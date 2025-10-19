domingo 19  de  octubre 2025
Hutíes retienen a 20 empleados de la ONU en Yemen

La ONU está en contacto con los hutíes, los Estados miembros involucrados y el gobierno yemení para "resolver esta grave situación lo antes posible"

Seguidores de los hutíes de Yemen durante una manifestación en la que condenaban a Israel, un día después de que el grupo respaldado por Irán afirmara que su jefe militar había sido asesinado en un ataque israelí a principios de este año, en Saná, el 17 de octubre de 2025.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANÁ — Los rebeldes hutíes retienen en Saná a 20 empleados de Naciones Unidas, entre ellos el británico Peter Hawkins, representante de Unicef en Yemen, un país en guerra, anunciaron el domingo representantes del organismo.

Los insurgentes, que controlan la capital yemení y amplias zonas del territorio, ya habían lanzado una redada contra personal de la ONU el día anterior.

"Cinco miembros del personal nacional y 15 miembros del personal internacional están detenidos en el complejo" de Naciones Unidas, indicó Jean Alam, portavoz del coordinador residente de la ONU en Yemen.

Precisó que otros 11 empleados locales detenidos previamente habían sido liberados tras ser interrogados.

Según Alam, la ONU está en contacto con los hutíes, los Estados miembros involucrados y el gobierno yemení para "resolver esta grave situación lo antes posible".

Un responsable de la ONU que habló bajo condición de anonimato indicó que Hawkins "es uno de los 15 empleados internacionales retenidos".

El sábado, Alam dijo que las fuerzas de seguridad hutíes habían ingresado "sin autorización" en el complejo de la ONU en Saná.

Acusados de "espionaje"

Los rebeldes ya habían asaltado oficinas de la ONU en la capital el 31 de agosto, cuando detuvieron a una decena de empleados, según el organismo.

De acuerdo a un alto funcionario hutí, los empleados son sospechosos de espionaje a favor de Estados Unidos e Israel.

El nuevo incidente ocurre mientras decenas de miembros de la ONU han sido arrestados en los últimos meses en las regiones controladas por los insurgentes yemeníes, apoyados por Irán.

El jueves, el líder de los rebeldes, Abdelmalek al Huthi, afirmó que sus fuerzas habían desmantelado "una de las células de espionaje más peligrosas", que se presenta como "vinculada a organizaciones humanitarias como el Programa Mundial de Alimentos y UNICEF".

Estas acusaciones fueron calificadas como "peligrosas e inaceptables" por el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, para quien "ponen gravemente en peligro la seguridad del personal de la ONU y de los trabajadores humanitarios, y comprometen las operaciones vitales de ayuda".

Tras diez años de guerra civil, Yemen —uno de los países más pobres de la península arábiga— enfrenta una de las peores crisis humanitarias del mundo, según la ONU.

FUENTE: Con informaciòn de AFP


