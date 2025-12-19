El temerario rescate de María Corina Machado

También fue homenajeada en Canadá la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.

CARACAS.- La empresa de seguridad estadounidense Grey Bull Rescue tuvo a cargo el operativo para el arribo de María Corina Machado , Premio Nobel de la Paz 2025, a Oslo.

En la plataforma digital LinkedIn, Bryan Stern, responsable de la firma Grey Bull Rescue, señaló: “Rescatar a María Corina Machado fue una de las operaciones más complejas y de mayor riesgo en las que he participado, y también una de las más significativas”.

Stern calificó la extracción de la dirigente venezolana como “una misión imposible”.El equipo de Stern rescató a Machado en alta mar y sin posibilidad de utilizar el GPS, esto para impedir la intercepción de fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. "Fue peligroso y (...) arriesgado porque ella estaba siendo activamente perseguida por el régimen de Maduro durante mucho tiempo", narró Stern.

Añadió: "Los servicios de inteligencia cubano, venezolano, ruso, iraní, los colectivos (paramilitares), los carteles, todo tipo de personas trabajaban juntos para encontrar a María (Corina). Y todo el mundo sabía que ella iba a tratar de llegar a la ceremonia del Nobel". Stern sostuvo que previno a los estadounidenses de que se trataba de una extracción.

El CEO de Grey Bull Rescue dijo: “Queríamos asegurarnos de que estuviera a salvo y que se preservara su seguridad”.

Para la empresa, “el dominio marítimo es el entorno operativo más peligroso”.

"El mar estaba increíblemente agitado. (...) Olas de 1,5 a 3 metros a bordo de embarcaciones muy pequeñas en una oscuridad total", indicó Stern.

También dijo que la misión fue un verdadero desafío. “Estoy infinitamente agradecido al equipo de Grey Bull Rescue: su habilidad, coraje, tenacidad, audacia y compromiso hicieron posible el éxito bajo condiciones que la mayoría no puede imaginar”, afirmó.

Sobre el financiamiento de la operación, el veterano de guerra puntualizó: “Grey Bull no actúa con fondos gubernamentales. El Gobierno de Estados Unidos no aportó un solo centavo, al menos que yo sepa”, aseguró.

De acuerdo con la presentación oficial en el perfil de su empresa, Bryan Stern es un veterano de combate “con múltiples misiones en el Ejército y la Armada de los Estados Unidos, valiente socorrista del 11-S y condecorado con el Corazón Púrpura”.

Acumula más de 25 años de experiencia militar en operaciones especiales, especializándose en rescate de rehenes, contraterrorismo, contraproliferación, protección de tecnología crítica y guerra no convencional.

Gran riesgo

"María es una heroína. (...) Pensé que su apodo 'dama de hierro' era un eufemismo. Pero no es cierto. Ella es dura como el acero", sostuvo el CEO de Grey Bull Rescue tras concretarse el rescate de Machado.

Ya en Oslo, la Premio Nobel venezolana admitió: "Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida".

En la página web de la empresa que desplegó la operación se señala: “Nuestro nombre, ‘Grey Bull’, está inspirado en una profunda historia de esperanza y resiliencia”.

La organización relata que, durante la Guerra de Vietnam, soldados estadounidenses fueron capturados por los norvietnamitas en la prisión de Son Tay.Entonces, el coronel Arthur "Bull" Simons “lideró una audaz incursión en la prisión, solo para descubrir que los prisioneros habían sido trasladados poco antes de la operación. A pesar de que la misión no logró su objetivo principal, los prisioneros se enteraron de la incursión y se llenaron de esperanza, sabiendo que valientes estadounidenses luchaban por su libertad. Esto les dio la fuerza y la voluntad para sobrevivir a su cautiverio”.

La empresa tiene su sede en Tampa, Florida, y opera en dos frentes: The Grey Bull Rescue Foundation, una organización sin fines de lucro financiada completamente por donantes, y The Grey Bull Rescue Group, “una organización con fines de lucro fundada para ayudar directamente a los gobiernos y otras entidades a rescatar a ciudadanos en peligro”.

