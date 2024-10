Guardia Civil española concluye que Pedro Sánchez autorizó la visita ilegal de Delcy Rodríguez

ESPAÑA Gobierno de Pedro Sánchez se aferra a no reconocer a Edmundo González

La Guardia Civil intervino además un mensaje enviado por Ábalos a Sánchez en el que le informaba "de la realización de la visita referida, poniendo en valor que se estaría consiguiendo el cobro de deudas de empresas españolas en Venezuela, en particular Duro Felguera".

Ábalos envió a su asesor, Koldo García, una conversación que había tenido con el propio Sánchez por mensaje a las 23:07 horas del 16 de enero de 2020. "La vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación, que es su hermano. La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda", le dijo el ministro a Sánchez, quien respondió con un escueto «bien» a la información.

El ministro de Transportes indicó a su asesor lo siguiente: "Ya ves que (Sánchez) no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas". La UCO precisa al juez en su informe que, de esta manera, "se aprecia cómo a través de Ábalos, este obtuvo el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy».

Tras este intercambio de mensajes, el asesor del ministro inició "los trámites ordinarios que se suponen para la visita de cualquier autoridad extranjera", pese a que la número dos de Nicolás Maduro tenía prohibida su entrada en el espacio Schengen debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea. Para ello, Koldo contactó el 19 de enero, un día antes de la llegada de Delcy, con Rafael Pérez Ruiz, el jefe de Gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Los agentes hacen hincapié también al magistrado en que Víctor de Aldama "se habría valido de las más altas instancias del MITMA", en referencia al departamento de Ábalos, "para organizar este viaje". En este sentido, hay mensajes entre ambos del 12 de enero y el 19 de enero. Ese día, ambos discutieron qué motivación "oficial" se iba a anunciar sobre el viaje pese a la ilegalidad del mismo ya que las sanciones europeas estaban en vigor.

La Guardia Civil destaca que Víctor de Aldama tenía "vinculación" con varios países de Hispanoamérica entre los que destaca Venezuela, donde se le atribuyen contactos "al más alto nivel político, empresarial y social". De todas las personalidades con las que se relacionaba el comisionista de la trama Koldo destaca como la más "relevante" a Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana.

Víctor de Aldama, empresario y presidente del Zamora CF, es conocido por ser el comisionista del caso Delorme, popularmente conocido como caso Koldo, por Koldo García, mano derecha del exministro de Transportes, José Luis Ábalos

Asimismo, la investigación de la UCO sobre la trama del caso Koldo revela que la vicepresidenta de Venezuela no solo tenía previsto llegara al aeropuerto madrileño de Barajas en enero de 2020, sino que pensaba reunirse en un restaurante de la capital con algunos "ministros", entre ellos, el "de Sanidad", según recoge la investigación de la Guardia Civil.

La agenda de ese día que Aldama trasladó a las autoridades venezolanas, actuando como intermediario en el polémico viaje de la número dos de Nicolás Maduro, no menciona explícitamente el nombre de Salvador Illa, pero sí habla de una cena que se tenía que celebrar el día 20 de enero de 2020 entre Delcy y "el M de Sanidad" en un "restaurante cerrado" de la capital española.

El cronograma de Aldama, recogido en el informe de la unidad de la Guardia Civil a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, menciona literalmente: "Cena en un restaurante cerrado para nosotros con todos los M y viene también el M de Sanidad" para el día 20 de enero de 2020.

Cabe señalar que la simple entrada en territorio español de Delcy Rodríguez representaba una violación de la normativa europea al estar sancionada por la UE. La cena a la que tenía que acudir Rodríguez se debía celebrar poco después de su aterrizaje a Barajas.

El mensaje sobre Leopoldo López

El propio Aldama llegó a enviar mensajes a Delcy en nombre del “jefe”. El más llamativo que recoge el informe data del 27 de octubre de 2020, nueve meses después del escándalo político por el viaje de la vicepresidenta a Barajas.

Se menciona en una misiva que "la reunión de Leopoldo López con el presidente ha sido en Ferraz como secretario general", le dijo el 27 de octubre de 2020 en referencia al opositor y a Pedro Sánchez. A renglón seguido le añadía que la cita no había sido en "Moncloa como presidente". Lo cual, subrayaba Aldama a Delcy, "es importante que lo sepáis y entendáis"

El comisionista, Víctor de Aldama, se refiere al opositor venezolano que había salido de Venezuela unos días antes tras pasar más de un año refugiado en la Embajada española en Caracas. Antes del ‘Delcygate’, fue Ábalos quien invitó el 10 de diciembre de 2019 a la dirigente chavista a España en su condición de secretario de Organización del PSOE.

FUENTE: The Objetive/ Redacción Diario las Américas