilidad nueva la de representar al país del fútbol (...) Son dos palabras: responsabilidad y honra. Es un momento único y muy bonito en mi carrera", dijo en una rueda de prensa en East Rutherford, Nueva Jersey, donde el sábado se enfrentarán a los Leones del Atlas.

FUENTE: AFP