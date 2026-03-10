martes 10  de  marzo 2026
¿...y cuánto durará la guerra contra Irán?

En Irán no había una figura similar a la de Delcy Rodríguez esperando entre bastidores para asumir el gobierno

Por SONIA SCHOTT

La acción militar en Irán va en su segunda semana y muchos en Washington se plantean interrogantes sobre el costo y el impacto que tendrá a largo plazo en Oriente Medio.

El Pentágono y la Casa Blanca aseguran que la intervención militar se está llevando a cabo según lo previsto, aunque no queda claro si la idea inicial de que se será una operación limitada se mantiene.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dejó entrever que la siguiente fase de los ataques será más extensa y contundente.

Y es que el presidente Donald Trump había insinuado la posibilidad de un despliegue de tropas terrestres para confiscar el uranio enriquecido de Teherán.

Antes del inicio de la “Operación Furia Épica”, el mandatario había indicado que habría maniobras limitadas contra Irán, aunque tal vez serían necesarias más acciones en una etapa posterior.

Luego, el comandante en jefe endureció su postura sobre Irán, afirmando que no habrá "ningún acuerdo" con el país, salvo su "rendición incondicional", mientras el conflicto en Oriente Medio se extiende.

Con la fuerza aérea israelí bombardeando junto a Estados Unidos, es evidente que la decisión es de continuar los ataques hasta que Irán vea destruidos todos sus arsenales de misiles o hasta que el nuevo liderazgo en Teherán ceda y cumpla con todas las exigencias de la administración Trump.

Los demócratas del Congreso están preocupados por el creciente importe que implica esta guerra y su posible impacto en la economía estadounidense. Muchos de los misiles que se utilizan en acciones ofensivas y defensivas cuestan más de un millón de dólares cada uno.

Hasta ahora, todos los intentos de los demócratas para obligar al presidente a solicitar la autorización del Congreso para decidir acciones sobre la guerra han fracasado, mientras los republicanos respaldan incondicionalmente a su líder.

La gran pregunta es: ¿cuánto durará esta guerra? y ¿cómo terminará?

Trump manifestó que quería participar en la decisión sobre quién sucedería al ayatolá Alí Jamenei, quien fue asesinado en ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel.

Sin tomar en cuenta sus deseos, Mojtaba Jamenei, el segundo hijo del ayatolá Jamenei, fue elegido nuevo líder supremo de Irán por los clérigos chiitas, mientras se instaba a todos los iranies a jurar lealtad al nuevo líder y mantener la unidad del país.

Trump ya adelantó que el nuevo líder de Irán "no va a durar mucho" sin la aprobación de su administración.

Las comparaciones con Venezuela están a flor de piel pero no valen, pues las circunstancias son diferentes.

La Casa Blanca contaba con Delcy Rodríguez, como operadora política para gestionar las demandas de Washington en su calidad de presidenta interina, tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos.

En Irán no había una figura similar esperando entre bastidores para asumir el gobierno.

Para el legislativo es preocupante la grave disminución de las reservas de armas, así como un posible aumento de las bajas en los países del Golfo, donde Estados Unidos tiene tropas y otros activos militares, pero Trump afirmó recientemente que se están logrando "grandes avances hacia el cumplimiento de nuestro objetivo militar".

Entonces ¿hay posibilidades de paz o por el contario habrá mayor inestabilidad en toda la región?

