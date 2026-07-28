Hallan cinco cadáveres de bebés en un domicilio en Francia

MARSELLA.- Agentes de policía hallaron cinco cadáveres de bebés en el domicilio de una pareja en Orange, en el sureste de Francia, dentro de cajas, indicaron este martes, 28 de julio, varias fuentes.

Los policías encontraron los cuerpos en casa de una pareja, después que la mujer hubiera dado a luz el lunes un bebé con buena salud, según una fuente próxima a la investigación.

Las declaraciones del hombre, que descubrió el embarazo de su pareja en el momento del parto, alertaron a los servicios sociales y psicológicos.

Por el momento se desconocen las causas de la tragedia. La fiscalía de Carpentras no quiere informar por ahora.

Las pesquisas, que han sido confiadas a la Subdirección de Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Especializada, avanzarán este miércoles con la realización de los primeros exámenes forenses y la autopsia. La madre continúa hospitalizada y, por el momento, no ha sido puesta bajo custodia policial.

Vecinos encantadores

Varios vecinos de la ruelle adyacente han mostrado su absoluta estupefacción ante la noticia. Describen a la pareja, instalada en el edificio desde hace dos años, como "gente encantadora y normal".

El marido salía a trabajar por las mañanas y la mujer se encargaba de recoger a sus otros dos hijos, de 8 y 12 años de edad, para comer a mediodía. Uno de los residentes, Florent Jean, admitió que al ver llegar a los bomberos el lunes llegó a dudar de si la madre estaba embarazada, una idea que descartó al instante porque “estaba muy delgada”. En la puerta de la vivienda aún permanecían recogidos juguetes, patinetes y bicicletas de los menores.

Antecedentes en Francia

Los casos de homicidios de bebés al nacer no son raros. A veces están marcados por una alteración del discernimiento de la madre o por la negación de embarazos, que se ocultan a su entorno.

En febrero, una mujer de 50 años fue detenida tras el hallazgo de dos bebés en su congelador en Aillevillers-et-Lyaumont, en el este de Francia.

En el caso francés más grave de infanticidio, Dominique Cottrez, exauxiliar de enfermería, fue condenada en 2015 a nueve años de prisión por matar a ocho recién nacidos. El jurado reconoció una alteración del discernimiento.

Los ocho bebés muertos fueron descubiertos en 2010 enterrados en el jardín de sus padres y en su propio garaje.

FUENTE: Con información de AFP/El Mundo