viernes 19  de  diciembre 2025
VENEZUELA

El temerario rescate de María Corina Machado

La operación para rescatar a María Corina Machado de Venezuela fue catalogada por el veterano de guerra Bryan Stern como “una misión imposible”

También fue homenajeada en Canadá la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.

También fue homenajeada en Canadá la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.

AFP
Por Graciana Álvarez

CARACAS.- La empresa de seguridad estadounidense Grey Bull Rescue tuvo a cargo el operativo para el arribo de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, a Oslo.

En la plataforma digital LinkedIn, Bryan Stern, responsable de la firma Grey Bull Rescue, señaló: “Rescatar a María Corina Machado fue una de las operaciones más complejas y de mayor riesgo en las que he participado, y también una de las más significativas”.

Lee además
La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sale del Gran Hotel para saludar a sus seguidores en Oslo, Noruega, en las primeras horas del 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado confirma que tuvo ayuda de EEUU para salir de Venezuela
La laureada del Premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado (C-R), besa a su madre Corina Parisca Pérez mientras saluda a los simpatizantes reunidos fuera del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en las primeras horas del 11 de diciembre de 2025.
NUEVA YORK

La larga y "aterradora" travesía marítima que hizo María Corina Machado para salir de Venezuela

Stern calificó la extracción de la dirigente venezolana como “una misión imposible”.El equipo de Stern rescató a Machado en alta mar y sin posibilidad de utilizar el GPS, esto para impedir la intercepción de fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. "Fue peligroso y (...) arriesgado porque ella estaba siendo activamente perseguida por el régimen de Maduro durante mucho tiempo", narró Stern.

Añadió: "Los servicios de inteligencia cubano, venezolano, ruso, iraní, los colectivos (paramilitares), los carteles, todo tipo de personas trabajaban juntos para encontrar a María (Corina). Y todo el mundo sabía que ella iba a tratar de llegar a la ceremonia del Nobel". Stern sostuvo que previno a los estadounidenses de que se trataba de una extracción.

El CEO de Grey Bull Rescue dijo: “Queríamos asegurarnos de que estuviera a salvo y que se preservara su seguridad”.

Para la empresa, “el dominio marítimo es el entorno operativo más peligroso”.

"El mar estaba increíblemente agitado. (...) Olas de 1,5 a 3 metros a bordo de embarcaciones muy pequeñas en una oscuridad total", indicó Stern.

También dijo que la misión fue un verdadero desafío. “Estoy infinitamente agradecido al equipo de Grey Bull Rescue: su habilidad, coraje, tenacidad, audacia y compromiso hicieron posible el éxito bajo condiciones que la mayoría no puede imaginar”, afirmó.

Sobre el financiamiento de la operación, el veterano de guerra puntualizó: “Grey Bull no actúa con fondos gubernamentales. El Gobierno de Estados Unidos no aportó un solo centavo, al menos que yo sepa”, aseguró.

De acuerdo con la presentación oficial en el perfil de su empresa, Bryan Stern es un veterano de combate “con múltiples misiones en el Ejército y la Armada de los Estados Unidos, valiente socorrista del 11-S y condecorado con el Corazón Púrpura”.

Acumula más de 25 años de experiencia militar en operaciones especiales, especializándose en rescate de rehenes, contraterrorismo, contraproliferación, protección de tecnología crítica y guerra no convencional.

Gran riesgo

"María es una heroína. (...) Pensé que su apodo 'dama de hierro' era un eufemismo. Pero no es cierto. Ella es dura como el acero", sostuvo el CEO de Grey Bull Rescue tras concretarse el rescate de Machado.

Ya en Oslo, la Premio Nobel venezolana admitió: "Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida".

En la página web de la empresa que desplegó la operación se señala: “Nuestro nombre, ‘Grey Bull’, está inspirado en una profunda historia de esperanza y resiliencia”.

La organización relata que, durante la Guerra de Vietnam, soldados estadounidenses fueron capturados por los norvietnamitas en la prisión de Son Tay.Entonces, el coronel Arthur "Bull" Simons “lideró una audaz incursión en la prisión, solo para descubrir que los prisioneros habían sido trasladados poco antes de la operación. A pesar de que la misión no logró su objetivo principal, los prisioneros se enteraron de la incursión y se llenaron de esperanza, sabiendo que valientes estadounidenses luchaban por su libertad. Esto les dio la fuerza y la voluntad para sobrevivir a su cautiverio”.

La empresa tiene su sede en Tampa, Florida, y opera en dos frentes: The Grey Bull Rescue Foundation, una organización sin fines de lucro financiada completamente por donantes, y The Grey Bull Rescue Group, “una organización con fines de lucro fundada para ayudar directamente a los gobiernos y otras entidades a rescatar a ciudadanos en peligro”.

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS, AFP, Infobae, CNN/ Grey Bull Rescue

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado lanza alerta mundial ante detención de otro de sus colaboradores

"La sociedad venezolana quiere justicia y habrá justicia"

Rosa María Payá destaca el Nobel a María Corina Machado como emblema de esperanza democrática

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La práctica de los padres de compartir todo sobre la vida de sus hijos en redes sociales tiene nombre propio: sharenting.
PRIVACIDAD

La huella digital se inicia muy temprano: el 81% de los bebés tiene presencia en las redes

La foto muestra el logotipo de la aplicación de red social TikTok (arriba) y una bandera de Estados Unidos (abajo) en las pantallas de dos computadoras.
RED SOCIAL

TikTok anuncia nueva sociedad con participación mayoritaria de EEUU para evitar prohibición

Viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Migración

EEUU suspende programa de lotería de "green cards" tras el ataque en Universidad de Brown

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Trump deja abierta la posibilidad de una guerra con régimen de Venezuela: "no la descarto"

Seis soldador allecieron en un atentado del ELN en el norte de Colombia
ATENTADO

Seis soldados mueren en ataque del ELN con drones y explosivos contra base militar en Colombia

Te puede interesar

La clausura de la estación se suma a una tendencia que ha afectado a otras instancias comunicacionales.
INVESTIGACIÓN

Cierre de Radio Mambí pudo ser premeditado

Por Carlos Armando Cabrera
La senadora estatal Ileana García representa al Distrito 36 de Florida.
DISTANCIAMIENTO

Senadora Ileana García condena "redadas arbitrarias" contra hispanos en Miami

Helicópteros de ataque de Estados Unidos con misiles aire-superficie guiados con precisión.
'Ataque ojo de halcón'

Pentágono lanza operación contra el Estado Islámico en Siria en respuesta al ataque contra tropas de EEUU

Christi Fraga, alcaldesa de la ciudad de Doral.
CIUDAD EMPRESARIA

Doral anuncia plan de choque para contrarrestar posible eliminación de impuestos estatales

Collage de el dictador venezolano, Nicolás Maduro (izq), y el Secretario de Estado de EEUU (der) Marco Rubio.
VENEZUELA

Rubio: Maduro coopera abiertamente con elementos criminales y terroristas para enviar drogas a EEUU