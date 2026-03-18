miércoles 18  de  marzo 2026
CONFLICTO BÉLICO

Guardia Revolucionaria ordena evacuación de instalaciones energéticas en tres países del Golfo

La Guardia Revolucionaria realizará el contraataque en respuesta a las agresiones de EEUU e Israel contra el yacimiento de South Pars

IIrán amenaza con atacar instalaciones petroleras que considera objetivos legítimos.(EFE)

IIrán amenaza con atacar instalaciones petroleras que considera "objetivos legítimos".(EFE)

EFE/ Abedin Taherkenareh
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEHERÁN.- La Guardia Revolucionaria de Irán emitió este miércoles, 18 de marzo, órdenes de evacuación para cinco instalaciones energéticas en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí por considerarlas "objetivos legítimos", advirtió de que habrá "contraataques" en las próximas horas, poco después de que las autoridades denunciaran un ataque contra el yacimiento de gas de South Pars.

La refinería saudí Samref, el yacimiento de gas emiratí de Al Hosn, el complejo petroquímico emiratí de Jubail, así como el complejo petroquímico qatarí de Mesaied —junto con la empresa Mesaieed Holding Company, filial de Chevron—, y la refinería qatarí de Ras Lafan, tanto en fase 1 como en fase 2, son "objetivos legítimos", según un comunicado difundido por el cuerpo.

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En este sentido, ha instado a los ciudadanos, residentes y personal de dichas instalaciones energéticas a que abandonen estas zonas de forma "inmediata" y busquen refugio lejos de estos lugares, según reportó la agencia de noticias Tasnim.

El aviso fue publicado poco después de que las autoridades de Irán denunciaran ataques de Estados Unidos e Israel contra el yacimiento de gas de South Pars, que habrían provocado incendios en distintos puntos de las instalaciones en la región costera de Asaluyé, y amenazaran con responder, si bien la Guardia Revolucionaria no ha especificado en su mensaje una relación directa con el incidente.

Los países del Golfo Pérsico han denunciado una oleada de ataques aéreos contra instalaciones energéticas en el marco de la guerra lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que en respuesta ataca intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, lo que ha llevado el conflicto a una decena de países vecinos.

FUENTE: Con información de Europa Press

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